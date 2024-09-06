Наступление россиян в Донецкой области: воины рассказали о новой тактике оккупантов (фото, видео)

Селидово Донецкой области уже вторую неделю пытаются атаковать российские оккупанты. Захватчики наступают одновременно с нескольких сторон, однако военные пока сдерживают их.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Оккупанты сбрасывают на Донетчину все, что у них есть – КАБы, артиллерию, дроны. Но, несмотря на столбы едкого дыма и огромные ресурсы, которые бросают оккупанты на штурмы Селидового, собственные достижения, московиты мягко говоря, преувеличивают, уверяют воины "Карадагу".

Вражеские штабы каждый день гонят вперед новые группы российских штурмовиков. Для большинства из которых это дорога в одну сторону.

Пушка

"Все завалено трупами! Вся эта Михайловка! Вот, буквально, сегодня прикол: не могут они взять Михайловку, есть противотанковый ров. И они пытаются им пройти. Так этот ров уже забить. Не просто трупами, а уже их останками", — говорит “ Мажор”, заместитель командира артдивизиона 15 БрОП НГУ “Карадаг”

Украинские военные сдерживают захватчиков гаубицей "Мста".

"Я учился на эту пушку, когда-то. 20 лет назад. В 14-м с ней, с таким же воевал. У меня много опыта", — говорит Юрий, командир гаубицы 2А65 "Мста-Б" 15 БрОП НГУ "Карадаг".

Военные говорят, что постоянно останавливают продвижение оккупантов, которые двигаются в Михайловку, чтобы занять подвалы. Там они накапливаются и двигаются на штурм Селидового.

90 процентов работы этого артиллерийского расчета "Карадага" до вчера была работа по местам концентрации вражеской пехоты и их штурмовых группах. Накануне на направления своих атак иноплеменники начали подтягивать тяжелую бронированную технику.

Военный возле "Мсты"

"За последнюю неделю один танк затрофеили, один подбили. Два БТРа уничтожили, один МТЛБ", — говорит "Мажор".

Военные говорят, что сейчас россиян нет в Селидово.

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