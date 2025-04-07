Наступление россиян на Покровск: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации в городе

Военные рассказали о ситуации в Покровске / © ТСН.ua

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Покровск под ударами вражеской авиации и артиллерии ежедневно. Россияне разрушают город обстрелами, но зайти в жилые застройки до сих пор не могут. Сичеславские десантники, которые защищают Покровск заставили врага остановить активные штурмы и даже перехватили инициативу в боях на окраинах.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Покровск защищается от россиян и стал уже давно активной линией фронта. Здесь география меняется, улицы ежедневно под постоянными обстрелами — и вражеской артиллерией, и авиацией. 25 Сичеславская бригада защищает этот город и делает все, чтобы не пустить в него россиян.

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«Два мощных взрыва заставляют здание, где мы оказались аж подскочить. Это были российские авиабомбы. За несколько минут до прилета по городу мы уже знали, что они летят в Покровск», — говорит Юлия Кириенко.

За полсуток уже 4 авиабомбы приземлились на город, говорит командир подразделения десантников. Но военные, кажется, не обращают внимания на вражескую авиацию. У них сегодня более важные задачи — уничтожить как можно больше российской пехоты.

«Девяносто процентов противника прячется в ямах, под фундаментами. Так что не скажешь, что это укрытия с личным составом», — говорит командир подразделения 25 Сичеславской бригады «Харьков».

Донетчина / © ТСН

Линия фронта выглядит так: столбы дыма от прилетов авиации и артиллерии и напрочь стертое то, что когда-то было селом. Среди этих развалин укрытие россиян.

Задача подразделения сейчас - разбить то, что хоть немного похоже на тайники врага. За несколько дней непогоды они успели накопиться в норах под зданиями и еще уцелевших домах. И чтобы эта вражеская пехота не пошла штурмовать нашу - их беспощадно жгут.

Штурмуют россияне упорно, говорят десантники. Даже раненые пытаются дойти до наших окопов.

Но до Покровска им еще далеко, говорят десантники. Недавно штурмовые действия 25 бригады в Котлино и Лисовке сильно наломали россиянам планы обойти город с флангов. И главное не допустить уличных боев, говорят воины. Потому что если впустишь врага в город выбивать из улочек и домов - сверхсложная задача.

"В Покровске в боях не отмечаются. Все они на окраинах. Покровск готовим к обороне. Очень много надо сил и средств, чтобы перекрыть все участки. Все улочки, если до этого дойдет«, - говорит »Харьков".

И вот пилот дрона сообщает, что попал. Укрытие оккупантов горит. Там было минимум двое россиян, говорят десантники. И уже завтра они будут в статистике Генштаба об уничтоженном враге. А это значит, что линия фронта под Покровском останется в очередной раз неизменной.

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