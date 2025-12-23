- Дата публикации
2 мин
- 2 мин
Наступление России в 2026 году: генерал назвал крупные города, которые могут быть под угрозой
Эксперт считает, что враг готовит удар по "степной зоне", где остановить его будет крайне трудно.
Донецкая область остается эпицентром боевых действий, однако угроза постепенно смещается в сторону крупных промышленных центров Украины. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко предупреждает: 2026 год может стать определяющим для судьбы Запорожья и Днепра.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
Донетчина: какие города под ударом следующими
По словам эксперта, оккупация Покровска и Мирнограда — это, к сожалению, лишь вопрос времени. Сейчас главной задачей для ВСУ является сохранение личного состава.
«Нам надо думать, как оттуда отводить войска и максимально сохранить наших солдат. Нам надо воевать дальше, укреплять линию обороны. Прежде всего — это Константиновка и Дружковка, а также еще большие города — Славянск и Краматорск, на которых сосредоточился противник», — отмечает Игорь Романенко.
Почему степи Запорожья и Днепропетровщины — это ловушка
Особую тревогу вызывает продвижение врага на юге. Захват большей части Гуляйполя открывает оккупантам путь на Днепропетровскую область. Главная проблема заключается в ландшафте.
Донетчина: имеет плотную застройку и холмы, что помогает держать оборону.
Запорожье и Днепр: это «степная зона», здесь нет большого количества населенных пунктов или природных препятствий.
«Там ситуация еще хуже: чем остановить врага среди степи?» — задает риторический вопрос генерал.
Эксперт отмечает, что без немедленного построения сверхмощных фортификаций в открытом поле, сдержать российскую технику на подступах к Днепру будет критически сложно.
