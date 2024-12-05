НАТО в обмен на прекращение огня: в США и ЕС похоже есть консенсус, что нейтральность Украины можно "продать" Путину

Чем ближе к инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года, тем больше появляется подробностей о предстоящей попытке США и ЕС договориться с Путиным о прекращении огня и заморозке войны.

5 декабря, ровно 30 лет назад, Украина, Россия, США и Великобритания подписали пресловутый Будапештский меморандум. Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, добровольно отказавшись от третьего ядерного потенциала в мире. Вместо этого получил лишь $700 млн от США, твелы для своих АЭС от РФ и "гарантии" безопасности, которые так никогда и не сработали.

В 2014 году, после оккупации Россией Крыма и начала интервенции в Донбасс, Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума, но безуспешно. В Вашингтоне и Лондоне утверждали, что в Будапештском меморандуме отсутствует механизм выполнения этих "гарантий". Поэтому, возможно, украинским властям нужно было задействовать Будапештский меморандум еще в 2003 году во время событий вокруг острова Тузла, чтобы избавиться от надежд.

Все стало понятно уже в 2008 году, когда на Бухарестском саммите НАТО Украина и Грузия не получили ПДЧ, а уже через четыре месяца российские танки стояли в 40 км от Тбилиси, где остаются до сих пор. В своих недавно увидевших свет мемуарах "Свобода" бывший канцлер Германии Ангела Меркель до сих пор оправдывает решение Бухареста, в том числе и дислокацией тогда в Крыму ЧФ РФ. Однако выгоды в виде дешевого российского газа, обеспечивавшего первенство в немецкой экономике, получила лишь ФРГ. Украина и Грузия – войны и смерти.

Похоже, что через 30 лет после подписания Будапештского меморандума и 16 лет спустя после Бухарестского саммита НАТО мало что изменилось. Как и раньше, Запад готов торговать членством Украины в НАТО. Только теперь еще в обмен на согласие на российскую оккупацию украинских территорий. Ибо именно это предполагает "мирный" план Трампа, который он предлагает Путину. Именно поэтому Киев на днях поставил Западу ультиматум: Украина заранее отказывается от альтернативных членству в НАТО форматов.

Как далеко от приглашения к вступлению в Альянс? Читайте в материале ТСН.ua.

План Трампа: быстро заморозить войну

Еще полгода назад как в Киеве, так и в ключевых европейских столицах опасались, что вопрос войны России против Украины не в личном приоритете Дональда Трампа. В отличие от Китая, Ирана и Ближнего Востока. Однако уже сейчас очевидно, что все как раз наоборот. Будущая Администрация Трампа попытается быстро закончить – заморозить путем установления режима прекращения огня – войну России против Украины. В этом и состоит смысл "мирного" плана Трампа, отдельные детали которого все чаще появляются в западной печати.

По информации издания Reuters, которое пообщалось с ближайшими советниками Трампа, сейчас в команде избранного 47 президента США есть три основных плана: новоназначенного спецпредставителя по Украине и России Кита Келлога; вице-президента Джей Ди Венса; и бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла. Ранее ТСН.ua подробно описывал каждый из этих планов. Все они публичные, очень похожие между собой и сводятся к трем основным пунктам:

заморозить войну методом установления режима прекращения огня;

создать на линии разграничения демилитаризованную зону;

отложить перспективу членства Украины в НАТО на неопределенный срок.

Добавим, что СМИ также постоянно ссылаются на исследования Кита Келлога и Фреда Флейца (как и генерал-лейтенант Келлог, Флейц также работал руководителем аппарата Совета нацбезопасности Белого дома при президентстве Трампа) еще с апреля 2024 для America First Policy Institute (AFPI), где Их план окончания войны России против Украины изложен более подробно. В части давления на Украину и Россию, чтобы они согласились на переговоры, Трамп, по их предложению, должен действовать следующим образом:

угрожать Путину вооружить Украину до зубов, если тот не согласится начать переговоры по окончании войны;

угрожать Зеленскому остановить любую помощь Украине, если Киев не согласится на переговоры.

Хотя нужно подчеркнуть, что после этого апрельского исследования Кит Келлог больше нигде публично не озвучивал это предложение. Однако это однажды заявил Джей Ди Вэнс. К тому же, как добавляет Reuters, Трамп еще не созвал рабочую группу по разработке унифицированного мирного плана, наполнение которого будет зависеть от его личного взаимодействия с Зеленским и Путиным. Однако, действительно, все озвученные в команде Трампа подходы к заморозке боевых действий путем установления режима прекращения огня (ибо все то, что мы слышим от них — это не полноценное урегулирование и окончание войны) содержат отказ Украины от вступления в НАТО.

В принципе, в этом нет ничего нового. Ведь на протяжении этих четырех лет, каждое лето, от саммита до саммита Альянса, ТСН.ua постоянно писал, что членство Украины в НАТО – это красная линия лично для Джо Байдена. Он убежден, что вступление Украины в Альянс равно чуть ли не ядерной войне с Россией. А примерно за год до президентских выборов в США 5 ноября этого года в Администрации Байдена, обдумывая его "наследство", всерьез обсуждали сценарий давления на Киев с целью начала переговоров с Москвой о режиме прекращения огня в обмен на нейтральный статус Украины.

Об этом сейчас уже немногие вспоминают. Хотя еще год назад такой риск всерьез обсуждали многие украинские и европейские эксперты, в то время как некоторые украинские дипломаты убеждали, что Трамп может и согласиться на членство Украины в НАТО просто потому, что этого не хотели Байден и демократы. Так что, как видим, предложения, которые мы сейчас слышим от окружения избранного президента Трампа, ничем не отличаются от того, что уже было при Администрации Байдена.

Рычаги давления: НАТО и Путин

ТСН.ua уже писал, что на днях в Брюсселе была встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Глава украинского МИД Андрей Сибига поехал туда с официальным заявлением Киева к своим коллегам по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума. Главный посыл этого документа – Украина заранее отказывается от альтернативных членству в НАТО форматов.

Однако когда Украина может получить приглашение? Уже после войны или еще во время активных боевых действий? Какая будет процедура? Эти и многие другие вопросы звучали 3-4 декабря в Брюсселе, но так и остались без ответа. К тому же генсек НАТО Марк Рютте предупреждал, что соответствующих дискуссий во время этой встречи натовцев не будет.

"Альянс сфокусируется на оказании военной помощи Украине, чтобы тогда, когда Украина решит начать переговоры, она могла делать это с позиции силы. Украине сейчас нужно больше военной помощи и меньше разговоров о том, как должен выглядеть мир", — добавил Марк Рютте.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна также добавил, что обсуждение членства Украины в НАТО не должно быть на повестке дня именно сейчас. "Нам нужно делать вещи в правильном порядке, и поддерживать Украину сейчас. Единственная действенная гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО. Но до этого мы должны поддержать Украину в ее опоре, и заставить Путина изменить его цели. Сейчас он не изменил своих целей. ", – заявил Тсахкна.

То есть, как видим, у НАТО нет консенсуса по поводу членства Украины. Как и 30 лет назад во время заключения Будапештского меморандума, так и 16 лет назад на Бухарестском саммите Альянса, Запад все еще рассматривает будущее Киева, оглядываясь на Москву. Сейчас все усугубляется еще и российской оккупацией украинских территорий и полномасштабной войной. Но по крайней мере в одном вопросе в Альянсе консенсус есть: обсуждать членство Украины в НАТО нужно после окончания войны. Однако и здесь есть свои подводные камни.

Одни опасаются, что даже предоставление Украине приглашения в членство может спровоцировать Путина применить тактическое ядерное оружие. И удар России "Орешником" – "новой" баллистической ракетой средней дальности по Днепру 21 ноября – лишь усиливает эти страхи. Вдобавок, союзники хотят услышать позицию Трампа по этому поводу, которая очевидно станет известна уже после его инаугурации 20 января 2025 года. В частности, об этом в Брюсселе сказала министерка иностранных дел Латвии Байба Браже.

Другие считают, что нужно сначала прийти к какому-то формату переговоров с Россией, чтобы прекратились боевые действия и зафиксировался постоянный режим прекращения огня, а потом обсуждать членство Украины в НАТО. Однако в детали – кто будет мониторить этот режим прекращения огня (миротворцы или другие силы), как заставить Россию прекратить воздушные атаки и т.д. – никто не хочет.

Например, министр иностранных дел Люксембурга на днях в Брюсселе заявил, что развертывание натовских войск в Украине (сейчас Париж и Лондон обсуждают возможность отправки своих войск – ред.), даже если они будут мониторить режим прекращения огня – это война. "Если Трамп скажет: "Вот мой план, я прекращаю давать деньги…". Один за другим другие сделают так же. И тогда это действительно произойдет. Мы подведем Украину, и это будет ужасно. Они воюют за нас, не следует об этом забывать. Но я не считаю, что мы готовы отправлять туда людей», – заявил Ксавье Беттель.

Есть много и таких, кто говорит о так называемом членстве Украины в НАТО "частями". ТСН.ua уже не раз писал, что эту модель начали активно обсуждать сразу после прошлогоднего Вильнюсского саммита НАТО. Однако, опять же, никто не хочет вдаваться в детали. В частности, что будет, если Россия продолжит воздушные атаки? Это будет нарушением статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне?

Ведь Путину, при поддержке Китая, Ирана и Северной Кореи, важно взорвать эту статью 5, чтобы развалить Альянс. И ось "зла" это уже давно делает, когда российские ракеты и "шахеды" залетают на территорию стран-членов НАТО, а на дне Балтийского моря "странным" образом повреждаются кабели связи, как раз в тот момент, когда там находятся или- то русские, то ли китайские корабли.

Все ждут Трампа: Киев уже начал диалог

Поэтому сейчас у НАТО действительно нет консенсуса относительно членства Украины. Однако это не означает, что окно возможностей закрыто. Все будет зависеть от того, действительно ли Запад захочет проявить политическую волю, вооружив Украину и введя еще более мощные санкции против России, чтобы снизить доходы российского бюджета и количество денег у Путина для продолжения этой войны, а Украину привести к переговорам с позиции силы.

Эксперты Hudson Institute в своей статье о призыве к Трампу ужесточить санкции против России пишут, что сейчас Кремль на пороге экономического кризиса. Стремительное падение рубля и рост цен на продукты питания в России, что реальная инфляция значительно превышает официальные данные. Единственным выходом для Кремля была продажа золота и других ликвидных запасов Фонда национального благосостояния, половина которого заморожена в ЕС. По оценкам аналитиков эти запасы будут исчерпаны в первой половине 2025 года.

"С такой мрачной финансовой картиной легко понять, почему Путин активно атакует Украину, как акула, чувствующая кровь в воде. США и их европейские союзники должны ответить давлением на российскую экономику. Во-первых, новая Администрация Трампа должна рассмотреть полный запрет на продажу российской нефти. Во-вторых, США должны работать, чтобы Китай не предоставлял России чувствительные технологии. Вашингтон и его европейские союзники должны расширить усилия по перепрофилированию замороженных российских активов для (финансирования – ред.) военных действий (ВСУ – ред.). Эти шаги заставят Путина поставить перед дилеммой: либо поднять налоги и сократить соцуслуги, либо рискнуть гиперинфляцией, чтобы продолжить борьбу с Украиной", — отмечают аналитики Худсон институт.

Есть ли сейчас Украина в позиции силы, чтобы вести равноправные переговоры с Россией? Ответ очевиден – нет. Может ли украинская операция в Курщине, которая длится уже четыре месяца, улучшить переговорные позиции Киева? Почти наверняка – да. Хотя около 40% захваченной на Курщине территории россияне уже вернули.

"Сторонники Курской операции предполагают, что она дала Киеву жизненно важный рычаг для любых будущих мирных переговоров – возможно, инициированных новоизбранным президентом США Дональдом Трампом – а это значит, что Украине нужно сохранить плацдарм в этом районе по меньшей мере до весны", — пишет CNN .

Как сообщила The Wall Street Journal, Киев уже начал переговоры с командой Трампа по прекращению войны. В частности, в среду, 4 декабря, в США глава ОПУ Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров встретились с Китом Келлогом, Джей Ди Венсом и советником Трампа по нацбспеке Майком Волтцем. Но это совсем не значит, что они уже обо всем договорились. Тем более, что из Кремля постоянно раздаются заявления, что на заморозку войны и прекращение огня Москва принципиально не согласится.

Заинтересованы ли в Вашингтоне усиливать Украину? Пока, к сожалению, с перспективой большей поддержки есть проблемы. Во время встречи натовцев в Брюсселе 3-4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен прямо заявил, что Киев должен принять "трудные решения по дальнейшей мобилизации". Речь идет о понижении призывного возраста от 25 до 18 лет. В ОПУ уверяют, что никто на это не пойдет. К тому же, в интервью Sky News на прошлой неделе президент Зеленский говорил, что всего две с половиной из десяти бригад ВСУ укомплектованы необходимым оружием. Мероприятие об этом прекрасно знает, но оружие не дает уже год.

До инаугурации Трампа Администрация Байдена пытается передать как можно больше оружия на все деньги, предусмотренные в пакете на 61 млрд долларов, который Конгресс США принял в апреле этого года после паузы в 7 месяцев. Однако многочисленные американские медиа, ссылающиеся на источники в Пентагоне, сомневаются, что это удастся сделать, ведь не использовано еще более $6 млрд. Итак, какая-то часть денег перейдет в Администрацию Трампа. ТСН.ua уже сообщал, что Джо Байден также просил одобрить Конгресс дополнительный пакет для помощи Украине и пополнение запасов американского оружия на $24 млрд. Но спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не вынесет его на голосование.

"В Украине каждый час происходят изменения. Как мы и прогнозировали, как я говорил всем вам за несколько недель до выборов, если Трамп будет избран, это изменит динамику российской войны против Украины. Поэтому не Байдену принимать соответствующие решения. Сейчас у нас есть новоизбранный президент, и мы подождем и примем указания нового главнокомандующего по всему этому", – добавил Майк Джонсон.

Сейчас даже не перспектива членства Украины в НАТО является самым главным вопросом, а судьба дальнейшей военной помощи со стороны США. Ведь после своей инаугурации 20 января 2025 Трамп действительно может заблокировать предоставление нам оружия. И, напомним, это уже было с сентября 2023 года по апрель 2024 года, когда Трамп руками республиканцев в Палате представителей блокировал принятие пакета помощи Украине на $61 млрд.

Еще одной опасностью для Украины личный подход Трампа к решению проблемных геополитических вопросов. Стоит лишь упомянуть три его встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ином во время своего первого президентского срока. Как только Трамп понял, что Пхеньян не пойдет ни на какие уступки, он потерял интерес к этому вопросу. Поэтому сейчас один из приоритетных вопросов для Киева – не дать Трампу "устать" от войны России против Украины, как это уже было в свое время с КНДР, как только он поймет, что ее нельзя закончить через 24 часа.