"Наступление ВСУ будет на Сватово": аналитик объяснил, чем важен этот город

Освобождение Сватового и Старобельска – ключ к деоккупации Северодонецка и Лисичанска.

В рамках деоккупации Луганской области дальнейшее наступление украинские войска будут проводить на оккупантов в Сватово. Этот город открывает контроль над оперативными пространствами.

Об этом военный аналитик Игаль Левин рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

"Сейчас самое главное (в Луганской области – ред.) – это Сватово. Я почти уверен, что наступление будет на Сватово. Это, конечно, будет не наступление в лоб, будет охват города", – прогнозирует эксперт действия ВСУ.

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"Надо понимать, что Сватово – ключевой пункт. Он открывает контроль над оперативными пространствами, в том числе и степями, ведущими в Старобельск. Сватово и Старобельск – это главные узловые точки там, логистические точки, главные опорные точки", – пояснил Левин.

Кроме того, он заметил, что именно под Сватово оккупанты бросят "свежих" мобилизованных россиян.

"Поэтому, когда мы говорим об освобождении Северодонецка, Лисичанска, то ключ к этому – это Сватово и Старобельск", – отметил аналитик.

Напомним, 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об официальном старте декупации Луганской области. Так, украинские войска уже подняли национальные флаги в некоторых населенных пунктах области.

Заметим, по оценкам советника Офиса президента Алексея Арестовича, у ВСУ есть все шансы одержать победу в Сватово. Однако до освобождения Северодонецка и Лисичанска еще далеко.

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