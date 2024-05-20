Наступление России на Харьковщину 2024: ТСН побывала у Волчанска и пообщалась с воинами ВСУ

В Волчанске вражеская пехота не прекращает попыток закрепиться в центральной части города и пересечь местную реку Волча, чтобы расширить зону контроля на южную часть города. Зато, попытки россиян переправиться на противоположный берег вовремя замечают украинские военные и прицельным огнем, заставляют врага отказываться от тех намерений.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного

Прошлой ночью, экипаж роты ударных беспилотных авиационных комплексов 57-й мотопехотной бригады сорвал очередную попытку оккупантов попасть на южный берег Волчанска. Этим ребятам, чтобы лучше бить врага, сейчас необходимы FPV-дроны.

Военный ВСУ

Командир отделения ударных беспилотников 57-й мотопехотной бригады рассказывает ТСН о круглосуточной войне. Линия боевого столкновения здесь теперь достигает, почти три десятка километров: от государственной границы, юго-восточнее московитского Мурома, через Старицу, далее южнее Бугруватки пересекает Северский Донец, тянется севернее Прилепки, Синельниково, проходит сейчас по северной части Волчанска и западнее Тихого, снова заворачивает на север, к границе.

Линия фронта

"Очень много пехоты! Максимальное количество, это вот маршировала колонна, просто 70 человек! Один за другим так шли! Был неудачный штурм. Зайти-зашли, но не вышли. По перехватам, там примерно 50 человек осталось из батальона", - говорит "Деф", военнослужащий РУБпАК 57-й ОМПБр ВСУ.

Захватить Волчанск нахрапом, у московитов не получилось. Поэтому они, почти непрерывно расстреливают его из ствольной и реактивной артиллерии через границу. С расстояния, засыпают и сам город и украинскую территорию далеко в тыл корректируемыми авиационными бомбами. Так под прикрытием волны огня, московитская пехота, уже более недели круглосуточно штурмует украинский Волчанск.

Украинские пилоты дронов вокруг Волчанска своим ночным бомбером, наводят настоящий ужас на оккупантов.

"Это пример того, что война сейчас - совсем другая. С пехотой, артиллерией, танками, уничтожать врага помогает самая высокотехнологичная техника", - отмечает Александр Моторный.

Сейчас их первейшая задача - не дать оккупантам, расширить зону контроля в Волчанске и вокруг города. Поэтому, от сумерек и до самого рассвета, они выискивают, между городской застройки укрытия, тайники и огневые точки оккупантов. И - разбирают рашистов - на молекулы, вместе с оружием и боеприпасами.

"Все зависит от ситуации. Бывает, что какое-то помещение там надо: блиндажи. Просто надо разобрать блиндаж, а потом уже против пехоты", - объясняет "Андрей", техник-сапер экипажа ночного бомбера 57 ОМПБр ВСУ.

От десятого мая, в районе Волчанска, только этот экипаж ночного бомбера 57-й мотопехотной, сделал более сотни вылетов, с подтвержденной ликвидацией оккупантов! Но для тяжелого, 9-ти килограммового термобарического боеприпаса этой ночью, была особая цель - мост.

После прицельной бомбардировки, под мостом, очевидно, сдетонировали еще и мины! Попытку вражеских штурмовиков - пересечь реку и продвинуться на южный берег Волчанска, беспилотники 57-й - этой ночью, разбомбили с воздуха.

Помочь со сбором на дроны для военных можно по реквизитам: 5375 4112 0929 7923.

Реквизиты для сбора на дроны

Напомним, уже более недели проходят ожесточенные бои на Харьковщине. По информации Генштаба, россияне начали наступление от 10 мая, но пока не достигли ни одной из своих целей, ведь врага встретили мужественные ребята из Сил обороны Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 за 20 мая 2024 года | Новости Украины

Читайте также: