Наступление России: военные откровенно рассказали, что сейчас происходит на фронте и о разочаровании в тылу

Война в Украине / © ТСН

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Российские десантники на Соледарском направлении пытаются штурмовать украинские позиции. За одной волной накатывается другая. Чтобы не допустить врага к укреплениям пехоты — начинают работать пилоты дронов и тяжелая артиллерия. Но и она стала уязвимой мишенью для противника, ведь оккупанты охотятся за расчетами пушкарей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Бывший кондуктор троллейбуса уже 4 года на войне. Родом из Чернигова. Там осталась жена и дети. В зеленой гуще от злых глаз вражеских дронов — ребята прячут свою «Наташу».

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«Доцент» — это историк по специальности, учитель труда в школе и заряжающий самоходной артиллерийской установки на войне.

«В основном пехота штурмовая, отражаем штурмы, они любят такую плохую погоду. Утром на мотоциклах, пешком, машинами всякими», — говорит «Доцент».

На Соледарском направлении российские десантники пытаются штурмовать позиции наших пехотинцев. Передвигаются пешком и на мотоциклах. В этом экипаже воюют ребята от 20 лет до 45. Самый молодой — это командир пушки. Пока его сверстники наслаждаются жизнью, небо над их головой держит он.

Практически все в этом экипаже с высшим образованием и все контрактники и с боевым опытом АТО и ООС. Они уставшие за эти годы войны однако не надломлены. Если бы ребят чаще меняли особенно в пехоте, то и желание воевать было бы больше а «самоволок» — меньше.

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«Теперь население не понимает, что такое война. Может уже привыкли. Такое ощущение, что некоторое население думает, что эта война больше нам надо», — говорит военный «Историк».

Историк / © ТСН

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