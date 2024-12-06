Наступление России в Донецкой области: военные рассказали о тактике оккупантов

Вдоль водопровода Северский Донец-Донбасс, северо-восточнее Торецка, российские оккупанты засыпают полосу обороны украинцев сотнями тяжелых снарядов. После этого россияне бросают на штурм украинской линии обороны пехоту.

Оборону там уже много месяцев подряд держат воины 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Южнее Часового Яра и автодороги Н32, ведущей из Бахмута на Константиновку, и до северо-восточных окраин Торецка - именно там проходит линия фронта по руслу рукотворного водопровода Северский Донец-Донбасс.

Российские реактивные ракеты, танковые и артиллерийские снаряды и мины здесь взрываются почти без остановки, чуть ли не по кругу.

Вражеские FPV дроны здесь - это ежедневное явление. Здесь очень часто приходится ребятам иметь дело с дронами на оптоволокне. Влияние вражеских дронов и артиллерийского огня, утверждает пресс-офицер бригады имени Рыцарей Зимнего похода, сильно зависит от расстояния и того, куда целят московиты.

Россияне продолжают наступление на Донбассе

"Если берем пехоту, то это - 80 процентов дронов и 20 артиллерии. Если берем подразделения сзади, то это 80 артиллерия и 20 дронов", - говорит Евгений Алхимов, пресс-офицер 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода.

Также на этом направлении постоянно сует российская пехота.

"Если штурмовые группы не из местных, а заезжие, там артподготовка достаточно хорошая! Они и дымы бросают и мины, там бросают! Делают все! Но, мы уже понимаем, что что-то будет и уже, в принципе, встречать готовы", - говорит Евгений Алхимов, пресс-офицер 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода.

Обстрелы Донбасса

Они пытаются, признаются минометчики 28, работать на опережение, чтобы разрозненные группы московитов, не сплотились в большую штурмовую стаю и не приблизились вплотную к их собратьям-пехотинцам.

"На нашем направлении война малых пехотных групп. Пять-восемь человек - не более. Потому что рельеф им не позволяет тяжелую технику применять. Она сразу уничтожается", - отмечает Евгений Алхимов, пресс-офицер 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода.

"Саныч", командир минометного расчета 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода, говорит, что они чаще всего работают ночью.

Минометчики на позиции почти бессменно, потому что работы последние полтора месяца северо-восточнее Торецка очень много.

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