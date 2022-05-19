"НАТО поддерживает иллюзию открытых дверей для Украины": Ермак объяснил, почему Киев ищет альтернативные гарантии безопасности

НАТО на сегодняшний день – единственный институт, способный предоставить надежный зонтик безопасности своим членам, но для Украины Альянс лишь "поддерживает иллюзию открытых дверей".

В таких обстоятельствах, как объясняют на Банковой, украинские власти вынуждены искать другие варианты защиты для страны.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Chatham House на дискуссии "Поддерживая Украину: делает ли Запад достаточно".

Также читайте В России намеренно подожгли уже 12 военкоматов с начала войны против Украины

"НАТО на сегодняшний день – единственный институт, способный предоставить надежный зонтик безопасности своим членам. Однако, из-за национального эгоизма ряда государств он продолжает политику двойных стандартов. Альянс поддерживает иллюзию открытых дверей для Украины, широко распахивая их другим странам. В таких обстоятельствах мы вынуждены искать другие варианты. Искать их вместе с нашими партнерами", — отметил Ермак

Также руководитель ОП объяснил, почему именно сейчас важно вступить в Европейский союз как можно скорее.



"Мы не видим альтернативы членству в ЕС. Любые предложения по его заменителям. Какие мы слышали в последнее время, считаем по определению неприемлемыми. Интеграция в ЕС для нас является не только способом модернизации и реформирования государства и увеличения ВВП, но и одним из факторов заверение нашей безопасности", — сказал он.

Ермак сообщил, что Украина не видит России среди гарантов безопасности, поскольку она никогда не соблюдает международные договоры. Он пояснил, что общей целью Украины и государств-гарантов должно быть сдерживание России от агрессии в будущем.



"Видим попытки некоторых крупных стран примирить Украину с Россией на условиях Кремля. В этих условиях должны настаивать, чтобы будущие гарантии безопасности имели юридически обязывающий характер и были ратифицированы всеми участниками. Очевидно, что мы не видим среди гарантов Россию, систематически опровергающую основополагающий принцип международного права о том, что договоры должны выполняться.Недопустимо даже обсуждать возможности для сохранения лица государством-агрессором и государством-террористом.Наши погибшие и пострадавшие нам этого не позволят. Прежде всего это означает обеспечение обороноспособности Украины.Мы продемонстрировали всему миру, что способны противостоять превосходящим по силе врагу.Поэтому в будущем рассчитываем, что гаранти снимут все политические оговорки в ограничениях на поставку Украине конвенционных вооружений и будут способствовать быстрому восстановлению и поддержанию ее оборонного потенциала. на н алежном уровне. Особенно во время восстановления украинской промышленности", — отметил руководитель ОП.

Он добавил, что еще одним ключевым фактором системы гарантий безопасности должна оставаться длительная и гибкая санкционная политика.

"Этот комплекс мер безопасности мог бы стать своеобразной тестовой площадкой и предоставить основы для создания мировой коалиции ответственных государств, которые в течение 24 часов будут готовы эффективно реагировать на любую агрессию. Для построения этой системы нам придется модернизировать международное право. В первую очередь расширить определение агрессии, включив в него инструменты современной гибридной войны.Базовые международные организации нуждаются в реформировании.Здравый смысл подсказывает, что ни одна страна не может быть членом ООН, пока ведет себя, как террорист и агрессор.Все права в ООН и других организациях они должны терять в первые сутки с начала агрессии", — сказал Андрей Ермак.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.