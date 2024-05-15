Наступление России на Харьковщину 2024 года: как люди вынуждены покидать свои дома и убегать под ударами России

В Харьковской области продолжается эвакуация из Липецкой и Волчанской общин. Там сейчас остается около двух сотен человек. За это время удалось вывезти более 7 тысяч человек. В Харькове им предоставляют жилье и все необходимое.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой.

Переселенцев из Волчанска встречают в Харькове волонтеры и спасатели. Под руки выводят пожилых и больных. У многих - сильный стресс. Люди пережили очередную адскую ночь после которой многие и решились покинуть дом.

Наталья приехала только с двумя сумками. Но самое главное - смогла забрать свою собаку.

"Мы боялись даже к колодцу пойти воды набрать", - говорит она.

Наталья

Жительница Харьковщины Валентина рассказывает о беспощадных обстрелах. Она отмечает, что полиция спасает местных под шквальным огнем русской артиллерии. Она отмечает, что вынуждены были покинуть все свое имущество, чтобы спастись.

Валентина

На пятый день эвакуации решились бежать даже те, кто до этого наотрез отказывался, говорят волонтеры. Среди них и пани Наталья. У ее мужа под курткой - котенок, у женщины - икона. Их улица полностью разбита, говорит Наталья. Чудом уцелел их дом.

В Волчанске и Липцах не осталось неповрежденных домов. Россияне десятками сбрасывают авиабомбы на села и городки. Люди надеялись, что скоро все закончится, но страх оккупации таки заставил ехать.

Люди приезжают в эвакуационный пункт в Харькове и здесь каждый получает внимание волонтеров. Сначала - чай и еда, далее - оформление документов и получение гуманитарных пакетов, после чего людей развозят в общежития или к родственникам.

Пункт, куда свозят жителей приграничья

"Денежная помощь предоставляется в размере, если не ошибаюсь, 9-10 тысяч гривен каждому человеку. Люди регистрируются в общей базе данных и потом на их банковскую карточку приходит денежная помощь от международных партнеров", - говорит глава координационного гуманитарного центра Евгений Коляда.

За пять дней из Волчанской и Липецкой громад полицейские и спасатели вывезли семь с половиной тысяч человек. Полтысячи из них - дети. Власти и волонтеры призывают жителей приграничья принять решение об эвакуации как можно скорее и обращаться за помощью в выезде на горячие линии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Разбито почти 80% города! Эвакуационные бригады рассказали, что происходит в Волчанске

Напомним, на Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанская продолжаются бои, российская оккупационная армия пытается получить тактическое преимущество.

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