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Наступление россиян в сторону Покровска: камера ТСН зафиксировала жуткий поступок оккупанта во время "мясного штурма"

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Наступление россиян в сторону Покровска: камера ТСН зафиксировала жуткий поступок оккупанта во время "мясного штурма"

Уничтоженная техника окупантов

оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ.

Российские солдаты все чаще полагаются на себя руки прямо во время неудачных штурмов. Ибо если вернуться назад – их убьют своих же.

Камера ТСН зафиксировала самоубийство россиянина прямо в реальном времени. Во Очеретино наши армейцы разбили сразу две группы штурмовиков. Выжившие самостоятельно облегчили исход боя нашим воинам.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Российские оккупанты предпринимали попытку наступления на Очеретино. Их разбили украинские защитники.

Чтобы еще лучше видеть накопление врага и не пропустить ни одного, пилоты бригады поднимают в небо еще один дрон. Их задача – привести артиллерию. Ибо эти русские солдаты точно не для отдыха в лес пришли. А вот-вот соберутся на штурм наших окопов.

"Это то самое село Очеретино, которое россияне заняли и сейчас в остатках домов, которые они разрушили группа россиян скапливается. Наши ребята обнаружили, как россияне заходят в дом и тактика проста — не вылавливать по одному, а дождаться пока они зайдут в помещение и потом поразить его, чтобы убить всех", — замечает Юлия Кириенко.

Пилоты подлетают поближе. Разрушенное и сожженное Очеретино окутал белый дым. Это последствия попадания нашей артиллерии, которая выбивает врага из его тайников.

Наступление россиян / ©
Наступление россиян

Пилоты коптера дождались, когда последний русский солдат из штурмовой группы войдет в лесополосу под Очеретино. Теперь начинается самое интересное: пилоты корректируют артиллерию.

"Вы будете наблюдать. как они с этой посадки будут разбегаться. Он один бежит, выжил один", — говорит военный.

"Выжил, как минимум — это сложно сказать. Потому что он может быть контужен или поражен и через 15 мин просто стечет кровью. Тот единственный солдат падает где-то под кустом навсегда. Здесь, перед экранами со стримами наших пилотов, работающих на каждом клочке фронта вокруг Очеретино хорошо видно, что такое мясные штурмы врага", — говорится в сюжете ТСН.

Наша артиллерия только что уничтожила 12 окупантов. А с другой стороны лесополосы в это же время лезет еще. Чтобы россияне не дошли до нашей пехоты на переднем крае, работают сразу несколько подразделений сил обороны: пилоты-разведки, которые показывают направления движения врага и дают координаты артиллерии и противотанкистам, уничтожающим россиян на их технике. А еще прикрывают с неба наши ударные дроны. Один нацелился на вражеского солдата, засевшего в норе. Борт берет разгон, чтобы его уничтожить. И тут происходит неожиданное – оккупант сам застрелился.

Это русский солдат точно понял, что вспять возврата ему нет. и облегчил нашим воинам задачу самоубийством. Но кажется, в каждой яме, лесовозе или полуразрушенном доме русских солдат просто как блох.

"У них сейчас активные действия начались. Вижу, что они заводят новые резервы и новые силы, которыми пытаются протиснуть наши укрепрайоны и закрепиться в местах, где находятся наши военнослужащие", — говорит "Орел", командир роты ударных беспилотных комплексов 111 бригады.

Воины говорят, у россиян, несмотря на пополнение, все же ощущается нехватка людей в подразделениях. Вот армейцы фиксируют, как люди одеты в черное, обустраивают, вероятно, новую позицию в Очеретино. Это могут быть мирные, которых россияне вынуждают работать на линии фронта. Или переодетые оккупанты.

Чтобы наши пилоты могли видеть врага еще лучше, им нужны дроны. По этому номеру карты и код кодом вы можете задонатить подразделения пилотов. Ибо на этом участке фронта под Очеретино благодаря хорошей разведке с неба ежедневно погибают десятки оккупантов. Наши армейцы здесь стерли не один батальон русских войск. Но те упорно продолжают штурмы, чтобы продвинуться в направлении Покровска.

По этому коду можно задонатить военным / ©
По этому коду можно задонатить военным

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