Наступление России на Харьковщину в 2024 году: оккупанты возле Волчанска изменили тактику, что говорят воины ВСУ

Российские оккупанты вероятно меняют тактику наступления на Харьковщине: вместо лобовых атак на Волчанск, свою пехоту кремлевские командиры переориентируют для штурмов по флангам: западнее города - от Старицы до Синельниково и восточнее - в сторону Волчанских Хуторов и Тихого. В то же время, форсировать местную реку, Волчью, что, очевидно очень нужно оккупантам для расширения наступления, украинские воины, врагу не позволяют.

А в центре Волчанска, утверждают наши пограничники, Силы обороны Украины, даже проводят локальные контратаки.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Какая ситуация на Харьковском направлении

В Харьковской области продолжаются боевые действия. В самом Волчанске, возможно, с несколько меньшей интенсивностью, но не прекращаются уличные бои. Исключительно – на северном берегу местной реки. И там украинские воины даже локально – контратакуют.

"Бригада сейчас проводит штурмовые действия и понемногу отбрасывает противника. Реку они не форсируют, потому что там еще им идти и идти к ней", — говорит "Линза", военнослужащий 94 отряда ГНСУ.

"Линза"

Из-за неуступчивости украинских воинов, московитские штабы, похоже, на ходу корректируют свои наступательные планы.

"С самого начала, он был нацелен на Волчанск. А сейчас они стараются, типа, как - охватить город. Расширить участок фронта. Не получается у них такое", - объясняет „Кудрявый“, военнослужащий 94 отряда ГПСУ.

Без боевых бронемашин и танков московитская пехота сейчас атакует, в основном на запад и восточнее Волчанска.

"Она щупает, где она может пройти. Но, это вот за счет нашей аэроразведки, мы это находим, обнаруживаем" - говорит „Арчер“, командир минометной батареи пограничной комендатуры быстрого реагирования „Шквал“ ГПСУ.

Украинский военный

Оккупанты обстреливают Харьковщину

Украинские минометчики после того, как узнают об атаках оккупантов, обстреливают их. Зато за каждым выстрелом украинского миномета следят вражеские, воздушные беспилотные разведчики. Они кружат в небе над севером Харьковщины круглосуточно.

Также самолеты, которые запускают КАБы, они даже не залетают на нашу территорию. Военные говорят - КАБов не стало меньше. Вглубь украинской территории российские Су-34 не залетают. Зато стартуют со своих тыловых аэродромов в направлении границы с Харьковской областью, по много раз в сутки.

"Было видно несколько самолетов, которые заходили прямо на рубеж. Обычно пускают по два. Парами, то есть идут. А в тот день было и шесть сразу. И восемь сразу", - говорит "Ронин", командир минометного расчета пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" ГПСУ.

Тот день, который хорошо запомнил "Ронин", 10-е мая. Когда московиты во второй раз пересекли границу с Харьковщиной. По сравнению с началом вражеского нашествия, уверяют наши пограничники, интенсивность пусков корректируемых авиабомб - несколько уменьшилась. Плотность вражеского артиллерийского огня - по переднему краю, тоже - существенно упала. В то же время, оккупанты начали чаще и глубже обстреливать тыловые районы вокруг Волчанска.

"Разбитые гражданские дома, лес, круглосуточно горящий южнее Волчанска и облака плотного едкого дыма, лишний раз доказывают: там где московиты получают по зубам - они разрушают и выжигают - все на своем пути!", - отмечает корреспондент ТСН Александр Моторный.

Но даже сотни авиационных бомб и тысячи артиллерийских снарядов, успеха рашиской стаи на Харьковщине, по крайней мере до сих пор, не принесли. Зато битва на самом северо-востоке страны продолжается.