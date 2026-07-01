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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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134
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"Национальный кэшбэк": на что и до какого срока нужно потратить деньги

Срок использования средств «Национального кэшбэка» продлили до 31 июля. Когда начнутся выплаты за апрель и весенняя компенсация за топливо?

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Стало известно, в течение какого срока необходимо использовать средства, полученные в рамках кэшбэка

Стало известно, в течение какого срока необходимо использовать средства, полученные в рамках кэшбэка / © pexels.com

Дополнительный месяц на использование национального кэшбэка. Срок использования средств продлен до 31 июля. Соответствующие важные изменения официально инициировало Минэкономики.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Решение о продлении сроков использования касается всех ранее сэкономленных гражданами средств, а также ожидаемой апрельской выплаты.

Вместе с ней украинцы получат и антикризисный кэшбэк на топливо, который активно действовал весной. Напомним, что тогда максимальная компенсация за один месяц составляла тысячу гривен.

Когда будут перечислены средства и на что их можно потратить

Уже с 3 июля деньги начнут массово зачисляться на карты пользователей программы. Украинцы имеют право полностью потратить полученную государственную помощь на следующие услуги и товары:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг (коммуналку);

  • покупку украинских лекарств;

  • покупку книг;

  • благотворительные пожертвования для Вооруженных сил Украины.

Следует помнить об установленном сроке: после 31 июля все неиспользованные гражданами средства автоматически вернутся в государственный бюджет Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АДСКАЯ жара! Возвращаются аварийные графики! Прорыв Хаймарсов на фронте! | ТСН 20:00 30 июня

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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