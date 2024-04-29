Наступление россиян на Харьков: эксперт предупредил о возможной угрозе

После заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации в Харьковском и Купянском направлениях, обстановку для ТСН.ua прокомментировал военный эксперт Алексей Гетьман.

Почему для россиян важен Купянск

"Купянск и Купянск-Узловой - это в первую очередь железная дорога, наши логистические пути", - говорит Алексей Гетьман. И продолжает: "Россияне пытаются захватить эту логистику. Ранее со стороны врага не было таких наступательных действий потому, что у оккупантов состоялась определенная ротация. Так называемая тактическая. Это не та ротация, когда отводится подразделение на пункт постоянной дислокации, а ротация в пределах зоны боевых действий. Произошло восстановление боеспособности".

Существует ли угроза для Харькова

К этому Алексей Гетьман добавляет: "Что касается Харькова, то можно вспомнить заявление российского министра Лаврова. Он говорил, что Харьков интересует россиян с точки зрения отодвижения ВСУ. Захват до 7 мая (день инаугурации Путина) или до 9 мая Часов Яра - это не очень заходит у них, а вот Харьков, о котором они постоянно говорят как о первой столице Украины, в понимании россиян является столицей Украины, в их понимании идет война за столицу Украины. Для них это существенно".

На вопрос о том, будут ли россияне пытаться атаковать Харьков, Гетьман ответил так: "В лоб точно не будут. Они понимают, что для захвата большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава. И такие бои могут длиться месяцами, если не годами. Сейчас, к 9 мая будет обострение по всей линии фронта, не только на Купянском направлении - на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском. На всех, потому что оккупантам нужны какие-то "победы". Во-первых, к 9 мая, во-вторых - пока еще не полностью нам пришло то вооружение, которое передают нам союзники".

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский так охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении: "Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении - села Стельмаховка и Берестовое. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен".

Ранее в отчете американского Института изучения войны говорилось, что разговоры о возможном наступлении ВС РФ на Харьков продолжаются, что заставляет Украину выделять дополнительные ресурсы для защиты города.

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