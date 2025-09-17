Наступление россиян на Запорожском направлении: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

Военные рассказали о ситуации на фронте / © Getty Images

Пехота 65 механизированной бригады сдерживает захватчиков на Запорожье. Без сна, постоянно под вражеским огнем бойцы проводят не менее 10 суток. Говорят, выехать с нуля — целая операция.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С ротации пехота возвращается в полной темноте. На «нуле» ребята были более 10 суток. Признаются, единственные желания — душ и отдых. Но сначала — звонок домой. Выйти с позиций и дойти до точки, где встретит водитель — сверхсложная задача из-за того, что враг постоянно караулит.

Не проще и на позициях, где россияне не оставляют попыток прорвать линию обороны. По нашей пехоте россияне бьют минометом, артой и запрещенными фосфорными боеприпасами. Без сна в боевой готовности пехотинцы должны быть фактически 24 на 7.

«Ребята спасаются кто чем: кофе, сигареты, кто какими-то энергетиками», — говорит «Полкан».

После отчета командиру, пехотинцы отправляются отдохнуть. Старший позиции — «Дракон». Ему всего 23. 5 из них — на войне. Служил в ПВО, а теперь — уже почти год — в пехоте. Вспоминает как в первом бою затрофеил российский КА-12.

Еще имеет трофейный «Мавик», который подбил, когда тот подлетал к нашим позициям. Хотя и хотел бы отдохнуть, сейчас, говорит, живет — войной.

«За 5 лет в армии, я уже себя в гражданской жизни не вижу. Хочу поехать в отпуск в горы, в Карпаты, но нет людей меня заменить», — говорит «Дракон».

Только недавно за сутки к бойцам прилетело 15 ударных дронов, один из которых удалось затрофеить. Впрочем вражеское железо повредило их технику.

Чтобы восстановить утраченное — бойцы открыли сбор. Ведь без раций и генераторов работать им просто невозможно.

© ТСН

