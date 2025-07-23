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Наступление России на Запорожье: военные ВСУ рассказали, как оккупанты "охотятся" на пилотов дронов
Наступление российских оккупантов срывается на Запорожье благодаря украинским воинам. Они рассказали о ситуации на фронте.
Россияне пытаются прорваться к Орехову на Запорожье. Оккупанты делают попытки просочиться небольшими группами пехоты, преимущественно в темное время суток.
Чтобы у врага не было никаких шансов, как только начинает темнеть на охоту выходит Sirius. Батальон беспилотных систем 118 отдельной механизированной бригады.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.
QR-код — это сбор на самолеты-камикадзе именно для воинов батальона беспилотных систем Sirius.
На Ореховом постоянно видно столб дыма: оккупанты обстреливают город. Дроны-камикадзе также постоянно залетают до 20 км вглубь Запорожской области Иногда удается перехватить сигнал рашиского FPV. И это — шанс его заглушить еще до момента атаки.
Военные из Siriusа — батальона беспилотных систем 118 бригады. Боевого опыта за плечами, признаются, немало. И очень разного.
«Это — четвертая моя позиция, на которой мы работаем, за почти за год грубо говоря. Все позиции были уничтожены дронами — предыдущие», — говорит «Картограф», штурман-сапер экипажа бомбера БПС «Sirius» 118 ОМБр.
Сейчас военные работают на «Вампире».
«Воду мы вчера забрасывали ребятам. Так мы, сейчас больше — боевая часть нашей работы. Делаем поражение, минируем, разбираем всякие блиндажи», — говорит «Ским», командир экипажа, пилот бомбера БПС Sirius 118 ОМБр.
Еще зимой на Ореховско-Токмакском направлении, говорит «Картограф», у нас было полное преимущество в применении ударных БПЛА. Но с тех пор ситуация изменилась.
«В конце прошлого, зимой, у нас было полное преимущество в малом небе, так называемом. То есть по дронам. Затем стало равновесие. А потом они начали активно охотиться на наших пилотов. За счет этого, они уничтожали — уничтожили немало наших позиций, наши дронщики вынуждены были отойти назад. Соответственно, таким образом у них происходило продвижение», — говорит он.
В последнее время, признается «Ским» — пилот и командир экипажа Siriusa, московиты все чаще начали атаковать украинские борта. Прямо в небе.
Чаще всего, они сейчас летают за Малую Токмачку. Там, между Вербовым и Белогорьем, небольшие группы вражеской пехоты вдоль автодороги Н-08, пытаются пробиться с восточного фланга в сторону Орехова.
«Пехота у них заезжает, там плюс-минус до края села, до соседнего и потом уже в пешем порядке пробуют просочиться. Или нора — или блиндаж, там где их уже трудно достать. Ну тогда уже прилетает „Вампир“, — говорит „Ским“, командир экипажа, пилот бомбера БПС Sirius 118 ОМБр.
Не в последнюю очередь, благодаря круглосуточной работе экипажей батальона Sirius, 118-й механизированной, прорвать фронт в сторону Орехова с восточного фланга у московитов не получается.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЛОВЛЯТ сетями и на удочку! Воздушная «рыбалка» дронов на передовой! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН