Наступление россиян в Харьковской области готовятся встретить артиллеристы: репортаж с фронта

В Совете нацбезопасности и обороны считают, что вражеская активность в Харьковской области – это тактический маневр для оттягивания туда большего количества украинских войск.

На Харьковщине сложилась самая сложная ситуация на фронте, когда 10 мая российские войска начали наземное наступление на север области. В Минобороны заявили, что для усиления туда отправили резервные подразделения. Главком ВСУ Сырский заверил, что украинское войско знает планы врага и гибко реагирует на все действия РФ, но ситуацию в Харьковской области называет "существенно обостренной". Бои, по его словам, продолжаются в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

О том, как украинские артиллеристы готовятся встретить наступление врага, говорится в репортаже ТСН.Тиждень.

В ночь на пятницу город Волчанск россияне терзали управляемыми авиабомбами, из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Но в Совете нацбезопасности и обороны считают, что вражеская активность в Харьковской области — тактический маневр для оттягивания туда большего количества украинских войск.

Враг действительно находится в 30 километрах от Харькова, но захватить город не сможет. Для штурма такого мегаполиса требуется как минимум 300-тысячная армия. Общая численность российской группировки войск "Север" — 53 тысячи бойцов, да и это количество размазано по всей границе вдоль Курской, Брянской и Белгородской областей.

Поэтому главный удар, считают в СНБО, враг будет наносить все-таки в Донецкой области, где, в частности, держат оборону пушкари 95-й бригады. И бойцы это уже ощутили.

"Сейчас очень сильно лезут, вчера 50 снарядов ушло только на российских солдат и мы их разбивали очень быстро, они даже не успевали добежать до своих окопов", — говорит боец с позывным "Саймоном".

Как воюет артиллерия

Уже на рассвете пушкари 95-й бригады бегут к трофейной гаубице. По нормативам у них 5 минут на подготовку первого выстрела, но сейчас у них нет этих 5 минут, вражеский миномет уже терзает на передовой пехоту.

После первого же выстрела вражеский миномет умолкает.

Казалось бы, можно еще набросить несколько снарядов для уверенности, но пушкари опускают ствол и тщательно маскируют свою позицию. От пятиградусного мороза листья на старых ветвях почернели, это может заметить враг из беспилотников, поэтому бойцы рубят свежие ветки.

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После американской помощи казалось, что наши пушки вообще не будут затихать, а их стволы не будут остывать. Но это не совсем так. Снарядов действительно стало немного больше, но наши пушкари стреляют только тогда, когда видят конкретную цель. На нее тратят всего несколько выстрелов.

Через некоторое время командир отдал приказ скрыться в укрытии, потому что в воздухе появились вражеские разведывательные дроны. Они уже давно ищут украинскую пушку 152 калибра, которая так точно бьет по их позициям. И действительно, ответ от врага приходит в считанные минуты, те тоже пристрелялись. Снаряд разрывается совсем рядом.

Уже в укрытии командир рассказывает, что враг за последние 2 года изменился, против них стоят уже опытные артиллеристы.

"Они так же постоянно учатся, совершенствуются", — говорит Рамзес.

По его словам, у россиян все еще больше снарядов, хотя с нашей стороны динамика положительная, и враг это уже чувствует.

В 95-й бригаде бьют врага два Ивана — оба из Ровенской области. Оба воюют с самого начала великой войны. Одному из позывным "Котунь" всего двадцать. Другому Ивану с позывным Фрост — 23, но у него уже трое детей. Воевать мог и не идти, но пошел.

“Вы не представляете, как было тяжело, но у меня 3 детей, мне 23 года, я переживаю за своих детей. У меня молодая жена, родители и вся семья, куда я убегу?”, — говорит он.

Молодые ребята много шутят. Говорят, что трофейную пушку россияне им оставили в таком же состоянии, как и вся их армия "Дырявая, прочесаная, лысая... Ну, что делать, в наших руках становится все пригодное", — смеются пушкари.

Но на вопрос о возможном большом наступлении врага на Харьковщину отвечают уже без шуток. "Пойдут, поедем туда, будем там их бить", — говорят.

Украинские шансы на победу

Для Украины еще не поздно победить в войне, убежден глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Он считает, что россияне добились прогресса, но он все еще очень ограничен и нет никакого стратегического преимущества. А через год, считает адмирал, Запад нарастит достаточное военное производство.

Военный эксперт Иван Ступак вообще считает, что враг истощится уже в июне-июле.

“Я думаю, что к нам должна приехать вот эта западная помощь – раз, плюс чешская инициатива – два, и плюс третье – это самолеты F-16. Разумеется, их там будет 15-20 единиц на первом этапе, если они придут сиюминутно, это будет классно. Погоды большой они не сделают, но смогут частично расчистить украинское небо от российской авиации, частично прореживать российские боевые порядки на отдельных направлениях и не хочу прогнозировать, история эта неблагодарная – июнь-июль мы увидим какую-то стабилизацию”, — считает он.

Впрочем, есть и более пессимистический взгляд. В частности, военный эксперт Евгений Дикий говорит, что Россия будет нападать на Украину, пока сможет.

“Война – это не о линии на карте. Линия на карте – это производная, это уже результат того, кто кого сколько убил... Россия хочет полного контроля над Украиной, и это не менялось. Стоит слышать наших врагов, стоит слышать Медведева, стоит слышать Путина, стоит услышать, что мы с вами сейчас общаемся в "оккупированном русском огороде Киеве", — отметил он.

Дикий в очередной раз отмечает, что Украине нужна мобилизация. Новые бойцы должны взять в руки оружие, которое нам предоставит Запад. Иначе этого врага нам не остановить.

...Два Ивана, пушкари из 95 бригады, на фронте уже почти 2 с половиной года. Им тяжело, но даже сейчас они оптимистичнее всех экспертов. А главное – непоколебимы.

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Напомним, Главному управлению разведки Минобороны заранее было известно о планах оккупантов начать наступление в Харьковской области, поэтому он не стал неожиданностью.

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