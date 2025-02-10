Наступление России на Покровск: что происходит в городе (фото, видео)

Оккупанты атакуют беспилотниками авто мирных жителей Покровска. Для этого применяют новые – на оптоволокне. Их нельзя подавить РЭБом. Принудительная эвакуация из города продолжается. В полиции Донецкой области говорят, что вывезли уже всех детей. Но в Покровске до сих пор остается 7 тысяч человек.

Специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко съездила с экипажем "Белых Ангелов" в Покровск на эвакуацию.

Полицейский Геннадий запускает анализатор дронов. Он включает РЭБ, который должен защитить нас от вражеских беспилотников. Покровск встречает пустыми и разбитыми артиллерией улицами и разбитыми авто по обе стороны дороги.

Эвакуация из Покровска

"Вот опрокинутая бронированная машина «Укрпочты», которую атаковал российский беспилотник. Люди выжили. Авто так и лежит. Это был удар дроном на оптоволокне - новая разработка россиян - говорит полицейский. Хотя у нас все возможные электронные средства защиты в машине включены единственное спасение от них - охотничье ружье, которое держит под рукой Геннадий", - отмечает Юлия Кириенко.

Анализатор беспилотников на руке у Геннадия постоянно пищит, сообщает, что над нашими головами небо не чистое. На улице видно прохожую. Женщина хочет уехать из Покровска. Но по дороге она передумала. Просит подвезти ее на рынок. Здесь работает магазин, где до сих пор есть хлеб, немного продуктов и немало местных, которые не хотят уезжать.

Геннадий пишет на подъезде свой номер телефона. Отсюда эвакуационная группа забирает женщину, подальше от обстрелов. Ее квартира в пятиэтажке с видом на оккупированное Селидово - здесь самый опасный квартал Покровска.

Следующая остановка - частный сектор. Но заехать в нужный двор удается не сразу. Топография города из-за ежедневных обстрелов меняется и дорога, которая вчера была проездной сегодня завалена деревьями. В небе слышен пролет FPV. Виктор садится в бронеавто к эвакуационной группе. Выехать он согласился, но где будет ночевать и сам не знает. Он рассказывает, что его зять и дочь служат в ВСУ, однако в семье есть конфликт.

На выезде из Покровска к нам неожиданно подсаживается еще один пассажир - это пес. Его отсюда тоже забирают. В соседнем поселке уже ждет волонтерский бус, который заберет гражданских в шелтер.

Эвакуация в Покровске

"Сегодня у нас рейс в Паловград. Другие сотрудники оформят документы и будем смотреть, куда они будут ехать дальше", — говорит Женя Ткачев, начальник гуманитарной миссии "Пролисок" Донетчины.



Но собаку волонтеры забрать не могут. Так что Геннадий снимает с охотничьего ружья ремень и тот становится ошейником для алабая, оставляет собаку в эвакуационном бусе.

Гражданские и собака еще не все, что вывезли из Покровска "Белые Ангелы". В багажнике большой мешок. А в нем гигантский флаг, который развивался над городом на праздники. Уцелел под обстрелами. Полицейские верят, смогут его снова развернуть над городом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОКРОВСК ЕЖЕДНЕВНО ИЗМЕНЯЕТСЯ! В ГОРОДЕ НАСТОЯЩЕЕ САФАРИ НА ЛЮДЕЙ И ДРОНЫ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН

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