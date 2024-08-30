Наступление России на Донетчине: как там происходит эвакуация и атака FPV-дрона на журналистов ТСН

Оккупанты наступают на Донетчину.
В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Ситуация сложная вокруг Гродовки, Селидово, Украинска, Галициновки. В большинстве этих шахтерских городков уже нет света, воды и газа, однако до сих пор живут люди. Кое-где даже с детьми. На свой страх и риск — и волонтеры, и государственные службы ежесуточно пытаются вывезти людей.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.
Покровск, Мирноград, Новоэкономичное, Курахово, Горняк, Селидово, Галициновка — в каждый из этих населенных пунктов Покровского района Донецкой области сейчас летят вражеские бомбы и снаряды. И это — ежедневные маршруты эвакуационных экипажей в Донецкой области.
Иван, Ярослав и Андрей — волонтерский экипаж эвакуационного бронированного микроавтобуса благотворительного фонда "Дети нового поколения". Они сами местные. Большинство из Покровского района.
Поэтому вопрос, стоит ли рисковать и ехать за людьми — даже не стоял.
"В первую очередь помогать людям, потому что я сам из Покровска, и непонятно — завтра я могу оказаться в такой же ситуации", — говорит Ярослав Чернышев, волонтер благотворительного фонда "Дети нового поколения".
Обычно они мчатся на максимальной скорости по конкретным адресам, по просьбе самих людей, которые хотят уехать, или их родственников. Когда в бусе есть свободное место, говорят волонтеры, пытаются убедить в необходимости эвакуации каждого, кого встретят.
Однажды сразу после прилета рашистской полутонной корректируемой авиабомбы в Мирноград они дважды выезжали в город. Третий за сутки рейс был сложным маршрутом — по дороге параллельно линии фронта.
С севера с самого утра продолжались массированные обстрелы и штурмы Галициновки и Украинска. Меньше чем в полудесятке километров от Горняка.
"Северные окраины поселка Горняк находятся в условном треугольнике: Селидово-Курахово-Карловка. Отсюда сейчас продолжается эвакуация людей, уже которые сутки подряд. Но вот сегодня ситуация очень обострилась. Ведь в Украинске, который находится буквально в считанных километрах отсюда, сегодня утром московиты начали штурм. То же самое с самого утра происходит и в Селидово", — говорит корреспондент ТСН.
Уже когда волонтерский бус был почти заполнен людьми, Ивану позвонили из Цукурино и Селидово. Ребята решили, что крюк в 15 минут стремительной езды стоит еще нескольких спасенных семей.
За мгновение до поворота на Селидово маршрут пришлось стремительно корректировать. Волонтеров и съемочную группу ТСН атаковал FPV-дрон.
"Грубо говоря, вокруг Селидово на расстоянии по меньшей мере до десятка километров сейчас — опасная зона, где легко достают вражеские FPV-дроны. Несколько царапин на задней дверце броневика и немного потерянных нервных клеток пассажиров. Это были единственные потери после атаки на волонтерский эвакуационный транспорт московитского FPV-дрона", — говорит корреспондент ТСН.
Семью с детьми из Селидово, где восточные окрестности вторые сутки штурмует вражеская пехота и засыпает тяжелыми снарядами артиллерия, уверяет Иван, они непременно заберут уже следующим рейсом.
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