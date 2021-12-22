Натянул бюстгальтер и женские сапоги: как во Львове задержали педофила, проникавшего в школы

Натянул бюстгальтер и женские сапоги: как во Львове задержали педофила, проникавшего в школы

Подозреваемому сообщили о подозрении.

Во Львове задержали педофила, который проникал в школы и пытался развращать детей. Правоохранители узнали его на улице, поскольку подозреваемый обувался в примечательные сапоги.

Об этом 22 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Во время задержания во Львове подозреваемый был одет в женскую одежду

Известно, что подозреваемый накануне переоделся в женскую одежду и пробрался в одну из школ Львова. В туалете он требовал от 7-летней девочки, чтобы та разделась, однако ребенка спасла учительница. Искали педофила во Львове неделю.

Во вторник, 21 декабря, мужчину задержали. Подозреваемому выдали примечательные сапоги. От нацгвардейцев он пытался убежать.

Нацгвардиец Виталий Жупанский рассказал, что на момент задержания подозреваемый в педофилии также был одет в женскую одежду.

"Когда он расстегнул куртку, на свитере у него был белый бюстгальтер", – добавляет нацгвардеец Владислав Гриценчук.

Во Львове задержали 50-летнего подозреваемого в педофилии

Подозреваемому сообщили о подозрении.

"Ему грозит лишение свободы до 8 лет. Также установлено, что преступник находился в розыске за аналогичные преступления", – сказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Руслан Остроух.

Как подозреваемый попал в школу во Львове

Директор львовской школы, в которые извращенец приставал к ребенку, рассказала, что девочка пострадала морально. Она была испугана и плакала. Раздеться ребенок не успел, поскольку его спасла учительница

Как посторонний человек попал в школу, когда из-за карантина туда не пускают даже родителей? В школе оправдываются: профессиональной охраны у них нет. Есть только дежурная.

"Она была, стояла спиной, он пошел вправо, а она стояла влево, то есть человеческий фактор", — говорит директор школы Ирина Чернобыль.

В Киеве педофил также проникал в школу

Подозреваемому 50 лет, живет он в Киеве. Оказывается, разыскивала его и столичная полиция. Как стало известно ТСН, в сентябре мужчина, очень похожий на задержанного во Львове, в женской одежде зашел и в киевскую школу и пытался развратить школьников. Об инциденте администрация говорит неохотно. Заместитель директора школы по воспитательной работе Александр Бисик убеждает, что ребенок физически не пострадал, однако у него был стресс.

Киевская полиция пока дело не прокомментировала. Впрочем, из собственных источников ТСН узнала: тогда злоумышленника задержали, он вышел под залог в 180 тысяч гривен, и нарушил условия увольнения. Сегодня ему избрали новую меру пресечения. Уже без залогов. Два месяца под стражей.

Напомним:

Во Львове неизвестный ходил по школам и приставал к детям. По данным Львовского городского совета, подобный инцидент произошел дважды.

В соцсетях сообщили, что в школы заходит мужчина, переодетый женщиной. В женском туалете он принуждает несовершеннолетних при нем раздеваться.

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