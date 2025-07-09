Наступление России: военные откровенно рассказали, что происходит на Соледарском направлении

Война в Украине / © ТСН

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На Соледарском направлении, что в Донецкой области, враг усилил штурмы, поэтому для пилотов FPV работа есть каждый день. А еще они охотятся на технику и вражеские пушки.

Об этом говорится в репортаже из Донецкой области корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Сбор на дрон / © ТСН

Пилоты FPV-дронов летают днем и ночью в любую погоду. В этом экипаже все бойцы — бывшие пехотинцы. «Фанат» снаряжающий. Готовит дрон к вылету и подбирает боеприпас под задание.

Большую часть времени эти пилоты проводят под землей. В замкнутом пространстве. Трудно привыкает, но это безопасность пилотов, за которыми враг охотится круглосуточно. Если засекают нашу позицию летит все — от дронов до КАБов.

Следят наши пилоты и за пехотой противника и за техникой и за вражескими дронарями.



«Труднее найти в летний период, „зеленки“ много, трудно антенну вычислить, потому что осенью кабели висят на деревьях. Проще найти. Уничтожили уже прилично — пилотов так с десяток», — говорит «Интеллигент».

Под землей время замедляется и день с ночью перемешиваются. Особенно, когда продолжаются пехотные штурмы и надо постоянно поднимать дроны в воздух. О сне приходится забыть.

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С развитием технологий летать становится все труднее нашим «эфпивишникам». Противник применяет мощные станции РЭБ и так называемые «шторы».

На счету только этого экипажа более 15 пушек и два танка врага. Ребята молодые и все бывшие геймеры. Мечтают о том времени, когда летать или воевать с могут только в компьютерных играх у себя дома — в тишине и мире.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 6:00 новости 9 июля. МАССОВАННАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ АТАКА! Воздушная тревога продолжалась ВЕСЬ НОЧЬ!