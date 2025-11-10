Россияне наступают на Покровск / © Associated Press

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои.

Корреспондент «ТСН. Тиждень» Александр Загородний побывал на этом участке фронта, говорится в сюжете.

Что происходит возле Покровска

«Десятки сожженных автомобилей на дороге, разбитые дома, мы рядом с Кучерявым Яром, за который еще на днях шли ожесточенные бои! До вражеских позиций не километры, а всего сотни метров», — говорится в сюжете.

Встреча с этими бойцами славной 25 воздушно-десантной Сичеславской бригады искренняя. Это сейчас они «Телик», и «Продюсер», а еще недавно были телеоператорами ТСН — Иван Головач и Александр Ребенчук. У каждого за плечами сотни отснятых материалов с фронта. Теперь они сами воины ВСУ. Работа начинается с сумерками. Бойцы быстро комплектуют «бомберы», это мощные квадрокоптеры, у нас их называют «Вампирами», враг — «Баба Яга». Новый аппарат тестирует боец под псевдонимом «Крым». Считанные часы назад он получил награду из рук президента.

Под Покровском сейчас действительно нет времени на отдых. Командир под псевдонимом «Буржуй» подгоняет своих, «Вампиры» уже должны быть на передовой. Ситуация на поле боя очень тяжелая.

«Люди работают на максимум, выполняют свои задачи непосредственно в Покровске и дальше — Мирноград, Покровск другие позиции. Которые до сих пор стоят, держатся», — говорит военный.

В Покровске враг малыми группами просачивается в город. В бой с украинскими подразделениями не вступает.

«Позиций как таковых нет, но группы просачиваются. Они двигаются, их уничтожают», — говорит «Буржуй».

Главная задача россиян — зайти в наш тыл и там закрепиться. Получается некий слоеный пирог — враг в тылу наших сил, но и наши войска во вражеском тылу. Доставить патроны, топливо и продукты можно только в пригород, только ночью и с риском. Далее начинается работа «бомберов». Эти аппараты будут летать всю ночь. Они не будут бомбить вражеские позиции, они будут спасать наших бойцов в самом Покровске. Первый вылет — бензин. Топливо — это генератор, это зарядка для раций, это связь. Враг примерно знает, где наши позиции. Постоянно включает «глушилки».

Враг знает откуда стартуют «Вампиры». Только этой ночью по бомберам летит 10 КАБов и даже Шахед. Работает артиллерия. В небе все время слышится гул беспилотников, которые время от времени взрываются. Днем добавляются еще и автоматные очереди.

«Чуть ли не на каждой позиции украинской можно увидеть вот одоробло. 2 палки и немного пенопласта. Это российский беспилотник „Молния“. Он доставляет немало хлопот украинским бойцам, хотя чисто российским его назвать трудно, на каждой плате все написано на латинице», — говорит корреспондент ТСН.

Боец под псевдонимом «Француз» на своем причудливом «Казаке» выныривает из тумана и через час вывозит нас на большую землю, куда уже не долетают вражеские снаряды.

Днепропетровщина

До линии фронта десятки километров, но россияне могут сюда достать и достают. Они попали в этот «стратегический» объект, точнее сказать стратегический магазин. Здесь был небольшой комплекс и люди торговали вот — сладкой водичкой.

О трагедии, которая здесь произошла, рассказывают местные женщины: «Женщина 65 лет погибла. А хозяйке руку и ногу оторвало, 5 летней девочке или ножку там тоже оторвало».

Константиновка

«Термит» -наземный дрон, в первый рейс он совершит в район Часового Яра. Там оборону держат бойцы 24 бригады.

«Термиты» на фронте долго не живут — хватает на считанные рейсы, но они тянут на себе сотни килограммов груза. Если эта гусеничная машина доедет на передовую, наши бойцы еще несколько недель там продержатся.

Здесь, в районе Константиновки, ТСН работает с Олегом Петрасюком — пресс-офицером 24 бригады, о нем сейчас пишут иностранные издания. Именно Олег сумел сбить вражеский FPV-дрон в Константиновке, когда тот уже заходил на атаку. Олег защитил себя и иностранную журналистку, вывел их оттуда целыми, живыми.

Для Олега сбивать вражеские дроны приходится не впервые, есть кадры как он подрывает беспилотник-"почекун» на оптоволокне прямо посреди дороги.

Антидронные сетки

Сплошные тоннели из сеток. Ими уже окутана Донецкая область, «одеваются» в сетки дороги Днепропетровщины. Десятки бригад работают по всем направлениям вблизи фронта. Но спасет ли эта сетка от вражеского удара, не знают точно даже эти строители.

Ребята говорят, что по крайней мере сетка увеличит шансы на выживание.

