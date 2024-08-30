Наступление России на Донетчине: как там происходит эвакуация и атака FPV-дрона на журналистов ТСН

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Ситуация сложная вокруг Гродовки, Селидово, Украинска, Галициновки. В большинстве этих шахтерских городков уже нет света, воды и газа, однако до сих пор живут люди. Кое-где даже с детьми. На свой страх и риск — и волонтеры, и государственные службы ежесуточно пытаются вывезти людей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Покровск, Мирноград, Новоэкономичное, Курахово, Горняк, Селидово, Галициновка — в каждый из этих населенных пунктов Покровского района Донецкой области сейчас летят вражеские бомбы и снаряды. И это — ежедневные маршруты эвакуационных экипажей в Донецкой области.

Иван, Ярослав и Андрей — волонтерский экипаж эвакуационного бронированного микроавтобуса благотворительного фонда "Дети нового поколения". Они сами местные. Большинство из Покровского района.

Поэтому вопрос, стоит ли рисковать и ехать за людьми — даже не стоял.

"В первую очередь помогать людям, потому что я сам из Покровска, и непонятно — завтра я могу оказаться в такой же ситуации", — говорит Ярослав Чернышев, волонтер благотворительного фонда "Дети нового поколения".

Ярослав Чернышев

Обычно они мчатся на максимальной скорости по конкретным адресам, по просьбе самих людей, которые хотят уехать, или их родственников. Когда в бусе есть свободное место, говорят волонтеры, пытаются убедить в необходимости эвакуации каждого, кого встретят.

Однажды сразу после прилета рашистской полутонной корректируемой авиабомбы в Мирноград они дважды выезжали в город. Третий за сутки рейс был сложным маршрутом — по дороге параллельно линии фронта.

С севера с самого утра продолжались массированные обстрелы и штурмы Галициновки и Украинска. Меньше чем в полудесятке километров от Горняка.

"Северные окраины поселка Горняк находятся в условном треугольнике: Селидово-Курахово-Карловка. Отсюда сейчас продолжается эвакуация людей, уже которые сутки подряд. Но вот сегодня ситуация очень обострилась. Ведь в Украинске, который находится буквально в считанных километрах отсюда, сегодня утром московиты начали штурм. То же самое с самого утра происходит и в Селидово", — говорит корреспондент ТСН.

Уже когда волонтерский бус был почти заполнен людьми, Ивану позвонили из Цукурино и Селидово. Ребята решили, что крюк в 15 минут стремительной езды стоит еще нескольких спасенных семей.

За мгновение до поворота на Селидово маршрут пришлось стремительно корректировать. Волонтеров и съемочную группу ТСН атаковал FPV-дрон.

"Грубо говоря, вокруг Селидово на расстоянии по меньшей мере до десятка километров сейчас — опасная зона, где легко достают вражеские FPV-дроны. Несколько царапин на задней дверце броневика и немного потерянных нервных клеток пассажиров. Это были единственные потери после атаки на волонтерский эвакуационный транспорт московитского FPV-дрона", — говорит корреспондент ТСН.

Момент "прилета" российского дрона по съемочной группе ТСН

Семью с детьми из Селидово, где восточные окрестности вторые сутки штурмует вражеская пехота и засыпает тяжелыми снарядами артиллерия, уверяет Иван, они непременно заберут уже следующим рейсом.

Эвакуация жителей Донбасса

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