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- Эксклюзив ТСН
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Наступление России: военные откровенно рассказали, что происходит на Соледарском направлении
Российские оккупанты наступают в Донецкой области. Их сдерживают украинские военные.
На Соледарском направлении, что в Донецкой области, враг усилил штурмы, поэтому для пилотов FPV работа есть каждый день. А еще они охотятся на технику и вражеские пушки.
Об этом говорится в репортаже из Донецкой области корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
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Пилоты FPV-дронов летают днем и ночью в любую погоду. В этом экипаже все бойцы — бывшие пехотинцы. «Фанат» снаряжающий. Готовит дрон к вылету и подбирает боеприпас под задание.
Большую часть времени эти пилоты проводят под землей. В замкнутом пространстве. Трудно привыкает, но это безопасность пилотов, за которыми враг охотится круглосуточно. Если засекают нашу позицию летит все — от дронов до КАБов.
Следят наши пилоты и за пехотой противника и за техникой и за вражескими дронарями.
«Труднее найти в летний период, „зеленки“ много, трудно антенну вычислить, потому что осенью кабели висят на деревьях. Проще найти. Уничтожили уже прилично — пилотов так с десяток», — говорит «Интеллигент».
Под землей время замедляется и день с ночью перемешиваются. Особенно, когда продолжаются пехотные штурмы и надо постоянно поднимать дроны в воздух. О сне приходится забыть.
С развитием технологий летать становится все труднее нашим «эфпивишникам». Противник применяет мощные станции РЭБ и так называемые «шторы».
На счету только этого экипажа более 15 пушек и два танка врага. Ребята молодые и все бывшие геймеры. Мечтают о том времени, когда летать или воевать с могут только в компьютерных играх у себя дома — в тишине и мире.
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