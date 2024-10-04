Наступление России на Селидово: военные рассказали о ситуации на фронте

Российские оккупанты одновременно с трех сторон пытаются обойти Селидово. Город расположен именно по середине, более ста километрового участка фронта на Покровско-Кураховском направлении. Контроль над городом очень важен для устойчивости всего Покровского района обороны.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Реактивники 15-й бригады оперативного назначения "Карадаг" работают обычно по глубокому тылу. Но случается, что приходится нестись почти под самую линию боевого столкновения, что вблизи Селидового.

"У нас может быть огневая позиция всего в трех километрах от ЛБЗ! Ну, если нужно куда-то достать – и мы можем туда достать – мы достаем", – говорит "Доцент", главный сержант реактивной батареи 15 БрОП НГУ "Карадаг".

Реактивники "Карадагу", 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, уничтожали, рассказывают разные цели — минометы, артиллерия, машины с боекомплектом и по живой силе.

Украинские реактивники уничтожают оккупантов

В настоящее время вокруг Селидового, где московиты пытаются охватить город с севера, востока, а с недавних пор, после захода в Цукурино — еще и с юга. Свою машину, говорит наводчик украинской БМ-21, он приводит преимущественно по вражеским тылам. Чтобы помешать российским штурмовикам даже приближаться к атакам города.

"Сначала мы работали только по переднему краю. Сейчас — больше по тылам. Это же — реактивная артиллерия! Поэтому — больше по тылам работаем! В последнее время нам говорили, что мы уничтожили какую-то гаубицу", — говорит Гражданин, наводчик установки БМ 21. "Град" 15 БрОП НГУ "Карадог".

Недавно на их машине появились дополнительные антенны – РЭБ. И это прямое следствие, говорят реактивники "Карадагу" — стремительной эволюции войны.

Война в Донецкой области

Вражеские воздушные разведчики и очень далеко московитские ударные FPV-дроны, признают реактивники "Карадагу", висят в небе непрерывно. Итак, когда машина на огневой вместе со станцией радиоэлектронной защиты, за небом следят все.

Война

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РУССКИЕ ПЫТАЮТСЯ ОБОЙТИ СЕЛИДНОЕ , но их там встречает украинское реактивное оружие!

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