Наводнения, пожары и снег только в воспоминаниях: следующие поколения украинцев ждет сверхтяжелые испытания климатом

Журналисты узнали, когда в Украине исчезнет снег, и почему наш климат станет похожим на австралийский.

Климатологи объявили человечеству о потере "старой" планеты и просят всех готовиться к "переселению" на Землю ураганов, пожаров и пустынь.

ТСН.Тиждень узнал, что должна делать местная власть уже сейчас, чтобы избежать страшных последствий от пожаров, как в Турции и наводнений, как в Западной Европе. Только за последнюю неделю Украина оказалась под ударом миллионов молний и тропических ливней, мгновенно заливали города.

По словам климатологов, из-за нагрева атмосферы влага из морей и рек испаряться быстрее, а это значит, что подобные стихии — становиться мощнее и внезапнее «Циклону хватает энергии перепрыгнуть субтропики и достичь наших широт, а те субтропики становятся еще более засушливыми. Вы можете видеть и в Украине эти очень мощные облака, тонны этой влаги выливаются в одном городе», — говорит старший научный сотрудник НАН Украины, климатолог Светлана Краковская.

Тропические ливни, которые привели к настоящему апокалипсису, в этом году пережили Одессу. Там за пять часов на город вылилась 2-месячная норма осадков. Посчитав убытки только от одного такого потопа, город придумало дешевый план спасения от будущих атак циклонов. «Мы создали карту подтоплений города и знаем, что в низменных частях города подтопления случаются чаще. Поэтому, там мы будем концентрировать больше техники и спасателей», — утверждает вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Шокирующие откровения ученых о климатическом перевороте — почему наши внуки уже не будут знать, что такое снежная баба, а их кожа будет похожа на жителей средиземноморья — ТСН.Тиждень расскажет уже в воскресенье в 19:30.

Журналисты узнали, что в Украине скоро исчезнет снег и наш климат станет похожим на австралийский

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