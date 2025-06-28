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НАТО готовит "взрывную стену": как Европа минирует границы, ожидая нападения России в 2028-м
Западные разведки предупреждают о возможной агрессии Кремля против стран Балтии. Эксперт объясняет, почему Украина до сих пор имеет проблемы с фортификациями.
На фоне затяжной войны в Украине и усиления российской агрессии европейские государства ускоряют подготовку к собственной обороне. НАТО уже готовится к масштабной защите: на восточной границе от Финляндии до Польши, протяженностью около 3440 километров, планируется создать «взрывную стену» из минных полей.
Запад предупреждает: атака на Балтию возможна уже в 2028 году
Как сообщает The Telegraph, пять стран-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, планируют отказаться от Оттавской конвенции о запрете на противопехотные мины.
Военный эксперт Игорь Романенко объясняет такую активизацию тщательным изучением европейцами опыта войны в Украине, а также наличием разведывательных данных по планам России.
«Путин восстанавливает военные округа у границ с этими странами и готовит военные базы рядом с Финляндией не просто так. По данным западных разведок, россияне планируют завершить или приостановить войну в Украине в следующем году, а после года перерыва могут напасть на страны Балтии в 2028 году», — отмечает Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).
По мнению эксперта, сейчас Россия вряд ли сможет воевать на два фронта одновременно с Украиной и, например, с Польшей. Поэтому вполне вероятный сценарий, который Путин сделает паузу, аккумулирует необходимые ресурсы и совершит нападение на одну или две страны Балтии.
«Именно поэтому страны, граничащие с Россией, планируют заминировать линию вдоль границы. У них есть время, чтобы подготовиться, пока Украина четвертый год сдерживает продвижение агрессора», — добавляет Игорь Романенко.
Минирование и фортификации: уроки украинского контрнаступления
Генерал-лейтенант Романенко подчеркивает, что минирование и фортификация имеют огромное значение в современной войне.
«Мы уже видели, как это было построено по классической схеме россиянами на Мелитопольском и Бердянском направлениях во время нашего контрнаступления в 2023 году. Американцы тогда „подарили“ Путину полгода, не предоставляя нам необходимого вооружения, и за это время они построили мощные оборонительные укрепления, используя фортификацию и минирование, противотанковые рвы, препятствия для пехоты. Мы смогли преодолеть только первую линию обороны», — рассказывает Игорь Романенко.
Оборонные сооружения, по его словам, нужны прежде всего, чтобы остановить или замедлить продвижение противника. Для этого эффективно используется минирование, как дистанционное, так и обычное. Все это в комплексе эффективно работает в условиях современной войны, поэтому страны НАТО и приступают к строительству.
«Учитывая, что россияне ведут наступательный метод войны — у них есть опыт и значительное преимущество в вооружении, технике, живой силе. Остановить их продвижение можно именно благодаря оборонительным сооружениям и минированию. Думаю, именно поэтому страны Балтии, небольшие по размерам и военной мощи, решили заблаговременно построить оборонительные укрепления и минные поля, чтобы сбить наступательный темп России, когда она решится это сделать», — объясняет Романенко.
«Взрывная стена» не панацея: риски и вызовы
Хотя страны Балтии активно готовятся к минированию, Игорь Романенко предупреждает, что это не гарантирует полную безопасность.
«Эти страны хотят выйти из конвенции, чтобы иметь возможность защищать себя. Поэтому заранее будут производить минирование линии вдоль границы с Россией. Это поможет им выиграть время и сбить наступательный импульс россиян, но вряд ли это гарантирует полную безопасность. Чтобы избежать минного препятствия, россияне могут применить высадку воздушного десанта в глубину страны, на которую будут нападать. А дальше будут действовать по обе стороны, пробивая коридоры в полосе препятствий и зонах минирования», — объясняет эксперт
Украинские реалии: почему мы до сих пор «опаздываем»?
Военный эксперт отмечает, что европейцы действуют на опережение, пытаясь уберечься от возможного наступления россиян. А вот Украина на четвертый год войны испытывает проблемы с фортификациями, и из-за их отсутствия или неэффективности противник имеет возможность продвигаться вперед.
«Возьмем Харьковскую и Сумскую области. ГУР своевременно проинформировало о планируемом наступлении россиян, но укрепления и фортификации своевременно не были сделаны или построены не в тех местах. В прошлом году из-за отсутствия оборонительных сооружений враг продвинулся на Харьковском направлении и соответствующие выводы не были сделаны. Такая же ситуация повторилась в этом году в Сумской области. Строительство укреплений есть на отдельных участках, но там, где их не было — враг продвинулся вперед, и теперь нам приходится исправлять ошибки», — констатирует Романенко.
Укрепления будут строить по-новому
Недавно Рустем Умеров, министр обороны Украины, заявил, что на приоритетных участках, в частности в Сумской области, усиливают оборонные рубежи. И из-за смены тактики противника внедрена новая модель укреплений: меньшие опорные пункты с более короткими ходами (60–70 м) и обязательной антидроновой защитой.
«Это правильные действия, но нам следует не опаздывать с такими решениями. Ведь на Сумском направлении немало было захваченных россиянами позиций, где наши укрепления были недостроенными, а конструкции в виде „зубов дракона“ просто валялись на земле после разгрузки», — отмечает военный эксперт.
Ответственность и контроль: ключевые вызовы для украинской обороны
По словам Игоря Романенко, определять места строительства фортификационных сооружений и оборонных конструкций должны военные, а также контролировать ход строительства.
«Первую линию обороны строят военные, вторую — совместно с гражданскими, а третью — гражданские. Место и форму укреплений должны обязательно согласовывать с военными, а они принимать построенное с соответствующей резолюцией, тогда будет понятно — кто и что построил, какого качества и на что были потрачены бюджетные средства», — отмечает военный эксперт.
Генерал-лейтенант подчеркивает, что не может быть такого, чтобы военные администрации, занимающиеся строительством укреплений, просто отчитывались на вверх, что средства использованы и все якобы построено. А на самом деле оно построено не в том месте и не в том виде или совсем не построено.
«Каждый такой объект должен принимать ответственный за это офицер инженерных войск. Тогда все станет на свои места. Неужели нужно было четыре года войны, чтобы в этом разобраться?» — констатирует Игорь Романенко.
Цена за несооруженные окопы и блиндажи
Эксперт добавляет, что из-за такого подхода и случаются прорывы противника.
«Повторов с несооруженными оборонными укреплениями не должно быть. Должна быть ответственность, потому что россиянам в Сумской области удалось пройти от границы до дороги Сумы-Суджа. И теперь их останавливают на рубеже (Хотень, Яблоневка, Юнаковка) большими усилиями. Яблоневку уже захватили, в Юнаковку зашли россияне, продолжаются напряженные бои. Если противник захватит дорогу, это значительно усиливает угрозу для наших военных на Курщине. Вот вам результат неудачного строительства оборонительных сооружений», — заключает Игорь Романенко.