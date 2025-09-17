- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 2 мин
Наступление россиян на Запорожском направлении: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте
Военные рассказали, что происходит в Запорожской области.
Пехота 65 механизированной бригады сдерживает захватчиков на Запорожье. Без сна, постоянно под вражеским огнем бойцы проводят не менее 10 суток. Говорят, выехать с нуля — целая операция.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
С ротации пехота возвращается в полной темноте. На «нуле» ребята были более 10 суток. Признаются, единственные желания — душ и отдых. Но сначала — звонок домой. Выйти с позиций и дойти до точки, где встретит водитель — сверхсложная задача из-за того, что враг постоянно караулит.
Не проще и на позициях, где россияне не оставляют попыток прорвать линию обороны. По нашей пехоте россияне бьют минометом, артой и запрещенными фосфорными боеприпасами. Без сна в боевой готовности пехотинцы должны быть фактически 24 на 7.
«Ребята спасаются кто чем: кофе, сигареты, кто какими-то энергетиками», — говорит «Полкан».
После отчета командиру, пехотинцы отправляются отдохнуть. Старший позиции — «Дракон». Ему всего 23. 5 из них — на войне. Служил в ПВО, а теперь — уже почти год — в пехоте. Вспоминает как в первом бою затрофеил российский КА-12.
Еще имеет трофейный «Мавик», который подбил, когда тот подлетал к нашим позициям. Хотя и хотел бы отдохнуть, сейчас, говорит, живет — войной.
«За 5 лет в армии, я уже себя в гражданской жизни не вижу. Хочу поехать в отпуск в горы, в Карпаты, но нет людей меня заменить», — говорит «Дракон».
Только недавно за сутки к бойцам прилетело 15 ударных дронов, один из которых удалось затрофеить. Впрочем вражеское железо повредило их технику.
Чтобы восстановить утраченное — бойцы открыли сбор. Ведь без раций и генераторов работать им просто невозможно.
