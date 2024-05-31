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Наступление России на Харьковщину в 2024 году: оккупанты возле Волчанска изменили тактику, что говорят воины ВСУ

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Наступление России на Харьковщину в 2024 году: оккупанты возле Волчанска изменили тактику, что говорят воины ВСУ

Волчанск

Россияне сменили тактику наступления на Харьковщину.

Российские оккупанты вероятно меняют тактику наступления на Харьковщине: вместо лобовых атак на Волчанск, свою пехоту кремлевские командиры переориентируют для штурмов по флангам: западнее города - от Старицы до Синельниково и восточнее - в сторону Волчанских Хуторов и Тихого. В то же время, форсировать местную реку, Волчью, что, очевидно очень нужно оккупантам для расширения наступления, украинские воины, врагу не позволяют.

А в центре Волчанска, утверждают наши пограничники, Силы обороны Украины, даже проводят локальные контратаки. 

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного. 

Какая ситуация на Харьковском направлении

В Харьковской области продолжаются боевые действия. В самом Волчанске, возможно, с несколько меньшей интенсивностью, но не прекращаются уличные бои. Исключительно – на северном берегу местной реки. И там украинские воины даже локально – контратакуют.

"Бригада сейчас проводит штурмовые действия и понемногу отбрасывает противника. Реку они не форсируют, потому что там еще им идти и идти к ней", — говорит "Линза", военнослужащий 94 отряда ГНСУ.

"Линза"

Из-за неуступчивости украинских воинов, московитские штабы, похоже, на ходу корректируют свои наступательные планы.

"С самого начала, он был нацелен на Волчанск. А сейчас они стараются, типа, как - охватить город. Расширить участок фронта. Не получается у них такое", - объясняет „Кудрявый“, военнослужащий 94 отряда ГПСУ. 

Без боевых бронемашин и танков московитская пехота сейчас атакует, в основном на запад и восточнее Волчанска. 

"Она щупает, где она может пройти. Но, это вот за счет нашей аэроразведки, мы это находим, обнаруживаем" - говорит „Арчер“, командир минометной батареи пограничной комендатуры быстрого реагирования „Шквал“ ГПСУ. 

Украинский военный / ©
Украинский военный

Оккупанты обстреливают Харьковщину

Украинские минометчики после того, как узнают об атаках оккупантов, обстреливают их. Зато за каждым выстрелом украинского миномета следят вражеские, воздушные беспилотные разведчики. Они кружат в небе над севером Харьковщины круглосуточно.

Также самолеты, которые запускают КАБы, они даже не залетают на нашу территорию. Военные говорят - КАБов не стало меньше. Вглубь украинской территории российские Су-34 не залетают.  Зато стартуют со своих тыловых аэродромов в направлении границы с Харьковской областью, по много раз в сутки. 

"Было видно несколько самолетов, которые заходили прямо на рубеж. Обычно пускают по два. Парами, то есть идут. А в тот день было и шесть сразу. И восемь сразу", - говорит "Ронин", командир минометного расчета пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" ГПСУ. 

Тот день, который хорошо запомнил "Ронин", 10-е мая. Когда московиты во второй раз пересекли границу с Харьковщиной. По сравнению с началом вражеского нашествия, уверяют наши пограничники, интенсивность пусков корректируемых авиабомб - несколько уменьшилась. Плотность вражеского артиллерийского огня - по переднему краю, тоже - существенно упала. В то же время, оккупанты начали чаще и глубже обстреливать тыловые районы вокруг Волчанска.

"Разбитые гражданские дома, лес, круглосуточно горящий южнее Волчанска и облака плотного едкого дыма, лишний раз доказывают: там где московиты получают по зубам - они разрушают и выжигают - все на своем пути!", - отмечает корреспондент ТСН Александр Моторный. 

Но даже сотни авиационных бомб и тысячи артиллерийских снарядов, успеха рашиской стаи на Харьковщине, по крайней мере до сих пор, не принесли. Зато битва на самом северо-востоке страны продолжается. 

Снаряды ВСУ / ©
Снаряды ВСУ

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