"Национальный кэшбэк": на что и до какого срока нужно потратить деньги

Стало известно, в течение какого срока необходимо использовать средства, полученные в рамках кэшбэка / © pexels.com

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Дополнительный месяц на использование национального кэшбэка. Срок использования средств продлен до 31 июля. Соответствующие важные изменения официально инициировало Минэкономики.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Решение о продлении сроков использования касается всех ранее сэкономленных гражданами средств, а также ожидаемой апрельской выплаты.

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Вместе с ней украинцы получат и антикризисный кэшбэк на топливо, который активно действовал весной. Напомним, что тогда максимальная компенсация за один месяц составляла тысячу гривен.

Когда будут перечислены средства и на что их можно потратить

Уже с 3 июля деньги начнут массово зачисляться на карты пользователей программы. Украинцы имеют право полностью потратить полученную государственную помощь на следующие услуги и товары:

оплату жилищно-коммунальных услуг (коммуналку);

покупку украинских лекарств;

покупку книг;

благотворительные пожертвования для Вооруженных сил Украины.

Следует помнить об установленном сроке: после 31 июля все неиспользованные гражданами средства автоматически вернутся в государственный бюджет Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АДСКАЯ жара! Возвращаются аварийные графики! Прорыв Хаймарсов на фронте! | ТСН 20:00 30 июня

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