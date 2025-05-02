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- Эксклюзив ТСН
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Наступление России на Покровск: военные ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте
Российские оккупанты продолжают наступление на Покровск. Воины ВСУ рассказали о ситуации на линии фронта.
Россияне авиабомбами, артиллерией и дронами уничтожают Покровск. В то же время южнее города — не проходит суток, чтобы оккупанты не пытались штурмовать линию обороны украинских защитников. Продвинуться в сторону Покровска, врагу пока не удается, говорят военные.
Воинам нужны дроны! Очень много дронов. Помочь их купить можно прямо сейчас. Наведя телефон на QR-код, который будет на экране.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.
Путь в Покровск очень сложный, ведь здесь на транспорт охотятся вражеские дроны.
Сам Покровск без остановки: и днем, и темной, рашисты расстреливают, всем, что только способно долететь в город, взорваться, разбить и убить.
«Покровск — тупо стирают с лица земли! КАБов, ну я так лично не считал, но 15-20 в день — это стабильно! Артиллерия работает, реактивные системы залпового огня, дроны летают. Что на оптоволокне, что обычные FPV. То есть охота за местными, охота за военным здесь идет очень на высоком уровне», — говорит «Харьков», командир батальона 25 Сичеславской ОПДБр ДШВ ВСУ.
Та ярость, с которой московиты расстреливают Покровск, говорят воины 25-й воздушно-десантной бригады — прямое следствие оперативной ситуации на передовой. Пробиться в город с юга уже более полугода у рашистов не получается. Попытки фланговых ударов — результата тоже не дают! Большинство техники, которую враг привлекает к штурмам, украинские воины уничтожают, еще до рубежей развертывания в боевые порядки.
«Остановили противника то шо там пытался протиснуться. Соответственно, сейчас противник подтягивает резервы, потому что не хватает того, скажем так: наступательного потенциала, боевого потенциала для будущих наступательных действий», — говорит «Харьков», командир батальона 25-й Сичеславской ОПДБр ДШВ ВСУ.
Вместо бронемашин московитские командиры теперь бросают на штурмы южнее Покровска, свою пехоту на мотоциклах и багги. Но чаще всего - просто пешком.
"Основные боевые действия сейчас идут на направлении НП Лысовка. Можете сейчас наблюдать, какие руины от нее остались в настоящее время. Но мы мужественно держим оборону. Не даем противнику продвинуться дальше", - говорит Сергей, военнослужащий 25 Сичеславской ОПДБр ДШВ ВСУ.
Очередная группа штурмовиков противника, пошла в наступление - просто через поле.
"Сейчас почти каждый день идут штурмовые действия. Противник использует малые группы, на мотоциклах. Три-четыре мотоцикла, по два пехотинца в экипаже", - говорит Сергей, военнослужащий 25-й Сичеславской ОПДБр ДШВ ВСУ.
В то, что рашиские штурмовики могут идти днем под открытым небом через поле, можно было бы не поверить. Если бы в полдень, очередная группа вражеских «ходоков» - не попала в поле зрения разведывательного дрона 25 воздушно-десантной.
Они стараются, пилоты ударных дронов Сичеславской воздушно-десантной, не обходить - ни одного потенциального тайника, где могли бы притаиться группы вражеских штурмовиков.
Так же, следят, чтобы даже один московитский пехотинец не остался без внимания дроводов 25-ки.
А оккупанты, большинство артиллерийского огня, авиаударов и дронов — направляют именно по Покровску. По тамошней жилой застройке и путям сообщения с городом.
Несмотря на плотный вражеский огонь, возможность эвакуироваться из Покровска еще существует. Но шансов безопасно покинуть город, становится все меньше, буквально с каждым часом.
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