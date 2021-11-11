Наводнения на Шри-Ланке: количество жертв возросло до более чем 40

Наводнения на Шри-Ланке: количество жертв возросло до более чем 40

Метеорологи предупреждают об опасности новых наводнений и прогнозируют, что осадки распространятся по всей стране.

По меньшей мере 41 человек погиб на Шри-Ланке из-за наводнений и оползней.

Об этом идет речь 11 ноября в сюжете ТСН.16:45.

Больше всего от непогоды страдает центральная часть страны. Спасатели эвакуировали более 5 тысяч человек. Были затоплены десятки населённых пунктов. Некоторые районы отрезаны от мира: добраться туда можно только на надувных лодках, ведь дороги превратились в потоки воды.

Сообщают, что два человека погибли от удара молнии. Ливни на Шри-Ланке не прекращаются последние несколько дней. Метеорологи предупреждают об опасности новых наводнений и прогнозируют, что осадки распространятся по всей стране.

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