Научились воевать уже на войне и теперь дают взбучку врагам: танковая бригада кошмарит россиян на фронте

Годовщину создания отмечает четвертая танковая бригада, которая хотя и создавалась в прошлом году с нуля, но уже сейчас бойцы имеют значительные достижения в оборонных и наступательных операциях. Военные имели успехи в Донецкой области и освобождали Харьковщину. В бригаде есть герой Украины и еще десятки воинов получили ордена и награды, говорится в ТСН.

Бахмут, Авдеевка, Соледар, Изюм, Купянск, Дворичная – далеко не вся география боев четвертой танковой бригады.

Хотя в первых числах марта 22 года в бригаде находился только командир. В начале большого вторжения четвертую танковую собирали фактически с нуля, а уже в середине апреля было первое боевое крещение.

Мобилизированные ребята фактически без военного опыта уже год как дают россиянам взбучку. В боях теряли технику и побратимов, получали ранения и контузии. “Первое было в изюмском лесу от минометных обстрелов. А второе – от танкового снаряда”, – рассказывает сержант 4-й отдельной танковой бригады Максим Кошпетрук.

К годовщине создания бригады Максима наградили отличием «Стальной крест». Сил и воодушевления придают мужу его родные, которые ждут дома с победой. Сразу после награждения порадовал их первым отличием.

С новым званием заместитель начальника командного пункта. В прошлом году из-за вторжения россиян парню пришлось досрочно закончить военный вуз и сразу же отправился в армию. Еще когда шел в лицей, мне родители говорили: может ты подумаешь? Может, не надо? Я говорил, что я уйду, потому что я родился мужчиной. Я считаю, что я сделал все правильно”, — убеждает заместитель начальника командного пункта штаба 4-й отдельной танковой бригады Дмитрий Брыдкий.

Торжественное награждение воинов началось с внесения боевого флага, который бригада получила только 7 месяцев спустя после создания.

Читайте также:

Хотят забрать семьи со всего мира: как сложилась судьба собачки со Львовщины, которая ютилась на кровати погибших хозяев

На борьбу с врагом бросают "Валькирии": украинцы выливали свою ярость на врага в донаты на них

Военные теснят врага на Луганщине и уже освободили несколько сел