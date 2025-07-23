Наступление России на Запорожье: военные ВСУ рассказали, как оккупанты "охотятся" на пилотов дронов

Война в Украине / © ТСН

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Россияне пытаются прорваться к Орехову на Запорожье. Оккупанты делают попытки просочиться небольшими группами пехоты, преимущественно в темное время суток.

Чтобы у врага не было никаких шансов, как только начинает темнеть на охоту выходит Sirius. Батальон беспилотных систем 118 отдельной механизированной бригады.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

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QR-код — это сбор на самолеты-камикадзе именно для воинов батальона беспилотных систем Sirius.

QR-код / © ТСН

На Ореховом постоянно видно столб дыма: оккупанты обстреливают город. Дроны-камикадзе также постоянно залетают до 20 км вглубь Запорожской области Иногда удается перехватить сигнал рашиского FPV. И это — шанс его заглушить еще до момента атаки.



Военные из Siriusа — батальона беспилотных систем 118 бригады. Боевого опыта за плечами, признаются, немало. И очень разного.

«Это — четвертая моя позиция, на которой мы работаем, за почти за год грубо говоря. Все позиции были уничтожены дронами — предыдущие», — говорит «Картограф», штурман-сапер экипажа бомбера БПС «Sirius» 118 ОМБр.

Сейчас военные работают на «Вампире».

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«Воду мы вчера забрасывали ребятам. Так мы, сейчас больше — боевая часть нашей работы. Делаем поражение, минируем, разбираем всякие блиндажи», — говорит «Ским», командир экипажа, пилот бомбера БПС Sirius 118 ОМБр.

Еще зимой на Ореховско-Токмакском направлении, говорит «Картограф», у нас было полное преимущество в применении ударных БПЛА. Но с тех пор ситуация изменилась.

«В конце прошлого, зимой, у нас было полное преимущество в малом небе, так называемом. То есть по дронам. Затем стало равновесие. А потом они начали активно охотиться на наших пилотов. За счет этого, они уничтожали — уничтожили немало наших позиций, наши дронщики вынуждены были отойти назад. Соответственно, таким образом у них происходило продвижение», — говорит он.



В последнее время, признается «Ским» — пилот и командир экипажа Siriusa, московиты все чаще начали атаковать украинские борта. Прямо в небе.

Чаще всего, они сейчас летают за Малую Токмачку. Там, между Вербовым и Белогорьем, небольшие группы вражеской пехоты вдоль автодороги Н-08, пытаются пробиться с восточного фланга в сторону Орехова.

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«Пехота у них заезжает, там плюс-минус до края села, до соседнего и потом уже в пешем порядке пробуют просочиться. Или нора — или блиндаж, там где их уже трудно достать. Ну тогда уже прилетает „Вампир“, — говорит „Ским“, командир экипажа, пилот бомбера БПС Sirius 118 ОМБр.

Не в последнюю очередь, благодаря круглосуточной работе экипажей батальона Sirius, 118-й механизированной, прорвать фронт в сторону Орехова с восточного фланга у московитов не получается.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЛОВЛЯТ сетями и на удочку! Воздушная «рыбалка» дронов на передовой! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН