Наступление россиян на Авдеевском направлении: враг применяет все, кроме ядерного оружия – комбат штурмовиков

При попытках наступления на Авдеевском направлении российские оккупанты применяют смешанную тактику и используют все оружие, которым оснащены вражеские подразделения.

Об этом рассказал в проекте военных корреспонденток ТСН Наталии Нагорной и Юлии Кириенко "Наблюдательный пост" Юрий Федоренко (Ахиллес), командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады.

По его словам, на прошлой неделе противник пошел на штурм при поддержке бронированной техники (БМП, БМД, БТР, танки) – колоннами, как на Авдеевке.

“Как следствие – Силы обороны уничтожили 22 единицы бронированной техники противника... Успеха нет, совсем нет. У нас потерь в Силах обороны не было во время этих штурмовых действий противника”, — отметил комбат.

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После этого, сообщил Федоренко, враг сменил тактику — затягивался в район накопления малыми группами вплотную к позициям ВСУ и пытался проводить ударно-штурмовые действия при поддержке артиллерийских средств.

"Тактика смешаная абсолютно. Единственное, что украинцы должны понимать и знать – не столько тактику, применяемую врагом, а то, что враг применяет все, что у него находится на вооружении и то, что не находится, за исключением ядерного оружия”, — отметил он.

При этом, как уверяет военный, благодаря объединенной работе Сил обороны, украинские защитники демонстрируют достаточно положительные результаты в удержании позиций, и, по его словам, "фронт объективно не сыпется".

"Я считаю, что вторая линия обороны будет завершена в кратчайшей перспективе. И это существенно (в случае, если противник где-нибудь будет иметь успех) остановит врага", — подчеркнул он.

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Напомним, сейчас ситуация на фронте в войне с РФ остается сложной, но контролируемой. В отдельные бригады на востоке были отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

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