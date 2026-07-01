- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
"Национальный кэшбэк": на что и до какого срока нужно потратить деньги
Срок использования средств «Национального кэшбэка» продлили до 31 июля. Когда начнутся выплаты за апрель и весенняя компенсация за топливо?
Дополнительный месяц на использование национального кэшбэка. Срок использования средств продлен до 31 июля. Соответствующие важные изменения официально инициировало Минэкономики.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Решение о продлении сроков использования касается всех ранее сэкономленных гражданами средств, а также ожидаемой апрельской выплаты.
Вместе с ней украинцы получат и антикризисный кэшбэк на топливо, который активно действовал весной. Напомним, что тогда максимальная компенсация за один месяц составляла тысячу гривен.
Когда будут перечислены средства и на что их можно потратить
Уже с 3 июля деньги начнут массово зачисляться на карты пользователей программы. Украинцы имеют право полностью потратить полученную государственную помощь на следующие услуги и товары:
оплату жилищно-коммунальных услуг (коммуналку);
покупку украинских лекарств;
покупку книг;
благотворительные пожертвования для Вооруженных сил Украины.
Следует помнить об установленном сроке: после 31 июля все неиспользованные гражданами средства автоматически вернутся в государственный бюджет Украины.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АДСКАЯ жара! Возвращаются аварийные графики! Прорыв Хаймарсов на фронте! | ТСН 20:00 30 июня