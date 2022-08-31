Наступление ВСУ на юге: Жданов рассказал, что делают оккупанты и какие бои там идут

ВСУ ведут штурмовые действия, а оккупанты пытаются вернуться к позициям, которые были до 29 августа.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сейчас идут позиционные бои в том плане, что мы пытаемся проверить на прочность оборону противника, то есть ведем штурмовые действия, а они же (россияни – Ред.) ведут штурмовые действия, пытаясь восстановить то положение, которое было до 29 августа. Поэтому там сегодня идут ожесточенные позиционные бои", — сказал Жданов.

Но в целом, по словам Жданова, украинское военное командование ведет планомерное и методическое уничтожение этой вражеской группировки.

"Только наша артиллерия более 200 огневых задач выполнила за сутки. Работает наша авиация, как армейская, так и фронтовая, так что мы максимально наносим поражение. Также мы не оставляем без внимания мосты и переправы через реки, как через Днепр, так и через Ингулец. Так что именно там, я бы сказал, что активность боевых действий, возможно, даже превышает активность боевых действий на Донецком направлении", — сказал Жданов.

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