НАТО готовится к прямому столкновению с Россией: откровенный разговор с главой военного комитета Альянса

Впервые с начала полномасштабной войны Киев посетила военная делегация НАТО. Раньше на такую поездку не было "зеленого света" по политическим соображениям. Возглавлял делегацию глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр, которому во время пребывания в украинской столице пришлось прятаться в укрытие от ракетных обстрелов России.

В эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Яне Слесарчук он рассказал о том, как НАТО готовится к прямому столкновению с Россией – и на восточном фланге, и на море, и в космосе, и в киберпространстве.

Но начался разговор именно с российского обстрела, заставившего адмирала Бауэра изменить свое впечатление от осмотра "мирного", на первый взгляд, Киева.

– Вчера я немного поездил по городу, мы были возле мемориала, куда я положил венок. Я видел площадь с изуродованной техникой и рядом – прекрасные соборы. Это невероятно. Когда едешь сюда поездом, то определенным образом настраиваешься, что попадешь в зону боевых действий. Но на самом деле – попадаешь в здоровый, современный город, ездишь себе по улицам, едешь в гостиницу и такое впечатление, будто ничего плохого в Киеве не происходит…

А потом воздушная тревога...

- Да, в половине четвертого ночью мы услышали сирену. Поэтому спустились в подвал и оставались там два с половиной часа. Как я понимаю, в Киев летела 31 ракета, и 31 ракету сбили Вооруженные силы Украины. Это поражает и демонстрирует большой профессионализм украинских вооруженных сил. Как хорошо они используют системы ПВО, частично предоставленные государствами-членами Альянса, частично – другими, всего 50 государств помогает Украине с начала войны.

Соединенные Штаты окажут помощь

Именно сейчас Украина испытывает недостаток боеприпасов, в том числе ракет для ПВО. А американская помощь – законопроект о 61 миллиарде долларов – застрял в Конгрессе. Есть ли у НАТО план, как компенсировать эту нехватку, если в ближайшие недели или даже месяцы американская помощь не поступит из-за сложностей американского предвыборного года?

- Пожалуй, нужно сначала уточнить, что в Альянсе – 32 независимых страны, они обеспечивают Альянс войсками и боеприпасами, если те необходимы для конфликта. То же, что в ЕС: это государства-члены предоставляют организации деньги, а не наоборот. Следовательно, у НАТО не то, чтобы было много собственных денег, потому что это фактически деньги государств-членов, которые предоставлены Альянсу.

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Генеральный секретарь [генсек НАТО Йенс Столтенберг], думаю, не ошибался, когда выразил убеждение, что Соединенные Штаты окажут эту помощь. По-моему, внутри Соединенных Штатов не спорят о том, помогать Украине или нет. Просто политическая дискуссия внутри страны мешает принять этот законопроект. Хотя обе партии заявляют о большой поддержке Украины. Поэтому я уверен, рано или поздно деньги поступят.

Хотя, конечно, задержка – это тяжело для Украины. Хорошие новости в том, что Евросоюз и государства Альянса сейчас принимают собственные пакеты помощи – каждая страна в отдельности, а также соглашения с Украиной о долгосрочной поддержке. Это планы не на год, а сразу, скажем, на пять, на три, чтобы продемонстрировать, что мы понимаем: это может занять больше времени, чем мы хотим, но все государства продолжают поддерживать Украину.

Теперь Россия – угроза

Недавно вы заявляли, что НАТО готовится к реальному потенциальному прямому столкновению с Россией. А можете рассказать, какой сценарий кажется вам наиболее вероятным? Кто станет мишенью – Польша, страны Балтии, Финляндия? О каком временном промежутке мы говорим? И в каком состоянии в случае худшего сценария вы видите Украину в этот момент?

- Крайне важно, что Альянс сейчас все лучше понимает: мир не дается нам даром. Следовательно, мы должны больше инвестировать в наши вооруженные силы. В результате российских действий в Грузии в 2008, в Крыму, Луганской и Донецкой областях в 2014 году, а затем полномасштабного вторжения в 2022-м – мы больше не рассматриваем Россию как партнера.

Теперь Россия для нас – угроза. Это результат ее собственных действий. В результате НАТО теперь готовится отражать две угрозы: от России и террористических группировок. Если вы спросите, готовы ли мы к этому, я скажу – да. Это наша работа, готовиться отражать эти две угрозы. Но я не стану предполагать, где именно могут произойти эти нападения, потому что мы в Альянсе понимаем все лучше: дело не только в нашем Восточном фланге, который географически приближен к России.

Российские вооруженные силы де-факто – вокруг нас. Они на дальнем севере в Арктике, они в Атлантическом океане – на западе от нас, они на юге, в Африке, они в Средиземноморье, они в Черном море, и да — они на востоке. Но еще они в космосе. А также существует киберугроза. Поэтому для нас максимально важно быть внимательными, смотреть на 360 градусов, везде: на суше, на море, в воздухе, в космосе и в Интернете.

Это наша работа, готовиться к конфликту, но самое важное – если мы покажем, что мы сильнее и способны защитить себя – наши соперники подумают дважды или трижды перед нападением. Сдерживание – все еще цель нашей игры. Мы не хотим войны, но, конечно, если дойдет до войны – нужно быть готовым побеждать.

Будут ли войска НАТО в Украине

Последние заявления от разных стран-членов НАТО по отправке войск в Украину несколько отличаются между собой. Вы можете четко сказать, есть ли у НАТО планы отправлять боевые подразделения в Украину – скажем, на северную границу, или роль Альянса однозначно ограничена поставкой оборудования и тренировкой украинских военных за пределами Украины?

- Я повторю слова генерального секретаря [Енса Столтенберга]: в Украине нет войск НАТО под командованием Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, и таких планов нет на будущее. Это если коротко.

Другое дело, которое важно отметить: если отдельное государство хочет отправить войска в Украину, это может иметь последствия для всех нас через 5 статью устава НАТО, в которой мы поклялись защищать друг друга в случае конфликта. Поэтому те государства-члены, которые имеют такие намерения, обязаны проконсультироваться со всеми остальными перед тем, как мы придем к общему решению как Альянс. Но вряд ли это произойдет. Следовательно, нет ни войск в Украине, ни планов посылать войска в Украину под командованием НАТО.

Получит ли Украина дальнобойные ракеты от Германии

Германия отказывается поставлять Украину ракеты Taurus. Считает ли руководство НАТО, что можно убедить Германию изменить мнение или есть другие способы обеспечить Украину ракетами дальнего действия?

- Вновь повторюсь, НАТО состоит из 32 независимых государств. Следовательно, НАТО не указывает государствам, что делать. Наоборот, это государства, которые собираются вместе, говорят, что НАТО будет делать как организация. Это во-первых.

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Во-вторых, я думаю, будет честно и важно сказать, что Германия оказывала и оказывает очень большую поддержку Украине. Они предоставили в огромных количествах системы противовоздушной обороны, "Петриоты", "Айрис Ти", танки "Леопард", боеприпасы, всяческие возможные транспортные средства, деньги и множество несмертельного оборудования. Поэтому фокусироваться только на этих Таурусах не помогает пониманию того, что Германия делала и делает для Украины, потому что Германия – второй по размеру поставщик помощи Украине.

Конечно, приятно видеть, что есть союзники, которые снабжают Украину ракетами большой дальности – как Великобритания и Франция. И это помогает Украине. Украина уже продемонстрировала, что использует эти ракеты ответственно и эффективно, что помогает Украине атаковать российские логистические узлы далеко за линией столкновения. Итак, все понимают, что это важно для Украины, но выбор, предоставлять ли ей конкретный тип оружия, о каком бы оружии мы ни говорили – это выбор той нации, которая ее предоставляет. И мы уже проходили это раньше с танками, ракетами, истребителями F-16.

Украина станет членом НАТО, но не летом

Для Киева чрезвычайным приоритетом является вступление в НАТО, но не все члены НАТО пока рады нас там видеть, по крайней мере, сейчас. Можете ли вы поделиться прогнозами на возможное развитие темы украинского членства в НАТО на Вашингтонском саммите, который пройдет этим летом?

- Украина станет членом НАТО. Это уже не вопрос "станет или нет", это вопрос "когда".

Генеральный секретарь много раз повторял это. Поэтому дискуссии идут вокруг вопроса "когда". В прошлом году в этом направлении сделали важные шаги. В Вильнюсе решили отказаться от двухэтапной системы: когда сначала вы должны получить план действий по членству, дальше вести разговор, готовы ли вы или нет. Этот этап ПДЧ был сокращен. Во-вторых, работает Совет Украина-НАТО, поэтому Украина попала за стол переговоров, где члены альянса обсуждают все напрямую с Украиной.

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После саммита в Вильнюсе, где на Совете присутствовали лидеры государств, у нас были заседания на уровне министров обороны, министров иностранных дел, послов НАТО – и все эти разговоры вели уже напрямую с Украиной за столом. Следовательно, этот процесс стал регулярным – и эти переговоры очень важны. Далее есть разные программы, где мы говорим о помощи и функциональной совместимости – ведь это очень важная тема для нашего общего будущего: чтобы украинские вооруженные силы могли совместно работать с натовскими войсками, чтобы у них были общие стандарты, общая доктрина и общие процедуры.

Последние наши шаги – это обсуждение поставок. Чтобы Украина поняла, как налажены поставки в НАТО. Это обмен идеями, где речь идет о подотчетности, о том, как эти правила работают в государствах-членах НАТО. Это не то, чего сейчас Украина хочет больше всего – то есть собственное членство. Но в Вашингтоне она вряд ли его получит. Об этом уже сказал публично ряд лидеров государств. Тем не менее, я думаю, что важно последовательно двигаться по этому пути сотрудничества, чтобы, когда время придет – Украина уже была готова к членству.

С вашей точки зрения, что может приблизить Украину к этому в ближайшее время?

Часть – это военные вопросы. Как я сказал, это о совместимости. Это разговоры о доктрине, процедурах, как мы тренируем своих военных – такие вещи. Но кроме этого есть другие разговоры о других вещах, потому что всегда, когда в Альянс приходят новые члены, их должны согласовать все государства Альянса, следовательно, речь идет о правилах и законах, принятых другими государствами. Речь идет о судебной системе, о гражданском контроле над вооруженными силами. Есть много вещей, являющихся частями этих обсуждений.

За две недели такого не решишь, это долгий процесс. Отчасти политический, отчасти военный.

Напомним, в четверг, 21 марта, президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром.

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