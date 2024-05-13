Наступление России на Харьковщину: какая ситуация на фронте, есть ли паника в Харькове и как происходит эвакуация

Российская оккупационная армия ведет наступление на Харьковщине. В Генштабе заявляют, что ситуация на севере области сложная. Россиянам удалось захватить несколько населённых пунктов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что известно о ситуации на фронте

По данным экспертов DeepState, враг уже вновь оккупировал села Мороховец, Олейниково и Зеленое. К Липцам - этот населенный пункт сейчас является одной из главных целей россиян на том направлении - Силы обороны врага не подпускают. Однако оккупантам, по некоторым данным, удалось захватить крайние улицы Волчанска. Дальше - наши защитники пройти им не дают.

Россияне задействовали значительные силы для ведения наступления на Волчанск на Харьковщине и не считаются с потерями. Только за последние сутки захватчики потеряли на этом направлении более 100 оккупантов.

Последствия российских ударов

Какая ситуация в Харькове и громадах, на которые оккупанты ведут наступление

"В самом Харькове ситуация достаточно спокойная. Конечно, люди обеспокоены обострением, но власти уверяют, что поводов для эвакуации из областного центра нет, поскольку нет и наземной угрозы для города. Поэтому паника среди харьковчан отсутствует, город живет как всегда, люди работают, учатся, прерываясь на тревоги, которые в последнее время участились и длятся часами", - объясняет корреспондент ТСН.

Последствия ударов по Харьковщине

Только за эти сутки под огнем оказались 3 десятка сел и городков. Россияне сбрасывают десятки КАБов на Липецкую и Волчанскую громады. Восемь человек - ранены. Один из них - 74-летний житель Волчанска пострадал от российских ДРГ, которые смогли зайти на окраины города. Оккупанты отстрелили мужчине палец. К счастью, он смог убежать и его эвакуировали. Свои дома в приграничных населенных пунктах только за последние 3 дня оставили почти 6 тысяч человек.

Всех поразили кадры эвакуации пожилой женщины, которые облетели сеть. По дороге из Волчанска женщина читала "Заповит" Шевченко.

Жительница Харьковской области во время эвакуации читала "Завещание" Шевченко

Оккупанты беспощадно уничтожают громады на Харьковщине. Здесь разрушенные дома, столбы дыма над пожарищами. В первые дни обострения несколько сотен человек из приграничных общин выехали самостоятельно. Правоохранители говорят, что из-за массированных обстрелов на выезд соглашаются даже те, кто раньше боялся покидать дома.

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