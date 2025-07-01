Наступление россиян на Харьковщину: в одном из районов продолжается срочная эвакуация

Харьковщина / © ТСН

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Из-за постоянных вражеских атак прифронтовых громад люди покидают Купянский район и окрестные села Харьковщины. Ежедневно из опасных территорий выезжают от десяти до полсотни человек.

Корреспондент ТСН Юлия Бойко поехала в самый Купянск вместе с волонтерами, которые ежедневно спасают целые семьи из-под обстрелов.

Александр из Гусинки. Его жена уехала первой — после прилета возле самого двора. А он оставался. Следил за домом, ухаживал за собакой. Но после нескольких дней почти непрерывных атак — решил: надо спасаться. Его пса теперь будут кормить соседи. Они пока эвакуироваться не соглашаются.

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Артем из Купянска, города, который враг буквально стирает с лица земли. Его родители уехали давно, в квартире он оставался один. Соседний дом — разбитый. Прилеты — каждый день. Кроме взрывов в самом городе, здесь слышны и звуки с фронта, который отсюда в нескольких километрах.

«В Купянске сейчас опасно, очень шумно, поэтому решил уехать в более безопасный город», — говорит он.

Дата публикации 12:12, 01.07.25 Количество просмотров 16 Новая волна эвакуаций в Харьковской области

Артема вывозят волонтеры проекта STEEL. У них бронированный автомобиль, но несмотря на это каждая поездка — риск, ведь обстрелы могут начаться в любой момент. Но команда продолжает работать и спасать жизни. Они реагируют на каждый вызов — из Купянска, Боровой, сел у линии фронта.

Все эвакуированные сначала прибывают в транзитный центр. Кого-то пристраивают временно, кого-то — везут дальше.

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«Здесь, им предоставляется, все необходимая помощь, денежная продуктовые наборы, гигиена, если надо, то поселение, и юридическое сопровождение, психологическая помощь, медицинская. Если нужно проживание, люди говорят, мы их селим в общежития», — говорит руководитель по работе с эвакуированными Сергей Мусиенко.

Из-за постоянных обстрелов на Харьковщине под эвакуацию подпадают почти 350 населенных пунктов — в основном в Купянском, Боровском и Шевченковском районах. Только на Купянском направлении до сих пор остаются более 6 тысяч человек. В самом Купянске — почти полторы тысячи. А из Шевченковской громады должны срочно вывезти почти 200 детей. Поэтому волонтеры продолжают работать — эвакуации продолжаются ежедневно.

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