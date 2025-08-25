Наступление России на Харьковщине: военные откровенно рассказали о тактике оккупантов и ситуации на фронте

Военные рассказали о ситуации на Харьковщине / © ТСН

На Харьковщине на передовой стоят бойцы бригады «Хартия». Ежедневно отражают вражеские атаки и сдерживают оккупантов, которые забрасывают наши подразделения дронами.

Как бойцы держат оборону на Липецком направлении и как готовятся к выходу «на ноль» — в сюжете корреспондента ТСН Юлии Бойко.

На Липецком направлении бойцы «Хартии» ежедневно отбивают вражеские штурмы. На первой линии — опытные бойцы. Несмотря на свой позывной, «Студент» в своем деле уже стал асом. Его первый выход «на ноль» был в начале года.

«Когда был первый выход — было и страшно, и непонятно, что происходит. На ту конкретную позицию это уже пятый выход, пожалуй. Я завожу, показываю дорогу тем, кто новый, или кто там просто еще не был», — говорит он.

Сегодня он идет на позиции с двумя побратимами. Один из них — «Аббат», на передок выходит впервые. Впрочем, уверяет — к бою готов.

Командир роты «Зануда» такой позывной заработал вниманием к мелочам, подчиненных учит не пропускать ни одной детали, тщательно готовиться к бою, потому что это бережет их жизни. Комроты объясняет: новички сначала работают на второй линии обороны. Там учатся ориентироваться, слушать артиллерию и дроны.

Тем, что они пехотинцы, ребята гордятся. Говорят, именно пехота — основа обороны. Без бойца в окопе даже одиночный враг может прорваться на наши позиции.

Сейчас на Липецком направлении — защитникам несладко. Россияне ежедневно пытаются прорваться. Запускают дроны и солдат, которых вообще не жалеют. Атакуют как малыми, так и большими группами. Но бесполезно, говорит «Зануда».

«Они идут, идут. Если группа пять, шесть человек, и они если быстро двигаются, то один-два запрыгивают. Мы не даем им даже затянуться на их ноль. Это их вторая, третья линия и вот туда. И там они понемногу накапливаются, а потом уже пробуют нас штурмовать. Прежде всего за полгода ни разу не было такого, чтобы на нашу позицию заходили», — говорит военный.

На этом направлении бойцы «Хартии» сдерживают врага уже почти год. И призывают присоединяться к ним.

