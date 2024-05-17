Наступление России на Харьковщину 2024: ТСН побывала в Волчанске и узнала, что там происходит

В Волчанске бои переместились на улицы города. Нашим воинам ценой титанических усилий удалось выровнять ситуацию. Война там - адская и очень интенсивная, говорит корреспондент ТСН Александр Моторный. Секунды тишины, просто редкость. В то же время из Волчанска и окружающих населенных пунктов продолжается эвакуация гражданских жителей. Хотя, буквально, с каждым часом, выезжать на спасение людей, становится - труднее.

Об этом говорится в материале ТСН.

Как из Волчанска эвакуируют людей

Российские оккупанты непрерывно атакуют Харьковскую область. Во время этих нападений правоохранители и волонтеры пытаются эвакуировать жителей Волчанска.

"Рашиская пехота при поддержке артиллерии с авиацией, атакует в направлении Липцов. Волчанск, расположенный значительно дальше, к северо-востоку от областного центра и скрытой за тамошними холмами. Да еще на западном берегу Северского Донца становится понятно: и сам пограничный украинский город и тамошние окрестности - окутаны едким дымом!", - говорит Александр Моторный.

Последствия обстрела Волчанская

Руководитель Kharkiv Media Hub Дмитрий Кутовой с начала нового наступления России на Харьковщину эвакуирует жителей Волчанска. Он говорит - город разбит вражеской авиацией и артиллерией.

Алексей Харьковский, начальник сектора реагирования патрульной полиции говорит, что во время совместных поездок с журналистами каждый раз удается вывезти 5-6 жителей Харьковщины.

Эвакуация из Волчанска

Прямо на руках, хотя иногда на это идут очень драгоценные минуты, спасатели терпеливо выносят из домов и сажают в автомобили, рядом с хозяевами, и испуганных животных.

Бои в Волчанске

"Противник уничтожает город, наносит удары из всего оружия, которое у них есть - присутствует. И это миномет, артиллерия, РСЗО. Большое количество управляемых авиабомб привлекается! FPV-дроны", - говорит Тамаз Гамбарашвили, начальник Волчанской городской военной администрации.

Вражеская пехота, пока пытается закрепиться в северо-западной четверти Волчанска, на северном берегу реки Волчья. Да, мрут там московиты - пачками! И пехота чужаков - просто на улицах и посреди сооружений Волчанска. А, со среды, 15 мая, наши воины методично жгут оккупантов, еще и вместе с их бронетехникой и танками.

Волчанск

"Вчера у них был неудачный штурм. Пытались танками зайти в город. Зайти-зашли - но не вышли. По перехватам, там примерно 50-ят человек осталось из батальона. Была попытка до этого уже зайти в город. Это было два танка, и кажется четыре БМП. То есть они пытались колонной зайти. БМП, еще на подходе к городу уничтожили", - говорит "Деф", военнослужащий РУБпАК 57-й ОМПБр

Российские панцерники воины уничтожили в северной части города. В один - с первого выстрела попали артиллеристы-самоходчики нашей, 57-й мотопехотной. Другой - подожгли с помощью FPV дроноводы 71-й егерской.

Еще несколько рашиских БМП - "егеря" превратили в факелы в лесном, северном пригороде Волчанска.

В отличие от вторжения в феврале 22-го года, сейчас, даже когда не свистят вражеские снаряды, все равно существует постоянная угроза с воздуха.

Удары по Волчанску

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВОВЧАНСК горит и разрушается! Эвакуация гражданских дается дорогой ЦЕНОЙ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН

Напомним, разведка Эстонии заявила, что наступление армии Российской Федерации в Харьковской области не свидетельствует о намерении Москвы захватить Харьков. оккупанты стремятся создать буферную зону.

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