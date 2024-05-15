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Наступление России на Харьковщину 2024 года: как люди вынуждены покидать свои дома и убегать под ударами России

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Наступление России на Харьковщину 2024 года: как люди вынуждены покидать свои дома и убегать под ударами России

Эвакуация из приграничья Харьковщины

Оккупационная армия без перерыва цинично обстреливает приграничье Харьковщины.

В Харьковской области продолжается эвакуация из Липецкой и Волчанской общин. Там сейчас остается около двух сотен человек. За это время удалось вывезти более 7 тысяч человек. В Харькове им предоставляют жилье и все необходимое. 

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой. 

Переселенцев из Волчанска встречают в Харькове волонтеры и спасатели. Под руки выводят пожилых и больных. У многих - сильный стресс. Люди пережили очередную адскую ночь после которой многие и решились покинуть дом.

Наталья приехала только с двумя сумками. Но самое главное - смогла забрать свою собаку.

"Мы боялись даже к колодцу пойти воды набрать", - говорит она. 

Наталья / ©
Наталья

Жительница Харьковщины Валентина рассказывает о беспощадных обстрелах. Она отмечает, что полиция спасает местных под шквальным огнем русской артиллерии. Она отмечает, что вынуждены были покинуть все свое имущество, чтобы спастись.

Валентина / ©
Валентина

На пятый день эвакуации решились бежать даже те, кто до этого наотрез отказывался, говорят волонтеры. Среди них и пани Наталья. У ее мужа под курткой - котенок, у женщины - икона. Их улица полностью разбита, говорит Наталья. Чудом уцелел их дом.

В Волчанске и Липцах не осталось неповрежденных домов. Россияне десятками сбрасывают авиабомбы на села и городки. Люди надеялись, что скоро все закончится, но страх оккупации таки заставил ехать.

Люди приезжают в эвакуационный пункт в Харькове и здесь каждый получает внимание волонтеров. Сначала - чай и еда, далее - оформление документов и получение гуманитарных пакетов, после чего людей развозят в общежития или к родственникам. 

Пункт, куда свозят жителей приграничья / ©
Пункт, куда свозят жителей приграничья

"Денежная помощь предоставляется в размере, если не ошибаюсь, 9-10 тысяч гривен каждому человеку. Люди регистрируются в общей базе данных и потом на их банковскую карточку приходит денежная помощь от международных партнеров", - говорит глава координационного гуманитарного центра Евгений Коляда. 

За пять дней из Волчанской и Липецкой громад полицейские и спасатели вывезли семь с половиной тысяч человек. Полтысячи из них - дети. Власти и волонтеры призывают жителей приграничья принять решение об эвакуации как можно скорее и обращаться за помощью в выезде на горячие линии. 

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Разбито почти 80% города! Эвакуационные бригады рассказали, что происходит в Волчанске

Напомним, на Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанская продолжаются бои, российская оккупационная армия пытается получить тактическое преимущество.

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