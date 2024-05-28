Наступление россиян в Харьковской области: какая опасность ждет и смогут ли пойти на Киев

Ситуация в Харьковской области продолжает оставаться сложной. Путин собирает еще одну группировку войск у границы Украины – в 90 километрах от Харькова. О том, что враг готовится к наступательным действиям, недавно заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Что же происходит на Харьковском направлении и какими могут быть сценарии дальнейшего развития событий ТСН.ua расспросил военного эксперта Игоря Романенко.

Что не так с линией обороны

Генерал-лейтенант объясняет, что в начале мая россияне провели не совсем наступление, а скорее разведку боем. Они завели на территорию Харьковщины по 4-5 батальонов с бронетехникой по каждому из направлений – Липцы и Волчанск, а перед тем нанесли удар по украинским позициям системами залпового огня и управляемыми авиационными бомбами.

Строительство фортификаций / Фото: Associated Press

"Враг начал продвигаться вперед с помощью небольших подразделений численностью до 15 человек, обходя наши опорные пункты и заходя к ним с тыла. Это делалось, подчеркиваю, хорошо подготовленными подразделениями. Речь идет об участках обороны, которая не до конца была подготовлена. Кто бы, что не говорил, но там должна была присутствовать хотя бы полоса обеспечения рядом с первой линией обороны", — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

К этому он добавляет, что можно долго обсуждать причины того, как именно обустроена первая линия обороны, но ее нужно было усиливать.

"Вопрос в том, что там должны быть не обязательно конструкции из бетона. Это мог быть обычный окоп в полный рост, или система из окопов. Но их там не было. Именно поэтому россиянам удалось продвижение вперед. Их цель уже очевидна — сформировать буферную зону на Харьковщине, которую Путин окрестил "санитарной". К сожалению, в ней россиянам удалось нарастить усилия", — отмечает генерал-лейтенант.

Ситуация в Харьковской области продолжает оставаться сложной/коллаж ТСН.ua

Куда может дальше пойти враг?

Эксперт добавляет, что в настоящее время у врага есть два направления для дальнейшего наступления. Первый – Волчанск, а второй – Липцы.

От Липцев до Харькова – 26 километров, если россиянам удастся продвинуться дальше, сломав нашу оборону, то когда до Харькова останется 20 километров, враг сможет с этого расстояния обстреливать город из артиллерии, как раньше было с Херсоном. Поэтому наши военные сейчас закрепились в Липцах и держат оборону.

"Россияне пытаются максимально продвинуться дальше Липцев, чтобы создать более широкую буферную зону. И получить возможность с расстояния 20 километров постоянно атаковать Харьков с артиллерии. Что касается направления на Волчанск, то он им нужен, чтобы выйти на Купянск, потому что оккупантам это никак не удается. Если россиянам удастся захватить Волчанск, то тогда им станет проще продвигаться во фланг и тыл нашей Купянской группировки ", — объясняет эксперт.

Украинские военные / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Сколько вражеских солдат нужно для наступления

Именно эти факты указывают на то, что россияне в дальнейшем планируют наступление. Но будет ли осуществлено полноценное наступление на Харьков – большой вопрос.

"По оценкам западных экспертов, на Харьковском направлении враг собрал группировку примерно до 50 тысяч. Из них 35 тысяч находятся непосредственно на территории Украины и ведут боевые действия. При этом не стоит забывать, что Путин постоянно подтягивает туда резервы. Кроме того, там задействовано много бронетехники, боеприпасов, активно применяют авиацию и артиллерию”, – рассказывает Игорь Романенко.

В то же время военный эксперт добавляет, что пока враг не реализовал полностью свой план по наступлению на Харьков.

"Сейчас сложно сказать, что именно реализует противник. Россияне упорно обстреливают как Харьковщину, так и Сумщину. Насколько мне известно на Сумском направлении нам уже удалось нарастить определенные силы для обороны, а чтобы наступать на Сумы, соответственно, противнику нужно от 100 тысяч живой силы .Что касается Харькова, то напомню, что для наступления России нужен резерв от 150 тысяч солдат. Сейчас у Путина пока нет таких резервов ни для Сум, ни для Харькова", – отмечает эксперт.

Защитник Украины

Путин формирует две армии

Вместе с тем Игорь Романенко отмечает, что это "пока" очень тревожно. Ибо уже известно, что россияне формируют стратегические резервы – две армии. А именно – собирают 14 дивизий и 16 бригад.

"Это – существенная сила. Вопрос только как и когда именно они ее сформируют. Еще больше вопрос на каком направлении фронта она будет задействована. С другой стороны, Россия уже формировала подобные армии – в конце первого года войны и в прошлом году. Но поскольку тогда мы наступали, у россиян не хватило имеющихся сил, они отрывали от этих армий части и бросали их на наше контрнаступление, чтобы исправить ситуацию. Сейчас ситуация изменилась – мы находимся в обороне", — добавляет генерал-лейтенант.

Харьков, Киев или Сумы

Эксперт подчеркивает, что формирование Путиным двух новых армий – это достаточно тревожные звоночки. За счет введения в действие этих резервов вполне возможно формирование отдельной группировки на каком-либо из направлений фронта.

"Это может быть не обязательно Харьков или Сумы. Я бы и Киев не исключал из этого списка. Хотя достаточных сил у россиян на данный момент для наступления на столицу нет. Для наступления на Киев врагу надо приложить немало усилий. Скорее всего, в планах врага, обойти Харьков, чтобы дальше захватывать левобережную Украину . Поэтому, где именно будут применены эти армии, будет решено по окончании их формирования. Думаю, этот вопрос сейчас в динамике. Враг пытается собрать 400 тысяч новобранцев – 150 тысяч – это срочники и еще 250 благодаря скрытой мобилизации", — говорит Игорь Романенко.

Боец ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кто быстрее соберет резервы

Эксперт отмечает, что мы с прошлого года вели только споры, сколько нам нужно мобилизовать – 300 или 500 тысяч человек, и вообще нужна нам мобилизация.

"Нам не нужно было заниматься болтовней, чтобы сейчас не догонять. Потому что, как видим, враг, как запланировал 300-400 тысяч, так и похоже, что их насобирает, со всеми нелестными для нас последствиями. Поэтому сейчас крайне важно, кто быстрее соберет необходимые резервы и их разумно применит. Или же Россия насобирает необходимые резервы и начнет второй этап наступления, о котором говорил наш верховный главнокомандующий, или же нам хватит сил, чтобы собрать соответствующие резервы и сформировать стратегическую оборону, которая бы разрушила все наступательные планы врага", — рассказывает Игорь Романенко.

Сколько есть времени на подготовку

Эксперт говорит, что времени не так уж много – до середины июня. Ведь имеющийся резерв еще предстоит научить, вооружить, провести хотя бы минимальную подготовку.

"Если подготовка резерва будет происходить в "полный рост", то вопрос наступления россиян может несколько растянуться во времени. Скажем, до середины или конца лета. Но Путин может совсем не руководствоваться этими правилами и логикой, а ставить исключительно политические задачи – бросать в бой мобилизованных и не обученных бойцов. Такая практика уже широко применялась российскими генералами", — рассказывает эксперт.

ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Окно возможностей, которое закрывается

Романенко отмечает, что именно поэтому российский диктатор давит на мир угрозами применения ядерного оружия. А также Путин не прекращает ракетные обстрелы мирных украинских городов и не исключает планы по их дальнейшему захвату.

"Ожидаемо, что дальше будет кампания по вопросу легитимности президента Зеленского. Для этого уже привозили "легитимного Януковича" в Минск. Такие вот подходы у Путина. Он себя так ведет, потому что четко понимает, что окно возможностей, которое предоставили России на полгода США, оттягивая с помощью нам в виде вооружения и техники, уже закрывается. Причем с помощью тех же американцев и европейцев. Поэтому Путин пытается использовать имеющееся у него время и стремится собрать силы, чтобы провести второй этап стратегической наступательной операции", — заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Россия готовит новое наступление: где в ближайшее время может ударить враг.

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