Наводчица "Принцеска" вышла замуж за тайного любимого, которого не показывала даже подругам и родителям

Кто же смог растопить сердце своенравной и бесстрашной Татьяны Чубар и решилась ли она хотя бы на свою свадьбу заменить пиксель на белое платье.

Самая узнаваемая блондинка Вооруженных сил, конотопская наводница САУ, автор адских роликов под ником «Принцеска» вышла замуж, говорится в ТСН.

Гуляние устроили в кафе с символическим названием «Конотопская ведьма». Кто избранник их Татьяны не знают даже подруги. Мечта перекрасить боевую машину в розовое у Татьяны не сбылась, поэтому объявила гостям свальбы, чтобы были в розовом.

Ради любимого принцеска САУ сменила пиксель на свадебный наряд. Белое платье и фату она одевает впервые, хотя в свои 25 – уже мама двух сынишек. Впрочем, сейчас, как и два года подряд, подробности о своем избраннике Татьяна держит в секрете. Говорит, счастье – любит тишину. «Это Миша, мой жених. Теперь у меня есть моя спина, которая меня прикроет и защитит”, — говорит она.

Михаил – тоже военнослужащий. Родом из Запорожья. Познакомились на службе два года назад – Татьяна как раз косила траву, этим и удивила. Решение жениться, говорят, возникло одновременно. Как и желание сменить фамилию, была Чубарь, стала – Надысева. “Даже то, что идет война, жизнь продолжается и нужно идти дальше, не останавливается ничего. И мы так решили – нужно свадьбу, нужно собрать всех родственников, давно все не виделись”, — говорит девушка.

На свадьбе знаменитой наводницы – семьи обоих невест, со службы отпустили даже ее отца-военнослужащего.

Татьяна не скрывает, свадебные приготовления и дефиле на каблуке для нее – настоящее испытание. "Думаю, что скоро назад перейду в кроссовки, берцы, потому что на каблуках неудобно", — смеется она.

Через несколько дней – снова на службу, снова в бой, ведь медового месяца у супругов, к сожалению, не будет. Да и служат они в разных бригадах Татьяна с этим мириться не желает. “Я не хочу, чтобы нас разлучило много километров, я хочу, чтобы мы были в одной бригаде, вместе. Ходить на работу вместе, водить детей в садик, в школу, уже все”, — говорит Татьяна.

Военной службы бросать не собирается и в декрет — тоже, но не скрывает, несколько устала от популярности в соцсетях, стремится к тишине. Сейчас для нее семейная жизнь – это служба с мужем в одной бригаде, вместе, к победе.

Напомним, что Татьяна Чубарь стала известной на всю страну благодаря своим зажигательным видеороликам.

Короткое видео наводница самоходной артустановки снимала в реальных боях с оккупантами. Работа и результаты ее САУ с десятками уничтоженных враждебных целей – многих вдохновляли, увлекали, а ролики набирали миллионы просмотров. Их бесстрашная наводница размещала под ником "Принцеска".

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