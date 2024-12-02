Наступление России на Запорожье: воины ВСУ рассказали, какая там ситуация, и показали свою работу (фото, видео)

Более 60 процентов всей войны, ныне продолжающейся на Ореховско-Токмакском отрезке фронта - это битва беспилотников. Ночные бомберы 65-й механизированной бригады показали съемочной группе ТСН свою работу.

Еще дорогой к позиции, проезжая через темный и условно тыловой Орехов, становится понятно - война на Запорожье идет непрерывная и круглосуточная. Оккупанты всем, чем имеют, обстреливают защитников Украины.

"Святоша" в экипаже ударного бомбера 65-й механизированной - снаряжающий. Готовит борт к старту и отвечает за подготовку боеприпасов. Воин утверждает: вражеские мины, снаряды и реактивные ракеты с КАБами летают и взрываются на Роботинском выступе, особенно в темное время, ежедневно, но несмотря на не слишком комфортные обстоятельства, воины готовят свой бомбер к старту.

Боеприпасы

"Джексон", пилот ударного бомбера 65-й ОМБр, говорит, что целью полета является минирование: "У нас и против техники, и против пехоты все есть".

Такая кропотливая работа, говорит пилот ударного бомбера 65-й механизированной уже принесла очень эффективный результат.

"Были времена, когда техника их ездила, с Новопрокоповки они частенько заезжали. То в то время усилиями нашего экипажа было уничтожено шесть единиц: четыре "бехи", БМП и то ли КаМАЗ, то ли Урал, ну что-то цветное", - говорит военный.

Российская бронетехника на передний край теперь не выезжает. Зато вычислять и уничтожать вражескую пехоту приходится каждую смену. Этой ночью дронщики 65-ки приготовили для оккупантов особый подарок.

"Очень интересно, как она себя покажет", - говорит „Джексон“.

Военные на Запорожском направлении

Мечтают, признаются пилоты, как можно быстрее отложить пульт.

Оставляют россиянам подарки! Но и ведут работу между «гостинцами» врага!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО НОВОСТИ ЗА УТР 2 ДЕКАБРЯ — ПОНЕДЕЛЬНИК

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