Наступление россиян в сторону Покровска: камера ТСН зафиксировала жуткий поступок оккупанта во время "мясного штурма"

Российские солдаты все чаще полагаются на себя руки прямо во время неудачных штурмов. Ибо если вернуться назад – их убьют своих же.

Камера ТСН зафиксировала самоубийство россиянина прямо в реальном времени. Во Очеретино наши армейцы разбили сразу две группы штурмовиков. Выжившие самостоятельно облегчили исход боя нашим воинам.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Российские оккупанты предпринимали попытку наступления на Очеретино. Их разбили украинские защитники.

Чтобы еще лучше видеть накопление врага и не пропустить ни одного, пилоты бригады поднимают в небо еще один дрон. Их задача – привести артиллерию. Ибо эти русские солдаты точно не для отдыха в лес пришли. А вот-вот соберутся на штурм наших окопов.

"Это то самое село Очеретино, которое россияне заняли и сейчас в остатках домов, которые они разрушили группа россиян скапливается. Наши ребята обнаружили, как россияне заходят в дом и тактика проста — не вылавливать по одному, а дождаться пока они зайдут в помещение и потом поразить его, чтобы убить всех", — замечает Юлия Кириенко.

Пилоты подлетают поближе. Разрушенное и сожженное Очеретино окутал белый дым. Это последствия попадания нашей артиллерии, которая выбивает врага из его тайников.

Наступление россиян

Пилоты коптера дождались, когда последний русский солдат из штурмовой группы войдет в лесополосу под Очеретино. Теперь начинается самое интересное: пилоты корректируют артиллерию.

"Вы будете наблюдать. как они с этой посадки будут разбегаться. Он один бежит, выжил один", — говорит военный.

"Выжил, как минимум — это сложно сказать. Потому что он может быть контужен или поражен и через 15 мин просто стечет кровью. Тот единственный солдат падает где-то под кустом навсегда. Здесь, перед экранами со стримами наших пилотов, работающих на каждом клочке фронта вокруг Очеретино хорошо видно, что такое мясные штурмы врага", — говорится в сюжете ТСН.

Наша артиллерия только что уничтожила 12 окупантов. А с другой стороны лесополосы в это же время лезет еще. Чтобы россияне не дошли до нашей пехоты на переднем крае, работают сразу несколько подразделений сил обороны: пилоты-разведки, которые показывают направления движения врага и дают координаты артиллерии и противотанкистам, уничтожающим россиян на их технике. А еще прикрывают с неба наши ударные дроны. Один нацелился на вражеского солдата, засевшего в норе. Борт берет разгон, чтобы его уничтожить. И тут происходит неожиданное – оккупант сам застрелился.

Это русский солдат точно понял, что вспять возврата ему нет. и облегчил нашим воинам задачу самоубийством. Но кажется, в каждой яме, лесовозе или полуразрушенном доме русских солдат просто как блох.

"У них сейчас активные действия начались. Вижу, что они заводят новые резервы и новые силы, которыми пытаются протиснуть наши укрепрайоны и закрепиться в местах, где находятся наши военнослужащие", — говорит "Орел", командир роты ударных беспилотных комплексов 111 бригады.

Воины говорят, у россиян, несмотря на пополнение, все же ощущается нехватка людей в подразделениях. Вот армейцы фиксируют, как люди одеты в черное, обустраивают, вероятно, новую позицию в Очеретино. Это могут быть мирные, которых россияне вынуждают работать на линии фронта. Или переодетые оккупанты.

Чтобы наши пилоты могли видеть врага еще лучше, им нужны дроны. По этому номеру карты и код кодом вы можете задонатить подразделения пилотов. Ибо на этом участке фронта под Очеретино благодаря хорошей разведке с неба ежедневно погибают десятки оккупантов. Наши армейцы здесь стерли не один батальон русских войск. Но те упорно продолжают штурмы, чтобы продвинуться в направлении Покровска.

По этому коду можно задонатить военным

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