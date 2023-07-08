НАТО не готово к войне с Россией, Запад пытается договориться с Путиным, но это не работает: интервью с эстонским военным и депутатом

До саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля остаются считанные дни, а союзники до сих пор не согласовали финальные формулировки итоговой декларации относительно членства Украины в Альянсе. Препятствием является именно позиция США и лично Джо Байдена.

Посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Вильнюсе союзники стремятся отойти от формулировок Бухарестского саммита 2008 года, когда Украине и Грузии было обещано членство, но за эти 15 лет никаких шагов в этом направлении Альянс не сделал. По словам самого президента Байдена, в настоящее время среди союзников нет единства относительно приглашения Украины в НАТО.

"Поэтому, я думаю, мы должны разработать рациональный путь для Украины, чтобы она могла соответствовать условиям вступления в НАТО", – считает президент Байден.

На этом, собственно, и настаивает Киев: чтобы уже в Вильнюсе Альянс официально объявил о политическом приглашении Украины в блок и начал разработку "дорожной карты" с четкими сроками вступления. Но даже это Вашингтон блокирует. Параллельно американская пресса сообщила, что в апреле группа бывших высокопоставленных чиновников США встретилась с Лавровым, чтобы заложить фундамент для переговоров с РФ о прекращении войны. И Белый дом знал о такой встрече. Позже на условиях анонимности представители украинской власти выразили американским медиа свои опасения, мол, эти переговоры Вашингтон может использовать, чтобы обсуждать с Москвой членство Украины в НАТО.

Почему США занимают такую позицию? Чего боится Америка? Могут ли страны восточного фланга НАТО заблокировать принятие итоговой декларации Вильнюсского саммита НАТО? Об этом ТСН.ua поговорил с эстонским депутатом, бывшим военным Питером Тали.

– Мы говорим накануне Вильнюсского саммита НАТО, на который Украина возлагает большие надежды. Президент Зеленский не приедет, если союзники не продемонстрируют сильную политическую волю предоставить Украине четкую перспективу членства в НАТО. Хотя премьер Эстонии пообещала сюрприз для Украины в Вильнюсе. Какой это может быть сюрприз?

– Я не знаю, что сказала наш премьер, потому что сейчас мы здесь, в Украине. Поэтому у меня не было возможности с ней поговорить. Но, как известно, Эстония безоговорочно поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО. Потому что, по нашему мнению, в Бухаресте в 2008 году была допущена огромная ошибка, когда в декларации этого саммита было написано, что двери НАТО остаются открытыми. Но всегда есть реальные политики. А сила НАТО в том, что это самый мощный политический и военный альянс в мире. Все решения НАТО принимаются на основе консенсуса. Это вроде бы слабость, но на самом деле это сила НАТО. Это означает, что ни одна нация не ставит под сомнение. Возможно, некоторые избегают этого, но сомнений нет.

И, конечно, для Украины стать членом НАТО прямо сейчас, когда еще идет война, как это ни печально говорить, но это не произойдет в Вильнюсе, потому что страны НАТО не готовы к полномасштабной войне с Россией. Потому что если членство состоится, значит, мы должны начать войну против России, которая все еще является ядерным государством. А Путин думает, что он супермен, а Россия – это какая-то супердержава. К счастью, это не так. Но все равно у них много боеголовок, я бы сказал слишком много. Надеюсь, для Украины будут хорошие новости (в Вильнюсе – ред.). Иногда в свободном мире мы совершаем ошибку, оставляя и держа кого слишком долго в комнате ожидания. Это не хорошо. И это создает серую зону, которую Россия пытается использовать. То же со Швецией. Есть некоторые политические игры в ЕС и НАТО, и позиция безопасности Швеции тоже не слишком блестящая.

– Вы только что вспомнили Бухарестский саммит НАТО. Это была ошибка. Эту позицию разделяем и мы в Украине. Однако когда мы говорим о Вильнюсском саммите НАТО, украинские эксперты подчеркивают, что не Франция и Германия, как это было в 2008 году, выступают против четкой перспективы членства Украины, а США и лично Байден. Почему, по-вашему, США занимают такую позицию, чего они боятся? Ядерная война с Россией? Есть ли какие-нибудь другие причины?

- Не знаю. Но я могу проанализировать. Мнения разные, люди в Центральной Европе и, возможно, даже в Америке имеют просто иное восприятие, чем мы. Мы также являемся членами ЕС и НАТО, но давайте поговорим о приграничных странах НАТО. Это еще не прифронтовые, но государства восточного фланга НАТО. У нас есть другое понимание, взгляд и восприятие, потому что мы соседи, и мы видим, что происходит в России. Мы уже не можем понять россиян. И я уверен, что украинцы тоже после всех этих военных преступлений. Но мы знаем, на что они способны, к сожалению. И, возможно, у западных немцев было другое восприятие или понимание этой реальности, когда Советский Союз имел две танковые армии в Западной Германии, плюс ударную армию, плюс воздушные армии, и эта группа русских или советских солдат в Восточной Европе была огромной. Затем во время Холодной войны европейское восприятие было совсем другим. Военный бюджет почти всех стран составил около 4% ВВП. Сейчас богатые страны стремятся достичь 2%. Но мы в новом парламенте Эстонии решили, что мы должны вооружаться, иначе может быть слишком поздно. Наш оборонный бюджет составит более 3% ВВП, что для маленькой нации очень много.

– Насколько велик, с вашей точки зрения, риск применения Россией ядерного оружия, особенно после подрыва Каховской ГЭС?

— Не думаю, что они решатся сделать это. Потому что те офицеры КГБ, ФСБ, бывшие КГБ-шники, управляющие Россией, – это коллективный Путин – они не выдерживают неопределенности. И они достаточно хорошо читают наши западные либеральные общества. Но этот зонтик ядерного сдерживания… Они не знают, каким может быть ответ и что может произойти с их собственными войсками. Конечно, им безразлично человеческие жизни. Мы это знаем. Но все же. И приведу другой пример. Во время Второй мировой войны все страны, которые были в войне, не все, но большинство из них имели химическое оружие, и они никогда его не использовали, имею в виду это оружие массового уничтожения. И даже китайцы очень обеспокоены этой возможной ядерной угрозой... Это также может быть диверсия. Также есть теория, что россияне могут устроить диверсию на вашей АЭС.

- Запорожская АЭС…

– Да, Запорожской АЭС. Но все равно я не верю. Даже если какой-то человек совсем сошел с ума, эта красная кнопка может просто не сработать. Потому что, надеюсь, есть умные люди, окружающие его (Путина – ред.).

– Возможно, мы на это надеемся

– Да, я тоже надеюсь.

– Но я не уверена. И еще один интересный вопрос. Попытка мятежа Пригожина, что это было?

– Это признак слабости режима Путина и российского истеблишмента. Они ждут в следующем году (17 марта 2024 года в России президентские выборы – ред.) и ищут преемника Путина. И это говорит о том, что Путин не контролирует ситуацию. А Россия, или, скажем так, режим Путина, действительно слаб. И это не могло произойти без ведома или поддержки чиновников. Также была новость, что генерал Суровикин был арестован и, возможно, еще кто-то причастен. Возможно, да, возможно нет, но кажется, что это игра относительно того, кто будет следующим. Речь идет о деньгах и ресурсах. Эта ППК "Вагнер" пришла на российские, скажем так, военные или охранные рынки, и забирает ресурсы у бизнеса Шойгу и Герасимова, и им это не нравится.

И там есть, скажем, турбулентность и борьба между ФСБ, генералами армии, космическими войсками. Есть Tik Tok войска – чеченцы и кадыровцы. Этих групп очень много. И мне кажется, что Россия живет по неписаным уголовным законам – "по понятиям". И видите даже переговорщик… Конечно, Пригожин искал внимания Путина, чтобы получить больше ресурсов. Но что произошло? Путин отказался с ним говорить, а участником переговоров был Лукашенко, который как шестерка. Просто знаете, как мелкий преступник, который делает эти грязные вещи. Но режим Путина действительно ослаблен. Увидим, что будет дальше, какое следующее действие. Это еще не конец, и я бы не стал делать ставку на то, что Пригожин продолжит это дело. Он может выпить не ту чашку чая или одеть не то белье.

- Или "Новичок"...

- "Новичок", который является чем-то вроде "старичек". Я бы вообще не советовал ему (Пригожину – ред.) курить у открытого окна.

– И последний вопрос. Как считаете, Запад недооценивает риски дислокации в Беларуси ПИК "Вагнера" и российского тактического ядерного оружия? И каков ваш прогноз, будет с действующим российским режимом и самой Россией?

– Я только полковник запаса, я не могу предвидеть, и, пожалуй, для этого нужно какое-то колдовство. А если серьезно, то о "Вагнере", кто-то из путинского истеблишмента, Патрушев, возможно, пытается держать "Вагнер" в активе, они еще вербуют наемников для отправки на войну против Украины. И если они разместят "Вагнер", что угодно, тренировочные лагеря в Беларуси, это будет означать, что они и Лукашенко заставят молчать. У него уже все равно нет никаких вариантов, но Лукашенко также будет вроде бы под еще большим контролем, потому что они также могут совершить переворот в Беларуси, сменить белорусское правительство. Тогда это угроза для украинцев, потому что вы должны следить за северной границей. Потому что они могут… У них есть навыки. Поэтому вам придется следить за северной границей, и возможно даже переместить туда некоторые территориальные войска или резервы.

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Также они могут вербовать белорусов для операций в Африке, Судане, Сирии. Сирия – это, конечно, Ближний Восток, но Мали и ЦАР, где они получают золото, бриллианты, грязный бизнес и африканцы также им платят. А что касается ядерного оружия, то я все еще воспринимаю это как шантаж. Но, к сожалению, он тоже работает. Это работает еще потому, что нашим союзникам не нравится эта риторика, которую использует Россия. И здесь очень легко сказать, что да, это просто шантаж, но народы, почти восемь десятилетий живущие без оккупации, в мире, то есть почти четыре поколения, у них несколько иное мышление. Они пытаются договориться. Но переговоры с Путиным, с Россией мы знаем, они не сработают. Они понимают силу, военную силу, а не политическую: боеголовки, танки, технику, самолеты, носители.