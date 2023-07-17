Навеки 24 и 21: щемящая история братьев-Героев, сбежавших от Путина и погибших за Украину

Посмертное звание Героев Украины получили братья Бутусины. Роман и Леонид – россияне. В 2014 году их родители, убегая от путинского режима, переехали в Украину. В армию тогда сразу вступил отец. А потом на фронте оказались и два старших сына. Парни погибли в прошлом году на Черниговщине, и сейчас им посмертно вручили награды.

Историю героической семьи рассказала корреспондент ТСН Алла Пасс.

"Более года прошло, как погибли ее сыновья. Во время разговора Татьяна Бутусина едва сдерживает слезы", – рассказывает Алла Пасс.

История братьев-героев Бутусиных / Фото: ТСН

"Ни финвыплаты, ни награды детей не заменят... я бы отдала свою жизнь, чтобы детей вернуть, но, к сожалению..." – делится женщина.

Роману было 24, Леониду – 21. Их последний бой был в селе Лукашевка на Черниговщине. В прошлом году, 9 марта, россияне начали его штурм. Силы были неравные, говорит отец Олег Бутусин.

Сам нашел тела сыновей: отец рассказал, как погибли Роман и Леонид Бутусины

Отец Олег Бутусин сам тогда воевал, как погибли сыновья, собирал информацию по крупицам. Сам нашел и их тела, изрешеченные пулями. Роман и Леонид погибли бок о бок.

"Есть Ромины и Ленины вещи. Там видно, что пробиты пулями, и все. Дом, где они были, тоже все усеяно пулями разного калибра", – рассказывает отец.

Татьяна Бутусина – мама Героев / Фото: ТСН

История многодетной семьи, бежавшей от путинского режима

С многодетной семьей Бутусиных корреспонденты ТСН познакомились 9 лет назад. Из российского Владивостока семья бежала от преследований путинского режима – они вслух критиковали его. За то, что не молчали, ФСБ объявила в розыск главу семьи.

"У нас там политзаключенных больше, чем в сталинские времена", – рассказывает мать братьев.

Вместе с 12-ю детьми Олег и Татьяна Бутусины поселились на Прикарпатье. Переехать в Украину, признаются, подвигла и война на Донбассе. Отец семьи сразу же пошел воевать добровольцем в рядах Правого сектора.

"Мы понимали: мы на той стороне – стороне зла абсолютного, или мы – на стороне добра, Украины", – делится отец Олег.

Самые старшие сыновья Роман и Леонид тоже решили защищать Украину. Роман поступил в Академию Сухопутных войск. И хотя со временем у него возникли проблемы со здоровьем, контрактником ушел на фронт. Младший Леонид закончил военно-спортивный лицей и пошел за братом.

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Решили усыновить еще двоих детей: как живет семья после гибели сыновей

После гибели старших сыновей в многодетной семье Бутусиных осталось 10 детей. Сейчас они решили усыновить еще двоих.

"Наш Роман с девушкой после войны мечтали усыновить двоих детей", – рассказывают родители.

В настоящее время супруги проходят курсы приемной семьи. А часть денег, которые получили в качестве компенсации после гибели детей, отдали на доброе дело: закупили оборудование для районной больницы и обеспечили местную школу качественной водой.

Только сейчас, через год после гибели, Роман и Леонид Бутусины получили посмертную награду – золотые звезды Героев Украины.

Напомним, Герой Украины, который прикован к кровати из-за ранения головы, уже может говорить. Речь идет о бойце ВСУ Виталие Шумее, которого недавно прооперировали в Испании.

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