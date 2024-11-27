Наступление России в Донецкой области: из Покровска эвакуировали музей, библиотеку и музыкальную школу

Музей, библиотека и музыкальная школа из Покровска теперь под одной крышей в Днепре.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Свой всемирно известный "Щедрик" Николай Леонтович написал именно в Покровске, определенные краеведы.

"С 1904 по 1908 он работал и нашем городе, жил. Он работал преподавателем музыки и пения в железнодорожном училище. Создал хор из рабочих железной дороги, с которым он объездил с выступлениями. Допускается такая возможность, что "Щедрик" начинался писать именно в Покровске", – говорит историк.

Музей в Покровске

Настоящую семейную реликвию – сухарницу Леонтовича, как и десятки тысяч экспонатов Покровского музея, вывезли еще дальше от линии фронта.

Реликвию вывезли из Покровска

"Именно эта ласточка изображена на сухарнице - она находится на флаге и гербе нашего города", - говорит историк.

Музыкальная школа в Покровском была крупнейшей в Донецкой области. Вот так она выглядит сейчас - с выбитыми стеклами и пустыми кабинетами.

"Некоторые преподаватели даже у себя принимали детей. Дети к ним ходили. А преподаватели - к ним ходили. И так работали до последнего. А уже когда началась эвакуация детей, тогда уже все выехали", - говорит Евгений Григорьевич, директор музыкальной школы.

Из более шести сотен учеников осталось только триста на дистанционном обучении. В музыкальной школе, которая начала работу в Днепре, сейчас на уроках пока 15. Смогли вывезти мебель и самые ценные инструменты.

Из сорока трех преподавателей музыкальной школы на работу в Днепре вышли четверо. Те, которые поселились здесь. Однако учеников и педагогов становится больше, как только узнают об открытии. Чтобы сохранить память о родном Покровске, здесь в музее хранят старинные вещи, которые оставили вынужденные переселенцы, а также экспонаты современной войны.

Музыкальная школа

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