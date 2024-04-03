НАТО и Украина: что западные политики обсуждают непублично и будет ли военная помощь от Альянса

Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне в июле этого года будет сфокусирован на разработке дорожной карты членства Украины в Альянсе. Об этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал накануне в Париже. Более предметно министры иностранных дел Альянса обсудят этот вопрос в ближайшие два дня в Брюсселе. Участие в заседании примет и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Что известно о предстоящем саммите НАТО

В прошлом году в Вильнюсе партнеры подтвердили, что Украина будет участницей Альянса. В июле в Вашингтоне они хотят выдать дорожную карту, которая будет определять, как именно это произойдет.

"Как заявили союзники в Вильнюсе, Украина будет членом НАТО. Для нас вопрос заключается в наличии хорошей и четкой дорожной карты для достижения этого вывода. И я верю, что саммит НАТО к 75-й годовщине действительно будет достаточно конкретно сосредоточен на том, как мы можем создать эту дорожную карту. Или другими словами, мост - необходимый мост, чтобы Украина могла стать членом НАТО", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен

Эти слова от госсекретаря прозвучали в Париже, после встречи с французским коллегой Стефаном Сежюрне. Именно Соединенные Штаты вместе с Германией называют самыми большими скептиками быстрого членства Украины в Альянсе. Франция же в последнее время демонстрирует желание быть лидером в поддержке Киева.

"Мы поддерживаем реформы, которые проводит Украина для вступления в НАТО, и будем работать над подготовкой этого саммита, который будет саммитом единства. Важно, что и Франция, и Соединенные Штаты, сторонники единства в этом вопросе. Поэтому в ближайшие часы, в ближайшие недели, я верю, мы подтвердим это единство, и будем придерживаться Вильнюсской формулы", - сказал глава МИД Франции Стефан Сежюрне.

Энтони Блинкен и Стефан Сежюрне.

Во время посещения завода по изготовлению артиллерии в Версале Блинкен еще раз подчеркивает — Конгресс должен немедленно проголосовать за помощь Украине. Госсекретаря в Елисейском дворце принял и президент Франции Эманюэль Макрон – правда, без публичных заявлений со стороны французского президента.

Что известно о непубличных дискуссиях

Непублично дискуссия ведется о том, чтобы в Вашингтоне в июле передать так называемую контакта группу Рамштайн, в которой координируется поставки оружия Украине, под эгиду НАТО.

Издание "Политико" пишет, этот вопрос встал из-за потенциальной политической турбулентности, к которой могут привести выборы как в Европе, так и в США. В частности, партнеры обеспокоены возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа.

О еще одной идее, принадлежащей генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, пишет Bloomberg. Создать при Альянсе фонд взносов для Украины - 100 миллиардов долларов на 5 лет. Формат еще обсуждается, в частности, учитывать ли туда помощь, которую партнеры предоставляют самостоятельно.

Одна из задач, которую лидеры НАТО хотят решить в июле, продемонстрировать политическое единство альянса на фоне ожиданий Путина, что ему удастся пересидеть и дождаться, когда НАТО тем или иным образом начнет разваливаться.

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Напомним, в Гааге состоялась конференция по возобновлению справедливости для Украины.

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