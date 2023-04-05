НАТО уже возле Петербурга: "финляндизация" Украины — когда расширение Альянса дойдет до российского Брянска, Белгорода и Воронежа

Еще в январе 2022 года, за месяц до войны против Украины, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков советовал НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". А уже через полтора года Кремль получил на 1300 км больше НАТО на своих границах. И произошло это именно в день основания Альянса – 4 апреля 1949 года был заключен Североатлантический договор. Поэтому не только кремлевские преступники любят символизм. На этот раз против России использовали его же оружие.

Вместе с Финляндией к НАТО должна была присоединиться и Швеция. Но из-за позиции Турции этого пока не произошло. Но до конца 2023 года вопрос будет решен. А как насчет Украины? Вступление Финляндии в НАТО приходится еще на одну годовщину — 15 лет назад состоялся печальноизвестный Бухарестский саммит Альянса, где Украине отказали в ПДЧ. Исправить эту ошибку лучше поздно, чем никогда, предоставив Украине ПДЧ, дорожную карту по вступлению в НАТО или соответствующие четкие юридически закрепленные гарантии уже на июльском саммите Альянса в Вильнюсе.

Есть ли на это политическая воля всех стран-членов НАТО? До сих пор ли страх перед Россией остается ключевым при принятии этого решения? Как сделать так, чтобы ошибка Бухареста-2008 не стала ошибкой Вильнюса-2023 и Вашингтона-2024, когда США будут принимать юбилейный саммит НАТО?

ТСН.ua искал ответы на эти вопросы, как и на главный – как Украине стать 33-м членом НАТО сразу после Швеции.

Киев-Бухарест-Киев

Ошибка Бухареста

На самом деле ответ на главный вопрос – как Украине стать уже 33-м членом НАТО сразу после Швеции – очень прост. На это требуется политическая воля всех стран-членов Альянса. К сожалению, почти за полтора года самой большой со времен Второй мировой войны в Европе ее до сих пор нет. Запад не спешит исправлять свою величайшую геополитическую ошибку, сделанную на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

Осенью прошлого года Украина официально направила в НАТО заявку на вступление. Однако, как пишет Financial Times, западные дипломаты ее просто игнорируют. The Wall Street Journal также отмечает, что вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Во-первых, в Альянсе считают, что обсуждать членство Украины в НАТО во время войны не ко времени.

Во-вторых, некоторые страны-члены, слишком западные, опасаются, что одобрение заявки Украины на вступление в НАТО приведет к еще большей эскалации войны, которая может распространиться непосредственно на государства Альянса.

Однако Украина уже не согласится на цитирование в декларации нынешнего Вильнюсского саммита НАТО обещания Бухареста-2008, что Украина непременно станет членом Альянса, но когда-то, затем, без согласования конкретных временных рамок и четкого перечня условий/реформ, которые Украина должна выполнить на пути к членству. Ведь вступление в НАТО — это не только о военном согласии, но и о верховенстве права, борьбе с коррупцией, соблюдении демократических стандартов и т.д.

Известный американский дипломат Дэниел Фрид напоминает, что 15 лет назад в Бухаресте на следующий день после саммита Альянса во время заседания Совета НАТО-Россия Путин публично выдвинул претензии на Крым, а чтобы подчеркнуть это – через четыре месяца начал войну против Грузии.

"Пора выполнять решения Бухареста. Членство Украины в НАТО может быть лучшим способом положить конец неопределенности относительно места Украины в Европе. История после Холодной войны показывает, что вступление в НАТО лишает двусмысленности и уменьшает соблазн России угрожать или оказывать давление. Серая зона — это приглашение (для России – ред.). Членство в НАТО помешало России сделать с Эстонией и Латвией то, что она сделала из Украины с 2014 года", — отмечает Дэниел Фрид.

Через 15 лет после Бухареста никто и не скрывает, кто тогда совершил одну из кричащих геополитических ошибок, приведшую к крупнейшей со времен Второй мировой войны на европейском континенте. По словам Павла Попеску, румынского депутата, члена оборонного комитета и делегации Румынии в ПА НАТО, это были тогдашние лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози. В интервью ТСН.ua, которое мы записывали в здании румынского парламента, где в 2008 году и состоялся печально известный саммит НАТО, Павел Попеску сказал, что 15 лет назад была допущена очень большая ошибка. Однако, по его словам, к сожалению, вопрос членства Украины в НАТО до сих пор табу.

НАТО приближается

Вопрос членства Украины в НАТО остается табу, потому что Запад до сих пор не определился со своей конечной целью в полномасштабной войне России против Украины. По обе стороны Атлантики повторяют: "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно". Однако, "сколько это будет нужно" при чем? Ведь есть разница между: "сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия окончательно и бесспорно проиграла" и "чтобы Украина не проиграла".

В интересах как Украины, так и Запада, чтобы эта война закончилась как можно скорее окончательной победой Украины. Для этого нам нужны дальнобойные возможности и современные истребители. А с этим США и союзники не торопятся.

"На Западе существует самоограничение. Запад не хотел бы видеть, как вы, украинцы, используете предоставляемые системы для атаки против России. Крым и все, что в Крыму, – это приемлемая цель – он принадлежит Украине. Но вне этого Запад не будете комфортно, когда вы используете их системы против России Давайте не забывать, что Россия – это ядерная сила, и вы видели, как Путин, потому что у него немногое осталось, что бы можно было продемонстрировать, все больше подчеркивает ядерный компонент. мы должны быть осторожны в этом отношении", — сказал в интервью ТСН.ua бывший министр обороны Румынии и вице-президент Европарламента Иоанн Мирча Пашко.

Однако, если руководствоваться логикой ядерного страха, то и за Крым сумасшедшие кремлевские вожди угрожают применить ядерное оружие. Это действительно едва ли не единственный рычаг шантажа, оставшийся у Путина и его преступного окружения. Именно поэтому неделя до официального вступления Финляндии в НАТО сопровождалась угрозами Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. В понедельник, 3 апреля, посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что это тактическое ядерное оружие будет стоять прямо у натовских границ. А уже во вторник, 4 апреля, в день вступления Финляндии в Альянс, министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что в Беларусь уже завезли комплексы "Искандер-М", которые способны наносить ядерные удары, а вступление Финляндии в НАТО он оценил как " увеличение рисков более широкого конфликта".

"Это исторический момент. Военно мы были внеблоковыми. Решение было принято после российского вторжения в Украину. Мы увидели, что может произойти с нами по соседству. Мы имеем 1300 км общей границы с Россией. Это мирная граница. Но мы должны быть готовы для любого. -каких сценариев. Когда россияне сейчас говорят о ядерном оружии — это то, что мы должны воспринимать серьезно", — заявил в день вступления в НАТО министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто.

Поэтому термин "финляндизация", который до 4 апреля 2023 года, а по факту до 24 февраля 2022 года, означал по существу нейтральность в обмен на ненападение со стороны России, теперь очень кстати приобретает новые краски. Западу следует наконец перестать бояться возможной эскалации со стороны Кремля или использования ядерного оружия. Исторический опыт доказывает: единственное, чего боится Россия – это НАТО.

Также читайте Финляндия 4 апреля официально стала членом НАТО – Моравецкий

Именно поэтому членство Украины в Альянсе – единственный действенный предохранитель от повторения полномасштабных войн в Европе в будущем. И именно поэтому Украина должна сломать эту стену на Западе, чтобы начать переговоры о вступлении в НАТО уже сейчас, а не после окончания войны или подписания какого-нибудь мирного договора с Россией, которого может и не быть. А пока мы будем идти к членству в НАТО, Украина должна получить железобетонные гарантии безопасности вроде тех, которые предоставлялись Швеции и Финляндии до их фактического вступления в Альянс, когда на них начнет распространяться статья 5 о коллективной обороне.

Сделать это будет очень сложно. Ведь еще раз подчеркнем, что на Западе до сих пор не верят, что Украина сможет вернуть все свои территории вплоть до международно признанных границ 1991 года. Но это замкнутый круг, потому что, чтобы силы обороны Украины были успешными на поле боя и собственно дошли до границ-1991, нам нужно мощное дальнобойное оружие.

От Вильнюса до Вашингтона

Параллельно со встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, где Финляндия официально присоединилась к Альянсу, впервые с 2017 года состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО (КУН), которую шесть лет подряд блокировала Венгрия. Это незаурядное событие. НАТО, где решения принимаются консенсусом, несмотря на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, что это, мол, подрывает единство Альянса, смогло преодолеть вето Будапешта. Это создает прецедент на будущее: когда будет решаться судьба окончательного членства Украины в НАТО, страны-члены, несмотря на предстоящее сопротивление Венгрии, могут просто проигнорировать ее вето.

По итогам КУН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба особо подчеркнул, что вопрос ПДЧ в НАТО для Украины как промежуточного этапа для вступления в Альянс снят с повестки дня, потому что мы официально подали соответствующую заявку. Из этого следует, что, как и Швеция и Финляндия, мы будем настаивать на членстве в НАТО, минуя формальное получение ПДЧ. Поэтому от Вильнюсского саммита в июле, куда приглашен президент Зеленский, по словам Дмитрия Кулебы, мы ожидаем формализованных решений, которые будут приближать членство Украины в НАТО.

"Мы не ищем решения, которые только констатируют состояние отношений. Повторение в очередной раз, что двери НАТО остаются открытыми, — этого будет недостаточно", — подчеркнул украинский министр иностранных дел.

Однако, судя по многочисленным публикациям в западной прессе, натовские союзники больше думают о том, что предложить Украине в обмен на четкую юридически закрепленную перспективу членства в НАТО: от более тесного и углубленного взаимодействия с Альянсом и каких-то размытых гарантий безопасности до многолетней программы поддержки Украины со стороны НАТО, которую уже поддержали страны-члены.

"Мы разработаем многолетнюю инициативу поддержки Украины, которая поможет обеспечить оборону Украины, осуществить переход от оборудования и доктрин советской эпохи к стандартам НАТО и повысить оперативную совместимость с НАТО", — отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Относительно многолетней программы поддержки это не что-то новое. На Мадридском саммите НАТО в 2022 году был одобрен усиленный пакет поддержки для Украины, который менее чем через год трансформировался в многолетнюю программу. По информации Bloomberg, Столтенберг предлагает странам-членам Альянса выделять по 500 млн. евро в год для ее наполнения. Деньги пойдут на нелетальную помощь: топливо, защитное снаряжение и другие способы противодействия российской агрессии.

Вместе с этим во вторник, 4 апреля, США объявили о новом пакете военной поддержки Украины на $2,6 млрд. Это дополнительные боеприпасы, противодронные пушки, мобильные ракетные комплексы с лазерным наведением, радиолокационные станции воздушного наблюдения, реактивные системы залпового огня, минометные системы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, патроны, тактические автомобили для эвакуации техники, тяжелые топливозаправщики и т.д.

Украина очень благодарна США за непрерывную военную поддержку в полномасштабной войне против России. Однако, готовя этот материал к 15-й годовщине печально известного Бухарестского саммита и 74-й годовщине основания Альянса, когда Финляндия стала 31-м членом НАТО, ТСН.ua пообщался со многими политиками, экспертами и дипломатами, преимущественно в Румынии. И все так или иначе говорят, что если бы было уверено лидерство США по железобетонной перспективе членства Украины в НАТО, уже Вильнюсский саммит Альянса мог бы стать историческим для Киева.

В интервью ТСН.ua государственный советник по внешней политике канцелярии премьера Румынии Юлиан Кифу говорит, что Украина может стать членом НАТО де-факто, имитируя статью 5 Североатлантического договора в двустороннем соглашении с НАТО.

"Как это происходит со Швецией и Финляндией (до ее вступления – ред.). Они имеют гарантии безопасности от США и Великобритании, которые в значительной степени компенсируют гарантии внутри НАТО. Но вы не будете иметь тех же прав, что и другие участники, вы не будете иметь права голоса и т.д. Поэтому это удобное членство, которое может произойти мгновенно, за короткий промежуток времени", — считает Юлиан Кифу.

Бывший представитель Турции при НАТО, посол Фатих Джейлан не сомневается, что вопрос членства Украины в НАТО и предоставление Украине ПДЧ будет одной из топ тем Вильнюсского саммита НАТО. Однако дипломат не ожидает, что этот вопрос как-то решится до окончания войны.

"Я бы сказал, что большинство стран-членов НАТО хотели бы увидеть четкие основы новой архитектуры безопасности в Европе после окончания этой войны. Поэтому до этого было бы нереалистично ожидать очень прочного курса на членство Украины в НАТО в краткосрочной перспективе. Но это не исключает альтернативы дальнейших размышлений о потенциальном членстве Украины в долгосрочной перспективе. Вероятнее всего и реалистичнее, чтобы это была новая европейская архитектура безопасности. Возможно, новая архитектура евроатлантической безопасности в более широком понимании после окончания этой войны. И именно тогда союзникам придется решать вопросы членства Украины", — сказал в интервью ТСН.ua посол Фатих Джейлан.

Вряд ли это устраивает 82% украинцев, по последним опросам поддерживающих полноправное членство в НАТО. Однако на пресс-конференции по итогам заседания КУН во вторник, 4 апреля, Йенс Столтенберг подчеркнул, что победа Украины в войне является предпосылкой для любой дискуссии о будущем членстве в НАТО. Что опять же, повторимся, замкнутый круг, потому что без дальнобойного оружия и истребителей освободить Крым военным путем будет довольно сложно.