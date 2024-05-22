Наступление России на Харьковщине 2024: воины Нацгвардии рассказали о тяжелых боях и постоянных обстрелах КАБами

Воины ВСУ защищают Харьковщину под ежедневными ударами российской авиации, едва ли не круглосуточным артиллерийским огнем и атаками беспилотников. Попытка россиян молниеносно продвинуться на Харьков, отмечают наши военные, снова провалилась.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Оккупанты 13 сутки подряд расстреливают север Харьковщины.

"Кроют они очень сильно минометами! Разведывают всю территорию этими дронами. И в основном работает их авиация!", — говорит "Дюха", военнослужащий 13 БрОП НГУ "Хартия".

В сторону линии столкновения и по оперативным тылам украинского войска оккупанты бьют большим калибром через границу. Вражеские минометы, главным образом стреляют из только что захваченных территорий северной границы Харьковщины.

Война на Харьковщине

"КАБов – очень много! На день может больше 20-ти ", — говорит "Колоб", главный сержант роты 13 БрОП НГУ "Хартия".

Воины ВСУ говорят, что по ним постоянно работает вражеская авиация, а в небе висят разведывательные дроны. Их почти не слышно и не видно — направляют московитскую артиллерию и пилотируемые бомбардировщики.

Со стороны северного участка границы, говорят воины "Хартии" 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, московитская пехота ежесуточно пытается продвигаться вперед.

"Они продолжают давление! Направление это – Лукьянцы и Зеленое. Техники вражеской мы не наблюдали. Мы наблюдаем пехоту противника", — говорит "Колоб", главный сержант роты 13 БрОП НГУ "Хартия".

И именно в сторону северной границы теперь нацелено оружие украинских пехотинцев "Хартии".

Украинские воины долгое время уничтожали окупантов в Серебрянском лесничестве. Останавливали продвижение московитов в районе Очеретино. Теперь 13 бригада Нацгвардии стала в защиту севера Украины.

Бойцы "Хартии"

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