Наступление России в 2026 году: генерал назвал крупные города, которые могут быть под угрозой

Игорь Романенко

Реклама

Донецкая область остается эпицентром боевых действий, однако угроза постепенно смещается в сторону крупных промышленных центров Украины. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко предупреждает: 2026 год может стать определяющим для судьбы Запорожья и Днепра.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Донетчина: какие города под ударом следующими

По словам эксперта, оккупация Покровска и Мирнограда — это, к сожалению, лишь вопрос времени. Сейчас главной задачей для ВСУ является сохранение личного состава.

Реклама

«Нам надо думать, как оттуда отводить войска и максимально сохранить наших солдат. Нам надо воевать дальше, укреплять линию обороны. Прежде всего — это Константиновка и Дружковка, а также еще большие города — Славянск и Краматорск, на которых сосредоточился противник», — отмечает Игорь Романенко.

Почему степи Запорожья и Днепропетровщины — это ловушка

Особую тревогу вызывает продвижение врага на юге. Захват большей части Гуляйполя открывает оккупантам путь на Днепропетровскую область. Главная проблема заключается в ландшафте.

Донетчина: имеет плотную застройку и холмы, что помогает держать оборону.

Запорожье и Днепр: это «степная зона», здесь нет большого количества населенных пунктов или природных препятствий.

«Там ситуация еще хуже: чем остановить врага среди степи?» — задает риторический вопрос генерал.

Эксперт отмечает, что без немедленного построения сверхмощных фортификаций в открытом поле, сдержать российскую технику на подступах к Днепру будет критически сложно.

Реклама

Больше читайте в материале: Война-2026: эксперт назвал стратегическую цель Путина и проанализировал, какие города под угрозой