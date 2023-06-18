Научная сенсация в столице: исследователи вплотную приблизились к раскрытию исторической загадки

При советской власти был разобран один из величайших соборов, где была могила гетмана Петра Сагайдачного, сейчас исследователи установили точное место его расположения.

Место захоронения гетмана Сагайдачного может быть найдено уже в следующем году. Научная сенсация в столице: ученым удалось точно установить расположение Богоявленского собора на Подоле. Именно там, по историческим свидетельствам, и был похоронен славный украинский гетман. Установить место закладки фундаментов удалось с помощью современных технологий, говорится в ТСН.

Сверхсовременный и мощный георадар, похожий на газонокосилку, стоимостью в несколько автомобилей, может видеть вглубь до 8 метров. Именно им на площади на территории Киево-Могилянской академии обнаружили величественный Богоявленский собор, архитектурную доминанту столичного Подола.

Георадар стоимостью в несколько автомобилей

Он был построен еще Мазепой, а уничтожен в советское время: его разобрали на кирпич. Достоверно известно, что здесь был похоронен гетман Петр Сагайдачный, но вместе с собором утрачены и точные свидетельства о его могиле. Убедиться в том, что подземная часть храма сохранилась, помог случай. "В 2010 году был ремонт повредившейся трубы и рабочие раскрыли это место, здесь были такие траншеи", — рассказывает Ксения Бондар, как в котловане увидели фундамент.

13 лет назад разрешение на раскопки власти не дали. Исследования прекратили, пока не появилась возможность «просветить» эту территорию радаром. Чтобы получить представление о том, что именно под землей, Ксении пришлось исследовать каждый сантиметр огромного двора. "Нам дали план коммуникаций, так мы нашли и те, которые нам нарисовали, и те, которые неизвестны", — сообщает исследовательница.

Собор был величественным и покрывал собой большую часть современного подворья.

Она выяснила, что хорошо сохранившиеся фундаменты старинного собора прямо под ногами киевлян. "0,6-0,8 метров! То есть он совсем близко! Почти под нами», – говорит она.

Собор был величественным и покрывал собой большую часть современного двора. Алтарь старинного храма в нескольких шагах от траншеи, в которой чудом обнаружили фундамент храма. На асфальте до сих пор видны заплаты после того ремонта. "Если копая траншею для теплотрассы нашли такие цельные красивые элементы, то когда будем цельные раскопки проводить, я надеюсь, много… много чудес найдем", — говорит директор центра консервации предметов археологий Татьяна Осинчук.

В киевской картинной галерее выставили элементы украшения собора, которые были в траншее. Здесь есть образцы и даже обломок колонны. "Это колонна отделки центральной зоны входящей, у нас есть только она одна", — говорят в галереи.

В киевской картинной галерее выставили элементы украшения собора

Сохранились и фотографии, и чертежи собора извне и изнутри. А еще панорамные фото Подола, из которых очевидно, что собор был самым высоким и величайшим сооружением. Ученые хотят вернуться собору его имя.

Панорамные фото Подола, где виден собор

Еще в 90-х собор был внесен в список памятников, подлежащих восстановлению вместе с Успенским собором в лавре и Михайловским монастырем. Теперь, когда найден фундамент, об восстановлении можно говорить предметно. “Богоявленский собор приобрел статус вновь открывшегося памятника культурного наследия. Это произошло уже во время войны! В прошлом году”, — говорят ученые.

Новый статус памятки дает возможность инициировать раскопки: по плану, они начнутся следующим летом и будут масштабными. Татьяна говорит, что первая ее мечта – открыть фундаменты, а впоследствии и восстановить собор. Вторая – найти могилу Гетьмана Сагайдачного.

Здесь могут найти могилу Гетьмана Сагайдачного

“Упоминания о том, что каменное захоронение, каменный склеп был найден в 70-х годах и информации о его перемещении нет, поэтому верим, что мы найдем. Один из склепов находился под столбом иконы божьей матери”, — исследовательница указывает на вероятное место захоронения гетмана.

Доктор исторических наук, Максим Яременко с ней спорит: письменных свидетельств о могиле гетмана нет. Поэтому придется приложить усилия, чтобы найти и доказать, что это именно она. "Где именно в этом месте, на территории могилянки, может быть могила Сагайдачного, мы не знаем... но она здесь", — говорит он.

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