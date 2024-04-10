Наступление России на Донетчине: какова тактика окупантов и где продвинулись захватчики (фото, видео)

Вражеские атаки у Бахмута не прекращаются. Это сейчас один из самых тяжелых отрезков на фронте. Здесь бои загораются на подступах к гражданской застройке Часового Яра, на восточном берегу канала Северский Донец – Донбасс.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Какова тактика окупантов на Авдеевском направлении

Сожжены более десятка российских танков и 8 БМП за один штурм. Бой, который уже вошел в историю российско-украинской войны.

25 воздушно-десантная Сичеславская бригада не дала оккупантам продвинуться на Авдеевском направлении у Тоненького. Россияне накатами штурмовали позиции наших защитников, которые только успевали переспоряжаться боеприпасами, отправляя их в сторону оккупантов.

Замысел россиян на этом участке фронта - атаковать в сторону Уманского, чтобы улучшить свое положение на юг в районе Первомайского, чтобы полностью его захватить. Подрыв дамбы российскими силами у Уманского, по которой проходила основная логистика украинских сил в направлении Нетайлово - это попытки оккупантов оттеснить наши Силы обороны оттуда. Насколько этот замысел оккупантов реалистичен и станет ли он критическим для украинских сил и учитывая ситуацию по флангам линии обороны станет понятно, очевидно, в ближайшие дни.

Донетчина

Атаки окупантов на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении украинским пилотам ударных дронов удается нарушать российскую логистику поставок боеприпасов. Вблизи Клещеевки оккупанты получили взрывной фейерверк по утилизации своего же боекомплекта. Аэроразведка Галицких десантников 80 бригады оперативно сработала по вражеским целям, чем позволила на некоторое время отдохнуть нашим пехотинцам от вражеских обстрелов.

Также ночью россияне при поддержке тяжелой техники двинулись на переводовые позиции наших военных. Тот штурм, для российских командиров, планировавших атаку - оказался неудачным, а для вражеской пехоты, стал - смертельным.

Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр отбил очередное наступление противника в районе Часового Яра. Подразделение бьет суточные рекорды по уничтожению московитской боевой техники: штурмовики бригады имени Ивана Сирко жгут по десятку вражеских бронемашин в сутки!

Россияне массированно давят в направлении Ивановского и продвигаются возле Богдановки. Преобладающее количество снарядов, поддержка авиации и заградительные отряды, которые гонят российскую пехоту вперед - за счет этого оккупанты имеют незначительные успехи на Бахмутском отрезке. Добраться до Часового Яра - через Ивановское, то есть по трассе 0504, вглубь долины оккупантам не удается. Тогда как на автодороге 00506 добраться до Зеленой улицы на восточных окраинах Часового Яра россияне смогли. Но украинские силы контратаковали мгновенно, отбросив силы противника далеко за пределы городка на их исходные позиции.

Война в Донецкой области

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