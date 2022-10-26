Наступление ВСУ на Херсон, третий этап войны и состояние армии РФ: главное из интервью Резникова Fox News

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ходе войны, ситуации на Херсонском направлении и объяснил, почему замедлилось наступление на Херсон и почему именно сейчас необходима израильская система "Железный купол".

ТСН.ua собрал основные тезисы из интервью главы украинского оборонного ведомства Fox News.

Ход войны

По словам министра обороны, сейчас Украина находится на третьем этапе войны. Первым был – остановить российские войска, вторым – стабилизировать ситуацию. Третий предусматривает постепенное освобождение территории Украины.

Наступление на Херсон

Так, Резников объяснил, почему замедлилось наступление на Херсон. По его словам, погодные условия замедлили наступление Вооруженных сил Украины, поскольку на юге постоянно идут дожди. В то же время, украинские военные продолжают деоккупировать территории Украины километр за километром.

"Просто сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, это немного нас замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать", — заявил министр.

Ситуация на Херсонском направлении

По словам Резникова, в Херсоне ВСУ взяли под контроль все переправы. Вывести войска из города, как это России удалось сделать на Харьковском направлении, они не смогут, поскольку ВС РФ оказались в "ловушке". Он добавил, что сомневается, что российские войска будут вести уличные бои.

"Сомневаюсь, что россияне будут вести уличные бои, для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. Для них оставаться в Херсоне рискованно, поскольку убежать, как они это сделали в Изюме, у них не получится", — сказал руководитель украинского оборонного ведомства.

Об армии РФ

Министр обороны Украины заявил, что российская армия оказалась "бумажным тигром". Украинские военные на поле боя показали, что на самом деле российская армия не вторая по силе в мире.

Резников отметил, что до начала вторжения в силе российской армии почти никто не сомневался и многие давали Украине 72 часа до капитуляции. В частности, за это время власть в Украине уже должна была быть свергнута.

"Это не вторая армия мира, а "бумажный тигр", — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Бумажный тигр – старый китайский фразеологизм, который используют для обозначения чего-то опасного только по виду, но по сути негрозного.

Об израильском "Железном куполе"

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что именно сейчас Украина нуждается в израильской системе "Железный купол", поскольку Россия продолжает свой террор и ежедневно атакует объекты критической инфраструктуры.

"Существует много споров о том, подходит ли Украине "Железный купол", или - нет. Однако в одном можно быть уверенным на 100 процентов — установление такой или аналогичной системы противовоздушной обороны спасло бы жизнь многим людям и защитило бы большое количество инфраструктурных объектов", – отметил он.

Министр обороны также подчеркнул, что "Железный купол" помог бы эффективно противодействовать дронам-камикадзе иранского производства.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не хочет отдавать Херсон, поскольку это будет серьезная репутационная потеря для Кремля. Именно поэтому в последнее время российская армия стягивает туда силы и мобилизованных. В то же время, по мнению экспертов, рано или поздно российским оккупантам придется уйти из города.

Такое же мнение и у официальных лица США. Там считают, что продвижение Украины может заставить российские войска в Херсоне отойти, вернув большую часть города под контроль Украины.

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