Наступление россиян в Донецкой области: военные ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

Война в Украине / © ТСН

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На Соледарском направлении россияне усиливают атаки, пытаясь хоть где-то протиснуться. И если раньше дуэли в полях были между артиллерией, то теперь — в воздухе между беспилотниками.

Помочь бойцам 30 отдельной механизированной бригады можно, присоединившись к сбору на дроны. QR-код — на экране.

QR-код / © ТСН

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Пока пушку готовят к стрельбе, бойцы наводятся по свежим координатам наших аэроразведчиков, которые обнаружили цель под Соледаром. Врага много, он сует с нескольких направлений — и пешком в непогоду, и на мотоциклах по сухому. Противника подгоняют сроки и заградительные отряды.

«Сказать, что они жалеют свой личный состав, не скажу. В большинстве случаев мы видим, когда их передовые группы погибают, а за ними нахрапом идут другие группы — от одной и более, если у них стоит задача, они тянут по максимуму», — говорит офицер 30 ОМБР «Пиротехник».

Чтобы выявить противника и не подпустить близко к нашим укреплениям, в воздухе караулят наши «птички». На кону жизнь пехоты, поэтому в небе наши экипажи круглосуточно.

Пока на крыле проводят разведку, ищут цели по посадкам и разбитым селам, другие экипажи дронаров уничтожают пехоту сбросами или FPV.

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«Дронов боятся больше, чем снайперов. Противник бросает своих товарищей и убегает от дрона. Бросают на дорогах и не забирают, они гниют, обходят вокруг прямо натоптанные тропы вокруг трупа не забирают», — говорит военный «Макс».

На Соледарском направлении противник постоянно проводит ротации личного состава. Атак становится больше и в бой идут уже обученные к борьбе с нашими дронами вражеские солдаты

«Количество попыток штурмовать увеличилось по всей линии ответственности нашей бригады. Каждый день и ночи пытаемся выловить их очень часто тратим несколько суток, чтобы найти, куда они заскочили», — говорит «Макс».



Наша гаубица отрабатывает по координатам посадку, в которой накапливается враг. Пушку быстро снова маскируют, потому что в ответ летят их дроны и снаряды. Дроны сейчас мешают как нашей, так и вражеской логистике. Если раньше в полях продолжались дуэли артиллерии, то теперь беспилотников.

Это война будущего, которую видим собственными глазами. И хотя дроны медленно вытесняют солдата с поля боя, он пока незаменим, а значит наши ребята на фронте нуждаются в постоянном пополнении. Как техникой, так и новыми людьми.

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