НАТО поддержит долгосрочный план вступления Украины в Альянс – заместитель генсека НАТО

Украина настаивает на получении четкой дорожной карты по вступлению в Альянс уже июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Однако единодушной поддержки среди стран-членов Альянса пока нет.

За последний год союзники предоставили Украине беспрецедентную военную поддержку, чтобы она могла себя защитить, на 65 млрд евро. И это продолжится. НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. И Альянс поддерживает украинский долгосрочный план евроатлантической интеграции.

Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанне заявил на Первой конференции по безопасности в Черном море.

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"То, что происходит в Европе, также может произойти в Азии. То, что происходит в Черном море может произойти завтра в Тихом океане — где угодно, если мы не сделаем что-то прямо сейчас. Черноморский регион — это плацдарм для России, чтобы направить свою силу на Африку, на Ближний Восток. Поэтому это касается не только Черного моря. Черноморский регион — центр наращивания агрессивности и действий России уже более двух десятилетий", — отметил Мирча Джоане.

С 2014 года, по словам заместителя генсека НАТО, блок увеличил свое присутствие в регионе. В странах Балтии и Польши развернуты четыре батальонных группы, которые планируют увеличить до уровня бригад.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украину категорически не устроит очередное подтверждение принципа открытых дверей на саммите НАТО в Вильнюсе. По его словам, пора сделать шаг к этой двери.

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