НАТО после войны Путина: место Украины, шанс на новое дыхание или начало конца

Несмотря на многочисленные предупреждения западных разведок, никто и представить себе не мог, что в 21 веке в самом центре Европы через более чем 80 лет после окончания Второй мировой вспыхнет настоящая кровавая война с бомбардировками и убийствами десятков тысяч людей.

Сейчас очень модно обсуждать, кто и как готовился к полномасштабному российскому вторжению. Но мир очень хорошо помнит речь Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года:

"Неужели мир забыл свои ошибки 20 века? К чему приводят попытки умиротворения? Как вопрос, зачем умирать за Данциг, обернулся необходимостью умирать за Дюнкерк, и за десятки других городов Европы и мира ценой в десятки миллионов жизней? Это страшные уроки истории. Я лишь хочу убедить, что мы все с вами читали одни и те же книги. А значит, одинаково понимаем ответ на главный вопрос: как так случилось, что в 21 веке в Европе снова идет война и гибнут люди? Почему она длится дольше, чем Вторая мировая война? Как мы дошли до крупнейшего кризиса безопасности со времен Холодной войны?".

Эту речь Зеленский произносил за пять дней до начала большой войны, пока ключевые западные посольства спешно собирали вещи и бежали в направлении Польши, бросая Украину один на один с врагом почти без оружия. Вот это и есть страшные уроки истории, которые никогда больше не должны повториться.

Полномасштабное российское вторжение, хоть и не сразу, заставило Запад проснуться. Всем уже очевидно, что послевоенного мирового порядка больше нет. В ключевых европейских столицах начинают понимать, что к этой большой войне привел целый ряд ошибок, допущенных их лидерами после окончания Холодной войны и развала Советского Союза.

Европейские государства наконец-то начинают укреплять свои войска и оборону, так как Россия открыто угрожает странам восточного фланга НАТО. Но готов ли Запад исправлять свои ошибки? Как изменится НАТО после окончания полномасштабной войны России против Украины? И самое главное, станет ли Украина членом Альянса?

Основываясь на интервью с европейскими и американскими экспертами и дипломатами, ТСН.ua собрал ответы на эти вопросы в этом тексте и документальном фильме при поддержке американского Pulitzer Center.

Тень Бухареста

Был ли шанс предотвратить полномасштабную российскую войну, которую Путин развязал против Украины 24 февраля? Ответ однозначен. Да, был, если бы Украина стала членом НАТО, как это и было обещано на Бухарестском саммите Альянса в 2008 году.

Уже тогда Путин не признавал суверенитет Украины. Именно в Бухаресте 14 лет назад на саммите НАТО он сказал тогдашнему президенту США Джорджу Бушу:

"Ты же понимаешь, Джордж, что Украина – это даже не государство. Что такое Украина? Часть ее территорий – это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами".

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Тогда, испугавшись угроз Путина применить ядерное оружие, если НАТО приблизится к российским границам, Франция и Германия заблокировали предоставление Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО. А уже через четыре месяца, в августе 2008 года, российские танки стояли под Тбилиси.

"Я разговаривал с Меркель. Я знаю ее 20 лет. И она всегда говорила, что Путин врет. Поэтому она никогда не верила Путину. Она сказала мне лично во время разговора один на один, что совсем не доверяет Путину. Она сказала, что он врет", – сказал в интервью ТСН.ua депутат Бундестага от ХДС Томас Хайльман.

Мы записывали это интервью еще в мае, когда ВСУ нанесли первое стратегическое поражение российской армии, разбив ее под Киевом. Тогда же не под запись некоторые немецкие эксперты, с которыми ТСН.ua встречался в Берлине, прямо говорили:

"Вы должны держаться так долго, как можете, потому что они потом придут за нами, большая война с Россией неизбежна".

Немецкие эксперты так говорили, потому что не верили в победу Украины в войне против ядерной России, добавляя вопрос: а что же считать победой Украины? Вместо признания очевидного факта коллективной ответственности Запада за развязанный Путиным кровавый геноцид украинцев, Ангела Меркель, руководившая Германией 16 лет, может и не верила Путину, но отчаянно проводила политику умиротворения агрессора. В конце концов, она навредила и самой Германии, которая оказалась в тотальной зависимости от российских энергоносителей.

Томас Хайльман честно признает, что политика Германии в отношении России была ошибочной. Но готов ли Берлин исправить одну из главных ошибок – разблокировать для Украины дорогу к членству в НАТО? Хайльман в интервью ТСН предположил, что, возможно, если бы Украина начала активное движение к НАТО после Бухарестского саммита 2008 года, Путин начал бы войну уже тогда. Но сейчас, по его словам, после победы в войне с Россией, у Украины есть все шансы стать полноправным членом как ЕС, так и НАТО.

Через 14 лет после Бухарестского саммита Запад наконец-то начинает понимать, что политика умиротворения России не сработала. Да и в Кремле сбросили маски. Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что еще война против Грузии в 2008 году была сигналом США и НАТО о необходимости прислушаться к каким-то опасениям России относительно угроз ее собственной безопасности.

Полномасштабному нападению на Украину 24 февраля 2022 года предшествовали угрозы заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова в адрес США и НАТО "собирать манатки и убираться на рубежи 1997 года", поставив таким образом под сомнение пять волн расширения Альянса до 2020 года, когда членами НАТО стали 14 стран.

Уже сейчас, спустя почти семь месяцев войны, когда Киев устоял, а ВСУ перешли к контрнаступлению, освобождая юг и Харьковщину, хотя Запад давал нам три дня, очевидно, что Россия хочет просто стереть Украину с политической карты мира. А потом взяться за другие страны. В Кремле не скрывают, что хотят воскресить Советский Союз или, как они это называют, "историческую Россию".

"Я считаю, что главная цель – это то, что Путин сказал, обращаясь к внутренней аудитории. Это восстановление Российской империи. Это его главная цель", – сказал в интервью ТСН.ua министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Но и Запад, хоть и с опозданием, это очень хорошо понимает. Возможно, именно поэтому президент Франции Эммануэль Макрон уже почти оставил попытки убедить Путина, а канцлер Германии Олаф Шольц учиться управлять зенитной артиллерийской установкой Gepard и поддерживает членство Украины в ЕС.

Как война Путина изменила НАТО

На первой пресс-конференции после избрания президентом, 25 марта 2021 года, Джо Байден произнес такие слова:

"Это понятно, вполне понятно. И большинство исследователей со всей страны, не хочу сейчас их перечислять, согласятся со мной, что это битва между важностью демократий в 21 веке и автократиями. Если вы заметили, Россия больше не говорит о коммунизме, она сейчас за автократию, когда важные решения принимаются руководителем страны. На это ставка. Мы докажем, что демократия работает".

Это заявление прозвучало в разгар первого масштабного скопления российских войск возле украинских границ весной 2021 года. Уже тогда американская разведка по крохам собирала данные о настоящих планах Путина. Но Запад продолжал политику умиротворения агрессора, допустив еще две роковых ошибки: России дали достроить опальный "Северный поток-2", а Байден лично встретился с Путиным в Женеве.

"Настоящие цели Путина только в его голове. Мое предположение, еще задолго до войны я обдумывал идею. Мы не знаем, болен Путин или нет. Это лишь спекуляции. Но мы точно знаем, что моложе он не становится. В России стоит вопрос транзита власти. Поэтому, я думаю, Путин представляет, что ему нужно создать большой проект, если можно так сказать, и люди спорят, это Советский Союз-2 или даже Российская империя", – сказал в интервью ТСН.ua министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Министр предположил, что Путин стремится создать крупный геополитический проект, охватывающий Грузию, Молдову, Украину, Беларусь и даже Армению, чтобы войти в историю собирателем российских земель, а уже потом в реинкарнированном СССР или, как это называют в Кремле, "исторической России", передать власть преемнику. Недаром же, по словам министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, Путин стал сравнивать себя с Петром I.

С литовским и финским министрами ТСН.ua общался на полях саммита НАТО в Мадриде, который можно считать историческим. Российская полномасштабная война против Украины вынудила блок проснуться. Кажется, Альянс вспомнил цель своего существования.

Во-первых, союзники приняли новую Стратегическую концепцию НАТО на следующие 10 лет, где впервые признали Россию самой большой угрозой безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

Во-вторых, в ряды Альянса вступают Швеция и Финляндия.

"Путин стремился к "финляндизации" Европы. А сейчас получает "натовизацию" Европы. И это именно то, чего он не хотел, но именно то, что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность Европы", – заявил Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде.

Швеция и Финляндия уже давно достигли всех стандартов и были готовы стать членами НАТО в любой момент. Но оставались внеблоковыми. Полномасштабная война, которую Путин развязал против Украины 24 февраля 2022 года, все изменила.

"Когда мы видим войну в Европе, когда наш сосед Россия нападает на Украину с 40-миллионным населением, используя насилие, военную силу, пытаясь сменить там власть, нам становится очень тревожно. И если мы вернемся в прошлый год, мы в Финляндии имели только 30% поддержки вступления в НАТО. Сейчас у нас почти 80%. Это показывает, что граждане Финляндии хотят иметь максимум безопасности и взаимодействия со странами-членами НАТО в сложившихся условиях", – сказал в интервью ТСН.ua министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Третий важный итог Мадридского саммита НАТО – существенное укрепление военной мощи на восточном фланге Альянса. Общая численность американских военнослужащих в Европе увеличилась до 100 тыс. человек. В Польше на постоянной основе разворачивается штаб 5-го армейского корпуса ВС США. А в Румынии на ротационной основе будет дислоцироваться бригада до 3 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданского персонала.

И последний, четвертый вывод – это долгосрочная стратегия НАТО по перевооружению Украины, которое происходит прямо на поле боя. Об этом также договорились союзники, пообещав предоставить Украине усиленный Пакет поддержки, что указано в итоговой декларации саммита НАТО в Мадриде. Но происходит это очень медленно. Нам критически не хватает дальнобойной артиллерии, ракетных систем средней дальности, авиации, ПВО и ПРО. И это наглядно продемонстрировали российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре, обесточившие ряд украинских областей.

На сайте НАТО есть даже отдельный раздел "Ответ НАТО на вторжение России в Украину". Но информации о практической помощи Украине, как говорят на Западе, on the ground (в переводе с англ. "на земле" или "на поле боя" – ред.) там почти нет. Лишь фразы, что "НАТО не представляет угрозы России" и о "нераспространении этой войны за пределы Украины".

Да, многие процессы на Западе происходят непублично. Но известно, что, например, Польша и несколько других стран были готовы передать Украине советские истребители. Но США это заблокировали. То же самое с поставкой Украине танков. По информации немецкой прессы, есть неофициальная договоренность НАТО этого не делать. Как и нет согласия Вашингтона на поставку Украине своих истребителей и дальнобойных ракет (например, дальностью 300 км) для артиллерии.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сейчас мы являемся свидетелями самой опасной ситуации в Европе со времен Второй мировой войны, а полномасштабная война России против Украины может растянуться на годы.

"То, что происходит в Украине, ужасно. Но было бы гораздо хуже, если бы война была между Россией и НАТО. В этом конфликте НАТО имеет две задачи: поддержать Украину и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО", – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг 4 августа в Норвегии.

С каждой новой поставкой вооружений Украине Запад тестирует российскую реакцию. Но, когда мы говорим о НАТО, там до сих пор боятся признать: Европа уже опосредовано в войне с Россией. Альянс практически потерял Черное море, к которому имеют выход три страны-члена НАТО, отказавшись в свое время принять стратегию укрепления безопасности Черноморского региона. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что бомбардировщики Су-24 уже переоборудованы под несение тактического ядерного оружия. Беларусь граничит с тремя неядерными странами-членами НАТО: Латвией, Литвой и Польшей. Поэтому чем дольше Альянс будет отмежевываться и медлить, тем ближе и быстрее война будет приближаться к его восточным границам. Правда, она уже там.

Будущее НАТО: возможна ли война с Россией?

Главная битва между демократиями и автократиями разворачивается прямо сейчас на поле боя в Украине. Мир погружается во времена новой Холодной войны. За единственным исключением: сейчас водораздел проходит между демократиями и автократиями, а Кремль собственными руками опускает над Россией новый железный занавес.

На Западе едины в том, что Россия не должна выиграть эту войну. Но похоже, что там до сих пор нет стратегии победы Украины. Ведь первая со времен Второй мировой полномасштабная война на европейском континенте – это коллективная ответственность.

"Президент Байден сказал, что мы не собираемся вступать в прямую борьбу американскими войсками на поле боя, потому что не хотим Третьей мировой войны. Но мы предоставим Украине возможности, необходимые для защиты своей территории от этой агрессии", – сказал в интервью ТСН.ua посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Зато уже упомянутый нами Дмитрий Медведев заявляет, что это они пытаются предотвратить Третью мировую войну, поэтому и напали на Украину. Россия открыто угрожает странам Балтии, Польше и с недавних пор еще и Германии. Значит ли это, что война может выйти за пределы Украины, чего так боится НАТО?

"Это возможно. Поэтому мы помогаем Украине, чем можем. Вот почему мы в странах Балтии и Латвии настаивали на увеличении численности войск НАТО в Балтийском регионе. Поэтому мы очень рады видеть, что Финляндия и Швеция присоединяются к Альянсу", – сказал в интервью ТСН.ua министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Особенно реальные очертания выход этой кровавой войны приобретает на фоне ядерного терроризма, который проводит путинский режим. Захват Запорожской АЭС и возможная там ядерная катастрофа угрожают не только Украине и, собственно, самой России. В Великобритании и США уже заявили, что утечка радиации на ЗАЭС будет нарушением 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. То есть это будет считаться нападением на весь Альянс.

Похоже, Администрация Байдена понимает, что полномасштабная война России против Украины рискует стать не только затяжной, но и может выйти далеко за границы сегодняшнего театра военных действий. Поэтому собирается назначить генерала, который будет отвечать за военную миссию по поддержке Украины, и присвоит ей официальное название. А ленд-лиз, к сожалению, снова откладывается.

Кровавая война России, ставшая настоящим геноцидом украинского народа, длится уже более шести месяцев. Что же получил Путин? Санкции, убивающие российскую экономику, десятки тысяч гробов, разрушенную армию и тотальную изоляцию. Но признал ли Запад свою величайшую в истории ошибку, допущенную в 2008 году?

"Обещания Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО, действуют. Мы должны придерживаться обещаний. Это причина, почему мы не дадим этой дискуссии погаснуть. Мой дорогой друг, президент Зеленский сказал, что Литва будет принимать следующий саммит НАТО в Вильнюсе. И он выразил надежду, что сможет его посестить физически", – сказал ТСН.ua президент Литвы Гитанас Науседа на саммите НАТО в Мадриде.

Полномасштабная война России против Украины сплотила и укрепила НАТО. Путин так хотел отодвинуть Альянс подальше от России, что получил на 1300 км больше НАТО на своих границах. И Запад совершит еще одну историческую ошибку, если после вступления Финляндии и Швеции двери Альянса закроются.

Украина переходит на стандарты НАТО уже сейчас прямо на поле боя, используя современное западное оружие. Поэтому следующий саммит НАТО в Вильнюсе просто должен стать историческим. Ведь он будет происходить ровно через 10 лет после печально известного Вильнюсского саммита Восточного партнерства, где Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, после чего началась открытая кровавая война России против Украины.

Именно в Вильнюсе в 2023 году Украина должна услышать: "Мы ждем вас в НАТО, подавайте заявку". А на переходной период мы должны получить железобетонные гарантии безопасности, а не очередной Будапештский меморандум, по примеру тех, которые были даны Великобританией Финляндии и Швеции, пока они физически не станут членами НАТО.